Race naar een biljoen!

Wie vijftien jaar geleden voorspelde dat een techaandeel voor het eerst door een biljoen dollar zou schieten, is komend jaar waarschijnlijk multimiljonair. Het was de periode dat beursgenoteerde techbedrijven keiharde klappen kregen op de beurs, Facebook niet bestond, en niemand nog had gehoord van Apple en Amazon.

Maar kijk waar we nu staan: de grootste vijf techgiganten gaan uitmaken wie de 1 biljoen dollar als eerste op het bord zet. Wordt het Apple van Tim Cook, Amazon onder leiding van Jeff Bezos, Alphabet met Larry Page aan het roer, Microsoft onder de hoede van Satya Nadella, of toch het veel besproken Facebook van Mark Zuckerberg?

Apple aan de leiding

Apple staat op voorsprong, maar wordt stevig in de nek gehijgd door Amazon. Vlak ook Facebook niet uit dat in 2018 een dipje kende, maar bezig is met een enorme inhaalslag. De outsiders zijn Alphabet en Microsoft die het van de lange adem moeten hebben en niet van de kort sprint.

Party like it's 1999?

Het is zeer verleidelijk om een vergelijking te maken met de interhype van eind jaren 90, en dat doe ik dan ook. Hieronder wordt de getaxeerde koerswinstverhouding, omzetgroei, total debt ebitda en dividend yield van de big five voor 2018 weergegeven. Deze cijfers komen uit Reuters.

De overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de internetzeepbel zijn duidelijk te zien. Laten we beginnen met de gelijkenissen. De vijf techreuzen betalen, net als de internetbedrijven uit het begin van deze eeuw, niet of nauwelijks dividend. Niet geheel onlogisch, de techsector is zeer dynamisch, waardoor het letterlijk van levensbelang is dat er veel geld wordt gestoken in innovatie en ontwikkeling.

Een tweede gelijkenis is dat de groeiverwachtingen van analisten voor deze vijf aandelen zeer hoog zijn, al gaat het niet om omzettaxaties van 100% per jaar. Eerlijk gezegd houdt het nu wel op met de overeenkomsten tussen het heden en verleden.

Want waar techbedrijven in 2000 overladen met schuld naar de beurs gingen, zien de balansen van de de big five er zeer sterk uit. Het geld klotst tegen de plinten tegenwoordig. In de tabel ziet u de totaldebt/ebitda-ratio, maar dat vertelt niet het hele verhaal.

Enorme geldberg

Daar staat niet in vermeld wat de nettokasposities van de vijf ondernemingen zijn. Die zijn enorm: Apple heeft alleen al een geldberg van $267 miljard. Al neemt die wat af door forsere dividenden en aandeleninkoopprogramma's.

Apple's massive cash pile shrank by $17.9B to $267.2B last quarter. https://t.co/b1Q2iTiTIj pic.twitter.com/dfRpFiKHSN — CNBC Now (@CNBCnow) 1 mei 2018

Dat geldt ook voor de andere bedrijven: het zijn stuk voor stuk, Amazon wellicht wat minder, geldmachines die veel cash genereren met hun business en schulden vooral laten staan omdat de rente nu eenmaal zo laag is.

Tot slot blijkt uit de koerswinstverhouding dat de waardering van de techbedrijven (Amazon uitgezonderd) helemaal zo gek nog niet is. Apple noteert tegen 16,7 keer de winst, terwijl de verwachte omzetgroei 13,9% is. Voor een bedrijf met een uitstekend trackrecord is dit niet duur.

Facebook is weliswaar aan de prijs, maar daar is de groeiverwachting ook naar. Kortom, in tegenstelling tot de internetbubbel, maken de grootste techondernemingen gewoon winst en daarom is er van een bubbel zoals in de jaren 2000 geen sprake.

Maar wie schrijft geschiedenis?

Omdat deze vraag zo moeilijk te beantwoorden is, ga ik de wegstreepmethode gebruiken die (vrijwel) altijd goed werkt voor het behalen van multiple choise tentamens. Zeker als ik mij weer eens slecht had voorbereid, omdat het zo mooi weer was.

Maar goed, u wilt weten wie de winnaar van de race naar de biljoen gaat worden. Als eerste vallen Alphabet en Microsoft af, omdat deze meer van de lange adem zijn en geen sprinters. Een snelle jump naar dat biljoen wordt dan een lastige opgave. Verder valt Facebook af, omdat het aandeel door het Cambridge Analytica schandaal een te grote achterstand heeft opgelopen op de koplopers.

Nu blijven alleen koploper Apple en achtervolger Amazon over. Eerstgenoemde heeft het voordeel dat het de minste meters naar de eindstreep hoeft te maken, maar heeft weer het nadeel dat het beschikt over de benen van de diesel Laurens ten Dam.

Daarentegen bezit Amazon juist de dikke dijen van Dylan Groenewegen, waardoor ik denk dat Jeff Bezos de sprint zal winnen en met twee handjes in de lucht de finish zal passeren.