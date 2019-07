Fondsenrondje: Bouwers onderuit

De AEX (-0,1%) doet een kleine stap terug en dat is in lijn met de overige Europese indices. De Duitse industriële productie krabbelde in mei iets op, al was dit volgens verwachting.

Opvallend nieuws kwam er vanuit Turkije waar de gouverneur van de Turkse centrale bank werd ontslagen door President Erdogan. Eerlijk gezegd valt de daling van de lira ten opzichte van de euro nog wel mee. In tijden van onrust zou de Turkse munt aanmerkelijk meer in moeten leveren dan de -1,8% die er nu op het bord staat.

Helaas heeft ArcelorMittal (+2,1%) slechts een weging van 2,3% binnen de hoofdindex, want anders hadden we in Amsterdam wel in het groen gestaan. Er zijn geruchten dat China milieumaatregelen gaat doorvoeren, wat voor een daling van de staalproductie kan zorgen.

De agenda is relatief leeg vandaag. Het is simpelweg wachten tot het cijferseizoen van start gaat. Aan de andere kant weet u het op de beurs maar nooit. Van het ene op het andere moment kan het sentiment zomaar omslaan. Vooralsnog ziet het hier (gelukkig) nog niet naar uit.

BAM onderuit

De stemming onder de aandeelhouders van BAM (-21,0%) is echter wel gekeerd. De bouwer kwam vanochtend voor de zoveelste keer met een onverwachte winstwaarschuwing langs. Dit keer is niet de zeesluis uit IJmuiden de boosdoener, maar rampprojecten in het buitenland.

Het bedrijf meldde een kostenoverschrijding van €65 miljoen voor een utiliteitsproject in Duitsland en een tegenvaller van €25 miljoen voor BAM International. Er is een kans dat de bouwer de helft van de schade kan verhalen bij de opdrachtgevers.

Compensatie kan door boekhoudregels echter niet worden geboekt dit jaar. Daarom verwacht het management dat er slechts een winstmarge van 1% wordt behaald. Bijzonder pijnlijk omdat dit de tijden zijn waarin het geld moet worden verdiend.



Ondanks deze forse koersdaling noteert het aandeel BAM ruim 24% hoger dit jaar. Hier staat tegenover dat afgelopen jaar één groot drama was voor de bouwer.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag, maar doet niet onder voor de DAX (+0,1%) en CAC (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,1% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,38%) rente zakken twee basispunten.

Goud (+0,4%) stijgt tot boven de $1400.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,6%) blijven aardig liggen.

Bitcoin (+3,2%) heeft er weer zin in.

Het Damrak

Akzo Nobel (-1,8%) gaat op de verkooplijst van Citigroup.

Voor de rest vliegen de nulletjes ons om de oren bij de hoofdfondsen. De uitslagen zijn zeer beperkt.

SBM Offshore (+2,6%) gaat als de brandweer vandaag. Norges Bank meldt een uitbreiding van het belang in de oliedienstverlener. Toch ligt het niet voor de hand dat dit de trigger is voor deze koersstijging.

Eurocommercial Properties (-1,9%) zakt iedere keer weer weg na een dag van herstel.

Sinds de analisten van Kepler Cheuvreux het wel welletjes vonden met TomTom (-1,6%) zakt het navigatiebedrijf weer onder de €10.

Heijmans (-3,5%) en VolkerWessels (-2,4%) hebben last van die lelijke winstwaarschuwing van BAM.

SIF (+16,0%) behaalt een mooie eerste opdracht in de Verenigde Staten. Het bedrijf mag de fundering aanleggen van het windpark Vineyard.

De VEB heeft Beter Bed (-5,8%) om opheldering gevraagd over het uitblijven van herstel in Duitsland en de financiële problemen die het tot gevolg heeft.

