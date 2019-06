Update 13:40 uur: -0,75%

De Zwitserse Centrale Bank handhaaft de rente op het bizarre niveau van -0,75%. De analisten van ING denken dat deze lage rente weleens tot 2023 kan blijven staan.

The Swiss National Bank keeps its main policy rate at -0.75%. And we might not see a rise until... wait for it... 2023 https://t.co/XvlZuv1TtJ — ING Economics (@ING_Economics) June 13, 2019

Update 13:30 uur: KPN verkoopt

Zojuist werd bekend dat KPN zijn resterende belang in Telefonica Deutschland heeft verkocht. Op 3 juli 2014 kreeg de Nederlandse telecommer toestemming van de Europese Commissie om het Duitse E-Plus te verkopen aan Telefonica Deutschland.

Naast €5 miljard kreeg KPN ook nog 20,5% van aandelen Telefonica Deutschland. Dit belang werd stapsgewijs afgebouwd.



Na de verkoop van E-Plus heeft KPN prima gerendeerd. Met een plus van 43% inclusief dividend weet het de AEX weliswaar niet bij te benen, maar zo'n slecht resultaat is dat niet voor een telecommer. Het is niet de meest gemakkelijke business van het moment.

Update 12:20 uur: Conservatieven naar de stembus

Momenteel zijn de conservatieve parlementsleden aan het stemmen in de eerste ronde van de premiersverkiezing. In deze stemronde vallen alle kandidaten met minder dan 16 stemmen af.

Op 18 en 19 juni volgen de tweede- en derde ronde. Er vallen dus constant kandidaten af, waardoor er op 20 juni twee finalisten overblijven. Pas eind juli wordt de definitieve keuze gemaakt.

In ieder geval wordt ex- Minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, gezien als grootste kanshebber. Hij staat in alle peilingen bovenaan. Wedkantoren schatten de kans 67% dat hij de opvolger van Theresa May gaat worden. Spectakel gegarandeerd.

Race to replace May to narrow as Conservative MPs vote in first round https://t.co/bwyCUB6xAq pic.twitter.com/jReOZ8y6Nj — Reuters UK (@ReutersUK) June 13, 2019

Update 12:00 uur: Vooroordelen samengevat

Zou het kunnen kloppen?

omg :) hoogleraar Henriëtte Prast vergeleek de m/v verhoudingen in economie examens, op zoek naar een verklaring voor het geringe aantal vrouwen in de top van de economische wetenschap. guess what? (hele stuk hier: https://t.co/5pVoObnuKX) pic.twitter.com/n2nQzHxB0r — lieke marsman (@liekemarsman) June 11, 2019

Update 11:50 uur: ING

ING (-0,6%) blijft de laatste jaren wat achter ten opzichte van sectorgenoten. De laatste week loopt de Nederlandse grootbank een deel van die underperformance in. Reden is het gerucht dat het bedrijf geen interesse meer heeft in Commerzbank.

ING heeft de helft van de koersschade ingehaald die door fusiegesprekken met Commerzbank was opgelopen.

Grafiek relatieve performance vs STOXX banken index. pic.twitter.com/0cCcRPenkI — Corne van Zeijl (@beursanalist) June 13, 2019

Update 11:30 uur: Alibaba in Hongkong

De Chinese E-commercegigant Alibaba heeft al een beursnotering in de Verenigde Staten, maar wil nu ook een listing in Hongkong. Het bedrijf haalt op deze manier $20 miljard op. Dit kan zomaar de grootste beursintroductie ooit worden in Hong Kong.

Op 21 oktober 2010 ging verzekeraar AIA naar de beurs voor een bedrag van $17,8 miljard. Het zit er dus dik in dat dit record wordt verbroken. Overigens hoeven de aandeelhouders van Alibaba niet te schrikken van de hoogte van de emissie.

Op dit moment bedraagt de beurswaarde van Alibaba $417 miljard. Er ontstaat dus slechts een verwatering van zo'n 5%. Voorbeurs staat het aandeel Alibaba 0,8% hoger.

Ook op lange termijn heeft het E-commercebedrijf prima gepresteerd op de beurs. Weliswaar wordt het stijgingstempo van de Nasdaq niet bijgehouden, maar niemand zal rouwen om een totaalrendement van 75% binnen vijf jaar.



Het bedrijf profiteert van de groeiende bestedingen online. Analisten verwachten dat de opbrengsten dit jaar met 34% stijgen. De winst per aandeel zou ongeveer uit moeten komen op $6,75, waardoor er een K/W van 23,7 uitrolt.