Update 14:10 uur: Fugro

Zeg het maar over er een verband is. In ieder geval loopt Fugro lekker op vandaag:

Uptikje in #Fugro net na dit artikel van Barron's over olie-services-aandelen. Fugro wordt overigens niet genoemd in het stuk: https://t.co/Y3WNjeYfhX pic.twitter.com/JgRr4IoAQD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 juli 2018

Update 13:20 uur: Tesla

Belangrijke deal voor Tesla in China:

MORE: Tesla planning a factory in China with a capacity for 500,000 vehicles a year https://t.co/ufbRLI2YBs pic.twitter.com/6yU8aYM3Gl — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

BREAKING: Tesla Plans China Plant With an Annual Capacity of 500,000 Cars

https://t.co/AfGmxh15UP pic.twitter.com/dWxOa2JG2S — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 10 juli 2018

Update 13:00 uur: Bitcoin futures

Het is geen kleingeld zullen we maar zeggen:

Bitcoin futures on the CME spiked to 6739 contracts on Thursday. That's the highest I've ever seen it.



The contracts are worth 5 BTC each, so at today's prices, that's a total of $222 million (6739 * 5 * $6600).



Is Wall Street making a move on #crypto? pic.twitter.com/TSfLFngZgP — Mati Greenspan (@MatiGreenspan) 10 juli 2018

Update 12:20 uur: China

Chinese inflatie loopt op:

#China becomes the biggest exporter of inflation again? June producer inflation hits 6month high at 4.7%. https://t.co/0TNu48Bo0S pic.twitter.com/WFGUmbszwL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 juli 2018

Update 12:15 uur: Tussendoortje

Leuk om te lezen onder de lunch :-)

Wat een bizar verhaal. Duitse koffiemiljardair vindt zoon ongeschikt en adopteert iemand van 53-jarige leeftijd om zijn familiebedrijf te leiden. Zoon heeft alleen wel dik 40% van alle aandelen.. https://t.co/ayaoGnTkln @bnr — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 10 juli 2018

Update 12:00 uur: Pepsi

Q2-cijfers zijn er ook weer. Pepsico komt als eerste door met beter dan verwachte cijfers:

Pepsico 2Q Earnings:

Revenue: $16.1B (est 16.0B)

Core EPS: $1.61 (est $1.52)

Reaffirms 2018 Targets — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 juli 2018

Arend Jan heeft de rapportage al even doorgespit:

#Pepsico heeft als eerste Amerikaanse hoofdfonds KW2- of H1-cijfers (+1,6% nu pre-market op 4476 hele stukjes). In rapportage en outlook kom ik term #tradewar niet tegen https://t.co/eIoWf8biyj pic.twitter.com/tg1dLSDJQX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 juli 2018

Update 11:50 uur: PostNL

Ook bij PostNL zijn er stakingen vandaag:

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/KDtcuPPJaO — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 juli 2018

Update 11:30 uur: Trump

Hij komt eraan hoor mensen:

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 juli 2018

Update 11:30 uur: BMW

BMW gaat Mini's in China produceren:

BMW will make Mini cars in China for the first time https://t.co/9hE9W3IXui pic.twitter.com/uFHPnVglGT — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

Update 11:00 uur: Duitsland

De Duitse ZEW indicator is uit en valt toch wat tegen:

Germany ZEW July Current Conditions Index: 72.4



German ZEW July Investor Expectations: -24.7



Euro-Area ZEW July Investor Expectations: -18.7 — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 juli 2018

Update 10:00 uur: Italië

De Italiaanse industriële productie is

Italian Industrial Production (M/M) May: 0.7% (est 0.8%; PrevR-1.3%; Prev -1.2%)



Italian Industrial Production WDA (Y/Y) May: 2.1% (est 2.8%; prev 1.9%)



Italian Industrial Production NSA (Y/Y) May: 2.1% (Prev 6.7%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 juli 2018

Update 09:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Stichting De Noordzee, geeft het startsein voor de Boskalis Beach Cleanup Tour. Floris van Hest, Algemeen directeur Stichting de Noordzee, luidde de gong samen met Arno Schikker, Corporate Communications bij Boskalis. https://t.co/O8UZmIn9ji pic.twitter.com/YPZX0g9zH6 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 10 juli 2018

Update 09:10 uur: Frankrijk

De Franse industriële productie is een tegenvaller:

Ouch! #France's industrial production unexpectedly fell in May. YoY at -0.7%, first drop since April last year. pic.twitter.com/7un5pxLcXy — jeroen blokland (@jsblokland) 10 juli 2018

Update 09:00 uur: Arcadis

Komt er een emissie bij Arcadis?

Zorgen rondom Arcadis nemen toe #Arcadis https://t.co/PCW8yU3AnG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 10 juli 2018

Update 08:50 uur: TSMC

TSMC toch weer positiever na eerder een outlookverlaging:

TSMC revenues up 12% despite cooling smartphone sales in H1 https://t.co/t8Sel5Ighg — fastFT (@fastFT) 10 juli 2018

Update 08:30 uur: Fraude

Goed verhaal van Josh Brown over Fraude:

THE NINE ESSENTIAL CONDITIONS TO COMMIT MASSIVE FRAUD https://t.co/nP3jnyMU8u pic.twitter.com/dUjzhmZZIi — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 9 juli 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: