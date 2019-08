Beste Niels Koerts, is het nou niet effe tijd om een paar serieuze dingen te schrijven? ik begijp echt niet waar je de adviezen vandaan haalt die je weg zet in je artikel. Adviezen

ABN Amro: naar €23 van €25 en kopen - Citigroup

Brunel: naar €15 van €16,55 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,10 van €3,25 - Credit Suisse

Boskalis: naar opbouwen van kopen en naar €22 van €30 - KBC

Opweg naar een stevige recessie globaal kan men er vanuit gaan dat aandelen duiken naar 8 of 10 keer de reele winst. dus ABN naar een 13 euro, ING naar de 6.50 euro BAM naar de 1.50 en ga zomaar rustig verder ROYAL DUTCH naar de 17 euro zoals midden 2016 AEX terug naar af naar zo´n 430 op de teller moet men zeker niet verbaast over zijn. Wat is er echt aan de hand zonder moeilijke woorden te gebruiken of grafiekjes? Het is heel duidelijk dat de verkoop van produkten in de downfase zit op alle vlakken dus minder verkoop is minder winst moge duidelijk zijn. USA heeft weer een super schuldenlast neem daarbij de schuldenberg waar aandelen mee zijn gekocht (De zeepbel) plus de handelsvete die trump nooit wint (is chinese cultuur) mag je je borst nat maken. Laat ik andere problemen in de wereld nog buiten beschouwing. Alles is opgepept met leuke truukjes en woorden maar de KW´s spreken voor zich zelf!! Dus er gaan zeer harde klappen vallen. De grote brokerhuizen willen het met alle geweld tegen houden maar... daar is het dus te laat voor. De techniek om alleen de KW te waarderen bekomt men de echte waarde en een echte investeerder wilt 10% op de plank krijgen zoniet loont het echt niet de moeite. en geef alle spaardertjes een goede raad. Als uw aandeel geen 7% netto opbrengt gewoon de straat op gooien. En laat de direkties met het grote salaris maar de troep opruimen. Ze moeten laten zien dat het aandeel poen opbrengt en niet een zielige 2% of bedrijven die BIJV. 100 miljoen investeren en dan zeggen we hebben dit bedrag minder verdiend dus minder dividend. Is gewoon oplichting van de kleintjes. Word tijd dat de mensen wakker worden en een beetje beter wiskundig omgaan met de KW´s. aandeel kopen met een KW van 8 is puik hou je 10% netto over na de belasting. Geen enkele analist in nederland zal dit schrijven het komt hen niet uit!! eenmaal gekocht met een KW van 8 vasthouden in geval dat dat het bedrijf begint te sodemieteren met het dividend weer de straat opgooien en iets anders zoeken. Doet men dit echt zullen banken en brookers dus veel minder verdienen. vandaar dat dit hen niet uitkomt!