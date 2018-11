Tracker Tips: Kat in ‘t bakkie Trackers, Overig

Fondsenaanbieder ProShares heeft een wel heel bijzondere ETF gelanceerd. In de VS kan sinds kort worden belegd in een tracker gericht op de verzorging van huisdieren, bekend onder de creatieve ticker PAWZ. Kwaliteit Mensen zorgen tegenwoordig goed voor hun kat en hond: onze viervoeters krijgen voedsel van kwaliteit opgediend. De maaltijd moet daarbij niet alleen goed zijn voor een gezonde vacht en een natte neus. Men kan heden ten dage zelfs kiezen voor speciaal voer om uw huisdier te ondersteunen bij gezondheidsproblemen op het gebied van nieren, lever, gewricht, maag en darm, stress of overgewicht. Bovendien kan het voer desgewenst aangepast worden aan verschillende levensstadia van uw beste vriend. PAWZ Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid om exposure te verkrijgen in de wereldwijde huisdierverzorgingsindustrie. Het is een sector die wereldwijd groeit met een potentieel van $200 miljard. Dit zijn bedrijven die potentieel kunnen profiteren van de toename van huisdierbezit en trends die aantonen hoe ver eigenaren gaan om voor hun dierlijke metgezellen te zorgen. Aandelenselectie Proshares doet dit door kansrijke aandelen te selecteren van bedrijven die brede producten en diensten aanbieden. Ze identificeren bedrijven die zeer betrokken zijn in de sector voor huisdierenverzorging en die baat hebben bij de passie van mensen voor hun huisdieren. De screening op deze kansen vindt plaats via het filter van de FactSet Pet Care Index, die bestaat uit 24 bedrijven die zorgen voor blootstelling aan potentiële groei binnen de dierverzorgingsindustrie. Criteria Om in aanmerking te komen voor de index moet onder meer aan de volgende criteria worden voldaan: De belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf is afkomstig van een van de acht FactSet Revere Industry indelingen, ofwel RBICS-subindustrieën.

Het bedrijf genereert minstens $1 miljard aan jaaromzet uit ten minste één van de acht RBICS-subindustrieën.

De belangrijkste activiteiten van het bedrijf worden door FactSet geïdentificeerd als zijnde zorg voor huisdieren, waarvoor nog geen passende RBICS-subindustrie is gecreëerd (bijvoorbeeld een huisdierenverzekering). Bovendien zal de index gebruikmaken van acht subsectoren voor huisdierverzorging, waaronder de productie van huisdierenvoedsel, veterinaire diensten, veterinaire geneesmiddelen, productie van huisdierbenodigdheden, internetverkoop voor huisdieren, distributeurs van diergeneesmiddelen, winkels voor dierenvoorraden en veterinaire diagnostiek. Trend Volgens experts heeft de markt voor dierverzorging sinds 2007 tweemaal zoveel procentuele bbp-groei. En het is niet alleen een Amerikaanse trend, maar het leeft bij mensen over de hele wereld. De zienswijze van ProShares is allicht de hoop dat deze trend minder gevoelig zal zijn voor ontwikkelingen in de economie of conjunctuur.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.