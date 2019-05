Het was geen beursdag waar nog jarenlang over zal worden nagepraat. Toch eindigt de hoofdindex met een keurige plus van 0,4%.

De overige Europese indices presteerden ook heel redelijk. De DAX (+0,4%) en CAC (+0,4%) gaan omhoog in lijn met Amsterdam. De grote knaller is de Griekse beurs met een winst van 6,1%.

Het gehele jaar presteert de Athene composite goed. Een plus van 30% binnen vijf maanden tijd zien we niet vaak. Bloomberg geeft een huidige koerswinstverhouding van 19. Dat oogt niet echt goedkoop.

Lange termijn beroerd

Kijken we naar de lange termijngrafiek, is het één groot drama. Behalve dan als u instapte in 1985. Er zijn twee duidelijke bubbels te zien. U kunt deze waarschijnlijk zelf wel invullen.



Rentes

Het is een dag van dalende rentes. Nog negen basispuntjes te gaan en het nulpunt voor de Nederlandse tienjaarsrente is bereikt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,5% omlaag en noteert 14,8 punten.

De Amerikaanse indices doen niets, want Wall Street is gesloten. De futures staan zo'n 0,1% á 0,2% in de plus.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) doet vrij weinig.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+2,8%) vliegen omhoog.

Bitcoin (+10,0%) heeft er zin in vandaag. Wat een uitslag weer. Nog zo'n dag en de $10000-grens ligt binnen handbereik.

Het Damrak

Wall Street is dicht en dan zijn de bewegingen op het Damrak beperkt. Met een plus van 2,5% is Akzo Nobel de nummer één onder de hoofdfondsen. Weet u waarom?



de nummer één onder de hoofdfondsen. Weet u waarom? Voor de rest zien we alleen maar nulletjes voor de komma. Misschien ligt Randstad (-0,3%) er zwakjes bij, omdat het verkoopadvies van Kepler Cheuvreux gehandhaafd blijft.

(-0,3%) er zwakjes bij, omdat het verkoopadvies van Kepler Cheuvreux gehandhaafd blijft. Een wild ritje van Eurocommercial Properties (-2,0%). Vanochtend piekte het aandeel op €24,92, maar het vastgoedfonds sluit op €23,96. Een behoorlijk heftige beweging voor een fonds met een stabiele kasstroom.

(-2,0%). Vanochtend piekte het aandeel op €24,92, maar het vastgoedfonds sluit op €23,96. Een behoorlijk heftige beweging voor een fonds met een stabiele kasstroom. OCI (-2,6%) kent een off-day. Groot nieuws kunnen we niet vinden. Misschien zijn er partijen die toch niet zo blij zijn met de eerstekwartaalcijfers van afgelopen vrijdag.

(-2,6%) kent een off-day. Groot nieuws kunnen we niet vinden. Misschien zijn er partijen die toch niet zo blij zijn met de eerstekwartaalcijfers van afgelopen vrijdag. PostNL (+3,2%) sluit zowaar rond het hoogste punt van de dag.

(+3,2%) sluit zowaar rond het hoogste punt van de dag. Intertrust (+1,9%) kent ook een goede dag. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend met een advieswijziging.

(+1,9%) kent ook een goede dag. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend met een advieswijziging. ForFarmers (+1,4%) houdt de stijgende lijn van de laatste week vast.

(+1,4%) houdt de stijgende lijn van de laatste week vast. Kiadis (+2,6%) gaat goed op het bericht dat het biotechbedrijf aanvullende onderzoeksdata heeft ingeleverd bij de Europese toezichthouder voor het medicijn ATIR-101. Kiadis treft voorbereidingen #KiadisPharma https://t.co/xuLPhYLQod — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 27, 2019

(+2,6%) gaat goed op het bericht dat het biotechbedrijf aanvullende onderzoeksdata heeft ingeleverd bij de Europese toezichthouder voor het medicijn ATIR-101. Het uiterst volatiele Probiodrug (+6,4%) sluit bijna op de hoogste koers van het jaar.

Adviezen

Randstad: naar €42 van €41 en verkopen - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell B: naar €34,05 en kopen - Jefferies

