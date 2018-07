Update 13:50 uur: CBOE

De CBOE komt naar Amsterdam:

We krijgen nieuwe buren :-)

CBOE verplaatst haar kantoor van Londen naar Amsterdam.

De banken gaan misschien naar Frankfurt, maar de echt slimme jongens komen naar Amsterdam.https://t.co/DUh0B9hCsZ pic.twitter.com/MI6bE5KnKg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 juli 2018

Update 13:40 uur: Chipsector

Even een blik op de hele sector en daaruit kunnen we concluderen:

Je zou ook kunnen zeggen dat #BESI weer ongeveer terug is op het niveau van een jaartje geleden. Overzichtje van de sector (in dollars). #Nvidia het beste aandeel. Dan kan ceo Jen-Hsun Huang eindelijk een keer een nieuw leren jasje kopen... pic.twitter.com/ooasGLmgSV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 juli 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/1asv1PB3da — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 juli 2018

Update 11:20 uur: Tesla

Dat lijkt me een behoorlijke tegenslag, want opnieuw stapt een hoge pief van Tesla op:

Tesla chief engineer Doug Field is leaving https://t.co/Hw470y4Cdz pic.twitter.com/SeJFAXihQz — Yahoo Finance (@YahooFinance) 3 juli 2018

Update 10:20 uur: Glencore

Glencore hard onderuit en Bloomberg heeft het hele verhaal:

The world's biggest commodity trader is ordered to produce documents related to corruption and money laundering https://t.co/IxEuHX0vud pic.twitter.com/Q2jWHHVnDb — Bloomberg Markets (@markets) 3 juli 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

De handelsdag werd geopend door Fredrik Hjelmqvist, DSM Managing Director Powder, Can & Coil. Daarmee viert @DSM de samenwerking met Vepa en IGP Pulvertechnik AG. https://t.co/syqE1j2sUH pic.twitter.com/H91FQZQ0J6 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 3 juli 2018

Update 09:10 uur: Besi

Fikse daling op opening van de chipper:

De markt had gelijk met inprijzen omzetwaarschuwing #Besi, maar is het niet beetje veel, of verwacht ze meer ellende? Besi verlaagt verwachte omzetgroei KW2 van 10 à 15% naar 4% door afhaken klant (wie?) #AEX pic.twitter.com/gVIMGzILp7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

Update 08:10 uur: China

Weer een verder devalutatie van de Chinese yuan:

Update 08:00 uur: Besi

Besi komt door met een omzetwaarschuwing:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: