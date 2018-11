Er zit op dit moment simpelweg weinig kracht in de markt. Gisterenavond leverde Wall Street haar winsten bij het slot grotendeels weer in. Gevolg is dat de AEX (-0,6%) een stap terug moet doen.

Er staan vandaag geen belangrijke macrocijfers op de agenda, omdat de beurzen in de Verenigde Staten dicht zijn in verband met Thanksgiving. Oftewel, we moeten het dit keer toch echt zelf doen.

Het is vooral de chipsector die in de ochtend onder druk ligt. ASML (-1,7%), Besi (-1,1%) en ASMI (-1,1%) moeten wat terrein prijsgeven. Andere conjunctuurgevoelige aandelen zoals ArcelorMittal (-2,4%) en Aalberts (-1,0%) hebben het ook niet.

Altice

De absolute bleeder van de dag is Altice (-11,3%) dat gisteren nabeurs met ronduit teleurstellende cijfers op de proppen kwam. De kabelaar, die tot haar nek in de schulden zit, rapporteerde een omzetdaling van 6,3% ten opzichte van een jaar geleden.

Nog pijnlijker was dat de ebitda met €150 miljoen naar beneden ging naar €1,3 miljard. Om die schuldenberg af te bouwen, is simpelweg een hogere ebitda nodig. Positief is wel dat het aantal abonnees in de lift zit, zo zijn er vanaf januari een miljoen klanten bijgekomen.

Aan de andere kant waren hier wel fikse kortingen voor nodig, aangezien de opbrengsten per klant afnamen. Topman Patrick Drahi is overigens wel positief over 2019, maar daar lijken beleggers voorlopig niet in te geloven, gezien de fors gedaalde koers.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,6% en presteert iets minder slecht dan de DAX (-1,0%) en CAC (-0,9%). Alle Europese indices staan flink in het rood.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,0%) gaan mee in het slechte sentiment.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,51%) en Duitse tienjaarsrente (0,36%) dalen een basispuntje.

Goud stijgt 0,1%.

Damrak

Defensieve aandelen zoals Wolters Kluwer (+0,5%) en Unilever (+0,5%) gaan aan kop binnen de AEX.

KPN (-1,1%) heeft last van een koersdoelverlaging van de Royal Bank of Canada. Het aandeel gaat naar €3,30 van €3,80.

Hetzelfde verhaal binnen onze midcap index. Sligro is de topper met een winst van 1,1%.

Flopper is Arcadis (-5,1%) dat zonder duidelijk aanwijsbare reden fors moet inleveren.

PostNL (-2,0%) noteert weer een year low.

Onenigheid in biotechland. Pharming is de grote verliezer binnen de ASCX, terwijl Kiadis Pharma (+1,6%) juist de lijst aanvoert. Groot nieuws konden we echter niet vinden.

Lokaal zakt Beter Bed (-3,5%) weer als een baksteen in elkaar. Aan de andere kant staat de beddenverkoper ruim 25% boven het laagste punt van het jaar.

HAL (+0,0%) kwam gisteren nabeurs met cijfers en presenteerde een nettovermogenswaarde van €150,08 eind september. Voor beleggers geen daverende verrassing, want er zijn slechts 528 aandelen verhandeld.

Adviezen

KPN: naar outperform van top pick en naar €3,30 van €3,80 - Royal Bank of Canada



