Fondsenrondje: Afkoelen

Na een paar mooie beursdagen op een rij, koelt de AEX (-0,5%) vandaag iets af. Misschien is de voorlopige handelsdeal tussen de VS en China toch iets minder mooi dan waar iedereen op hoopte.

Donald Trump ziet weliswaar af van verdere tariefsverhogingen, en de Chinezen beloven meer Amerikaanse handelsgoederen te kopen, maar heel specifiek werd het allemaal niet. Daar komt bij dat er eerder een wapenstilstand was tussen beide landen. Die hield niet lang stand.

Verder zijn over grote onderwerpen zoals het intellectueel eigendom geen grote afspraken gemaakt. Dat maakt dit akkoord erg broos. Wat ook niet helpt zijn de matige Chinese exportcijfers die vanochtend naar buiten kwamen.

Ondanks de handelsoorlog met de VS groeit het Chinese handelsoverschot. U zal zich afvragen waarom. Het antwoord is heel simpel, want Chinese import daalde nog harder dan de export. Slecht nieuws voor de wereldeconomie. Als we er zo naar kijken, valt de daling op de Europese beurzen nog wel mee.

Beter Bed straalt

Nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar Beter Bed (+24,7%) is de absolute topper op het Damrak. De geplaagde beddenverkoper maakte vanochtend bekend de Duitse tak te verkopen voor €5 miljoen. Misschien geen vetpot, maar nu is het bedrijf wel van het grootste hoofdpijndossier af.

Dat diezelfde koper ook een belang neemt van 9% is helemaal mooi meegenomen. Ok, er vindt een emissie plaats, maar dat komt niet als een verrassing. Het is bepaald geen publiek geheim dat Beter Bed in geldnood verkeerde en nu lijkt een faillissement op korte tot middellange termijn afgewend.

De focus ligt vanaf nu op de Nederlandse en Zweedse winkels. Het is zaak om mee te gaan met de online-revolutie. Vroeger was het ondenkbaar dat mensen een bed online zouden kopen, maar dat ligt nu echt anders.

Uiteraard is het prettig om vooraf even in het bed te liggen, maar als u bij uw online aankoop een garantie krijgt van drie maanden en een fikse korting, snap ik dat mensen die fysieke winkel links laten liggen. De IEX Beleggersdesk heeft het advies vanochtend bijgesteld.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,5%) en CAC (-0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,3% en noteert 14,5 punten.

De Amerikaanse futures staan onveranderd. Veel meer dan een min van 0,1% voor de Nasdaq is het niet.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,33%) en Duitse (-0,47%) rente dalen twee basispuntjes.

Goud (+0,1%) doet het niet onaardig.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-1,0%) vallen tegen.

Bitcoin (-0,1%) is het momentum helemaal kwijt.

Het Damrak

ArcelorMittal (-4,7%) is de grote bleeder op het Damrak. De staalgigant krijgt een koersdoelverlaging om de oren van de analisten van Citigroup. Het aandeel gaat naar €22 van €28, maar het koopadvies blijft gehandhaafd.

De rentes zakken iets en daar hebben de financials last van. Met name ABN Amro (-1,9%) en ASR (-1,8%) liggen slecht.

Daarentegen houden de defensieve havens de AEX op de been. Heineken (+0,8%) en Unilever (+0,2%) zijn daarvan het voorbeeld.

Altice (+1,8%) ligt er vandaag goed bij. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we niet vinden, al werd het aandeel vrijdagavond getipt in het programma Beurswatch van BNR. Liefhebbers kunnen de uitzending terugluisteren door te klikken op deze link.

Afgelopen vrijdag werd de handel in het aandeel Fagron (+3,7%) geschorst, omdat twee belangrijke investeerders hun laatste pluk verkopen. Ondanks de stukken werden geplaatst tegen een korting van 4% ten opzichte van de openingskoers van vrijdag, zien beleggers dit als goed nieuws. Dit komt omdat de grootste verkoopdruk nu achter de rug lijkt.

AMG (-3,0%) moet het van dit soort beursdagen niet hebben.

(-3,0%) moet het van dit soort beursdagen niet hebben. Flow Traders (+2,1%) herstelt ineens. Komende donderdag presenteert het handelshuis de derdekwartaalcijfers.

Adviezen