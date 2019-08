Slot: Flauwe markt

Het leek rond het middaguur een mooie beursdag te worden, maar aan het einde van de handelsdag schieten de rode cijfertjes ons om de oren. De AEX daalt 0,7% en daarmee presteren we iets slechter dan de Duitsers (-0,7%) en Fransen (+0,1%).

Groot nieuws was er vandaag niet. Okee, de Amerikanen beschuldigen de Chinezen ervan de eigen Yuan te manipuleren en uiteraard ontkennen de Aziaten dat. Verder stijgen de fabrieksorders in Duitsland sneller dan verwacht. Probleem is alleen dat het cijfer gaat over de maand juni en dat is alweer even geleden.

Morgen komt supermarktketen Ahold (-0,4%) langs met de tweedekwartaalcijfers. Waar het om gaat is dat het bedrijf de outlook voor dit jaar handhaaft. Als de cijfers dan ook meevallen, kan het een leuke dag voor de aandeelhouders worden.

Laten we het hopen, want Ahold blijft dit jaar ver achter ten opzichte van de AEX. Overigens liggen alle supermarktketens er beroerd bij. Alleen Walmart is eeen rots in de branding.



PostNL in de lift

Het zijn de cijfers van Deutsche Post (+2,7%) die ervoor zorgen dat PostNL (+3,9%) nog een dag in het zonnetje staat. Ook de Duitsers hebben last van teruglopende hoeveelheden post en dure oude postbodes, maar de pakketjes hebben dit weten te compenseren.

Een minpunt bij Deutsche Post is dat de operationele kasstroom wat terugloopt. De markt is vooral blij dat het bedrijf de winstverwachting verhoogt. De koers van Deutsche Post staat door het slechte sentiment in de post- en pakkettenmarkt de laatste tijd onder druk. Toch is het allemaal niet zo dramatisch als bij PostNL.



De afgelopen zes jaar zou u met Deutsche Post ruim 50% rendement hebben gemaakt. Daarentegen levert PostNL 25% in. En ja, we hebben een correctie gemaakt voor het dividend. Bpost kocht met het Amerikaanse Radial een kat in de zak en presteert daardoor dramatisch.

Rentes

Wederom zien we een beeld van lagere rentes. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten naar -0,42%. Het ene na het andere dieptepunt wordt op het bord gezet.

Brede markt

De AEX daalt 0,7% en daarmee presteren we slechter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,8% omhoog en noteert 20,1 punten.

De Amerikaanse indices houden het hoofd boven water. De Nasdaq (+0,4%) steekt er vandaag bovenuit.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) zet wederom een jaarrecord neer.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) weten het even niet.

Bitcoin (-0,1%) geeft de ochtendwinst weer prijs.

Het Damrak

KPN (+1,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €3,70 van €3,10 en het advies blijft kopen.

(+1,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €3,70 van €3,10 en het advies blijft kopen. ArcelorMittal (-2,0%) is weer eens de gebeten hond. Het aandeel van de staalgigant staat op de laagste koers sinds 27 juni 2016.

(-2,0%) is weer eens de gebeten hond. Het aandeel van de staalgigant staat op de laagste koers sinds 27 juni 2016. Aegon (-1,7%) heeft last van de fors gedaalde Amerikaanse rente.

(-1,7%) heeft last van de fors gedaalde Amerikaanse rente. Morgenochtend komt het geplaagde ABN Amro (-1,0%) met de cijfers langs. Hopelijk zijn de verwachtingen laaggespannen. Dan kan het namelijk alleen maar meevallen.

(-1,0%) met de cijfers langs. Hopelijk zijn de verwachtingen laaggespannen. Dan kan het namelijk alleen maar meevallen. Takeaway.com (+1,7%) behoort tot het selecte groepje winnaars. Helaas valt de omzet een beetje tegen.

(+1,7%) behoort tot het selecte groepje winnaars. Helaas valt de omzet een beetje tegen. Air France-KLM (+3,0%) heeft de verkooplijst van Bernstein verlaten. Dat kunnen beleggers wel waarderen.

(+3,0%) heeft de verkooplijst van Bernstein verlaten. Dat kunnen beleggers wel waarderen. AMG (-1,7%) zakt onder de €20.

(-1,7%) zakt onder de €20. Wereldhave (-1,4%) kan altijd nog verder naar beneden. Nog nooit was de koers van het geplaagde vastgoedfonds zo laag. De pijn moet toch een keer geleden zijn.

(-1,4%) kan altijd nog verder naar beneden. Nog nooit was de koers van het geplaagde vastgoedfonds zo laag. De pijn moet toch een keer geleden zijn. Flow Traders (-2,3%) is vandaag geen goede hedge tegen onweer op de financiële markten.

(-2,3%) is vandaag geen goede hedge tegen onweer op de financiële markten. Pharming (+3,3%) blijft goed liggen. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

(+3,3%) blijft goed liggen. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Sligro (-3,8%) daarentegen krijgt een pak rammel.

Adviezen

ING: naar €12 van €13 en kopen - Kepler Cheuvreux

Air France-KLML: upgrade naar houden - Bernstein

Aperam: naar €28 van €30 - Citigroup

KPN: naar €3,70 van €3,10 en kopen - JPMorgan Cazenove

PostNL: naar €1,80 van €2 en houden - Jefferies

ForFarmers: naar houden van opbouwen en naar €7,50 van €8,50 - KBC

Euronext: naar €73,50 van €73 - KBW

De dag van morgen