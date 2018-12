Slot: Tegenvallend koersverloop

Ondanks dat er een prima plus van 0,9% op de borden staat, valt deze beursdag toch een klein beetje tegen. We openden nog ruim 2% hoger, maar deze winst kon de AEX helaas niet vasthouden.

De yankees gaan net zo hard als wij omhoog, maar die hadden vrijdag na het sluiten van de Europese beurzen nog een behoorlijke bounce gemaakt. Normaal gesproken zouden we dan in Amsterdam een kleine inhaalslag moeten maken, maar daar is geen sprake van.

Het zijn vooral de voedingsaandelen die een kleine veer moeten laten vandaag, zo dalen Ahold (-1,3%) en Unilever (-0,2%). Heineken (-1,8%) mogen we ook in dit rijtje scharen. Aan de andere kant hebben deze bedrijven het de afgelopen jaren uitstekend gedaan op de beurs. Dus medelijden met de aandeelhouders hoeven we niet te hebben.

Daar waar de meeste aandelen in de loop van de dag wat terrein moesten prijsgeven, bleef ASML (+3,3%) juist goed liggen. Daarmee is de chipgigant uit Velthoven de drijvende kracht achter de stijging van de Nederlandse hoofdfondsenindex. Het bedrijf is met een weging van 12,9% immers een zwaargewicht binnen de AEX.

Goede macrocijfers

We kregen vandaag wat macro-economische data te verwerken en deze waren over het algemeen beter dan verwacht. De ISM Manufacturing PMI, die de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie weergeeft, kwam uit op 59,3. Een stukje hoger dan waar economen op hadden gerekend (58,0).

Wij Nederlanders mogen ook uitermate tevreden zijn met 56,1 als uitkomst. Dit is beduidend beter dan de Duitsers (51,8) en Fransen (50,8). De Italianen kwamen met een bedroevend laag cijfer (48,6) op de proppen. Een getal beneden de vijftig betekent namelijk krimp. Op de Italiaanse beurs had dit echter geen effect, want deze staat gewoon 2,3% in de plus.

Signify

De absolute bleeder van de dag is Signify (-6,9%) dat door JPMorgan Cazenove op de verkooplijst is gezet. Reden genoeg voor beleggers om het aandeel massaal in de uitverkoop te zetten. Het is dit jaar overigens niet de eerste keer dat het de spin-off van Philips overkomt, want dit jaar is er bijna 30% van de koers afgegaan.



Voor de aandeelhouders van het eerste uur is een belegging in Signify nog geen groot succes. Als we deze beursdag meerekenen, komen we uit op een rendement van 10%. Daarentegen boekte Philips een winst van meer dan 40%. Ook de AEX deed het niet verkeerd met een plus van zo'n 25%.

Rentes

In renteland viel er bijzonder weinig te beleven. De Nederlandse tienjaarsrente bleef stabiel op 0,44%. Alleen de Italiaanse yield (-8 basispunten) kwam enigszins in beweging. Opvallend dat beleggers in Zwitsers staatspapier nog altijd moeten betalen aan de Zwitserse overheid.

Brede markt

De AEX stijgt 0,9%, maar hiermee kunnen we het tempo van de Duitsers (+1,8%) niet bijbenen. De Fransen (+0,8%) doen het net als wij ook wat rustiger aan.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 7,1% omlaag en noteert 15,5 punten.

De Amerikaanse indices staan 0,5% in de plus, al gaat de Nasdaq (+0,9%) wat harder omhoog.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,136 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,44%) en Duitse rente (0,31%) deden niets.

Olie: WTI (+2,6%) en Brent (+2,1%) liggen er de gehele dag al goed bij.

Goud (+1,0%) zien we ook leuk oplopen.

Bitcoin (-3,0%) zakt weer eens als een baksteen naar beneden.

Het Damrak

ArcelorMittal (+4,0%) is nipt de winnaar geworden van de Nederlandse hoofdfondsen. Vanochtend zagen we even een plus van 8% op de borden. Handelaren hadden in ieder geval een leuk dagje.

Galapagos (+3,0%) blijft ijzersterk liggen. Hetzelfde geldt voor dit beursjaar. Dat heeft Onno van de Stolpe toch maar weer goed voor elkaar gekregen.

Royal Dutch Shell (+1,5%) profiteerde van de hogere olieprijs. Hetzelfde geldt voor Fugro (+2,6%) en SBM Offshore (+3,0%).

Als het aan de beleggers van Air France-KLM (-2,5%) ligt, mag het zwarte goud afstorten.

BAM (-0,1%) valt weer zwaar tegen.

Flow Traders (-1,0%) behoort op dit soort dagen niet tot de meest populaire aandelen.

Chippers ASMI (+4,1%) en Besi (+2,7%) profiteren van de wapenstilstand tussen de VS en China.

Voor het geplaagde Aperam (+6,9%) geldt uiteraard hetzelfde. Toch stond er vanochtend even +10% op de borden.

Nieuwssite TMT Finance meldde weer eens dat er veel interesse is voor de Telematics-divisie van TomTom (+2,8%).

Basic-Fit (+3,8%) paste haar abonnementen aan en wordt hiervoor beloond door beleggers.

Als een duveltje uit een doosje knalt Nedap 7,5% omhoog. Geen idee waarom.

Adviezen

Altice: naar kopen van houden en naar €3 van €2,50 - Oddo & Cie

Besi: naar €28 van €31,80 en kopen - ING

ASMI: naar €50 en kopen - ING

Signify: naar verkopen van houden en €21 - JPMorgan Cazenove

De dag van morgen