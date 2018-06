Liveblog: KPN en Beter Bed

Update 17:10 uur: Besi

Had niet gehoeven inderdaad:

Met de wijsheid achteraf mag u stellen dat #Besi in april die stocksplit 2:1 niet had hoeven doorvoeren... #AEX pic.twitter.com/m5sX096RRA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2018

Update 16:30 uur: Crypto

Ziet er niet heel best uit:

More than 1,000 coins have been declared dead by website Coinopsy https://t.co/L2LHbXQZKj pic.twitter.com/meMcmNbQPf — Bloomberg Crypto (@crypto) 28 juni 2018

Update 16:30 uur: Tinder China

Het Chinese Tinder onderuit in de handel daar omdat het doelwit is geworden van een shortseller:

‘China’s Tinder’ Plunges After It’s Spurned by Short Seller https://t.co/v5Y7MwmPce — Caixin Global (@caixin) 28 juni 2018

Update 16:25 uur: IPO New York

Nog een geslaagde IPO in New York:

BJ’s Wholesale Club opens for trading at $21.25. Its IPO price was $17 https://t.co/YrgGGJCu96 pic.twitter.com/gqwqvOPnh3 — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2018

Update 16:15 uur: Consumentenvertrouwen VS

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is weer hoger:

U.S. consumer comfort reaches a two-month high https://t.co/A8JSEH8NDy pic.twitter.com/GJdOee7zSI — Bloomberg Markets (@markets) 28 juni 2018

Update 15:20 uur: Beter Bed

Dan sta je toch in een illuster rijtje BB...

Tja, of het vandaag ook druk is bij Duitse probleemdochter Matratzen Concord... Intussen nadert #BeterBed weer de beruchte kredietcrisisstanden #AEX 1/3 pic.twitter.com/mgRVsp6dgT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2018

Aan de andere kant de hoofdfondsen die meer dan 1000% deden sinds die bodem. Ja, zelfs met -36% dit jaar staat #Besi nog stijf bovenaan. Alles prijs, geen herbelegd dividend #AEX 3/3 pic.twitter.com/DrtthAHGva — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 juni 2018

Update 15:10 uur: Mike Tyson

Nooit gedacht dat een uitspraak van Mike Tyson toepasbaar is op de beurs:

"EVERYONE'S GOT A PLAN - until they get punched in the face" - Mike Tyson. 5-things bulls should be asking themselves about the current economic and market backdrop. $SPY $TLT $QQQ https://t.co/vbt7TxJK0Z pic.twitter.com/iTPNB7qFOE — Lance Roberts (@LanceRoberts) 28 juni 2018

Update 14:40 uur: Amazon

Amazon doet een overname in de pharmasector en meteen liggen deze aandelen in de handel voorbeurs onder druk:

CVS SHARES FALL 6.5 PCT, CARDINAL HEALTH FALL 3.9 PCT, WALGREENS FALL 7.6 PCT — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 28 juni 2018

BREAKING: Amazon announces agreement to acquire online pharmacy Pillpack; drug store stocks plummet on the news. https://t.co/SGCj1C9UQa pic.twitter.com/Hr7O41p9vG — CNBC Now (@CNBCnow) 28 juni 2018

Update 14:30 uur: Banken

Hij heeft geen ongelijk:

Total Returns, last 10 Years...

US Financials Sector: +88%

Santander: -38%

ING: -48%

Barclays: -48%

Credit Suisse: -56%

Deutsche Bank: -86%



via @charliebilello pic.twitter.com/W9YVpzeocD — Steve Burns (@SJosephBurns) 28 juni 2018

Update 14:30 uur: USA

Het BBP en de jobless claims vallen beide wat tegen:

Het Amerikaanse BBP-cijfer en de jobless claims zijn uit en vallen iets tegen pic.twitter.com/w0o27Cgj3m — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 juni 2018

Update 14:20 uur: Duitsland

Dat is dan ook weer duidelijk:

*MERKEL ON GERMAN-FRENCH EURO PLANS: THERE WILL BE NO DEBT UNION — lemasabachthani (@lemasabachthani) 28 juni 2018

Update 14:00 uur: Dollar

Hang die maar boven uw bureau:

There's only two assets. Dollars and not-dollars. https://t.co/oP5IevydKy — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 28 juni 2018

Update 14:00 uur: Duitsland

De Duitse inflatie CPI is in de prik:

German CPI June Prelim M/M: 0.1% (est 0.1% prev 0.5%)

German CPI June Prelim Y/Y: 2.1% (est 2.1% prev 2.2%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 28 juni 2018

#Germany inflation tics down slightly in Jun to 2.1% from 2.2%, bucking the general trend in the #Eurozone. Both #Italy and #Spain showed a further acceleration in headline #inflation. Spain HICP accelerated to 2.3% YOY, highest in 14mths, Italy increased to a 13mth high of 1.5%. pic.twitter.com/eZDT42XFLA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 juni 2018

Update 13:50 uur: Neil Kashkari

Zijn er niet zoveel die kunnen zeggen dat ze hebben gebarbequed en een biertje gedaan hebben met een centrale bank president. Joe Weisenthal wel:

Everyone should watch #WDYM today at 4:10. I'm not going to say why, but I'll tweet some screenshots as a tease pic.twitter.com/8CWABDTLkT — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 28 juni 2018

Update 12:40 uur: Signify

In ieder geval staat de koers onder druk na een winstwaarschuwing van sectorgenoot Zumtobel:

Concurrent van #Signify geeft een winstwaarschuwing en de koers van Signify zakt er ook behoorlijk door. Nu -6,8% pic.twitter.com/aYP7f4KDax — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 juni 2018

Update 11:45 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/dtv5mBbbjA — The Wall Street Journal (@WSJ) 28 juni 2018

Update 11:45 uur: Batterijen

Er zit wel flinke groei in deze markt:

The projections for the growth of the battery industry is incredible https://t.co/RlBPw6rZA4 pic.twitter.com/N5cDl8iPEX — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 28 juni 2018

Update 11:00 uur: Hongarije

Zo, de Hongaarse munt komt ook hard af zeg:

#Hungary's PM Orban is under pressure from financial markets ahead of crucial EU summit. Forint just hit fresh lows vs the Dollar and the Euro. https://t.co/zMhu63niiE via @welt pic.twitter.com/ag6H3lKVXl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 juni 2018

Update 11:00 uur: ThyssenKrupp

Oh nee toch...

A Thyssenkrupp unit could see as much as $220 million in sales disappear without steel safeguards https://t.co/oFKGUQ5wSO pic.twitter.com/OisqfRxmsi — Bloomberg (@business) 28 juni 2018

Update 10:50 uur: EU

De vorige keer was Whatever it takes genoeg...

Update 10:20 uur: BP

BP stapt in in het Britse Fastned zeg maar...

BP will buy Britain's largest electric-vehicle charging company https://t.co/JaXpYH9SL9 pic.twitter.com/vDluUpRdS3 — Bloomberg (@business) 28 juni 2018

Update 10:10 uur: Olie

Ofwel pompen maar met die olie:

World oil demand rose by 1.6% (or 1.5m barrels a day) in 2017, much higher than the annual average rate of 1% seen over the last decade https://t.co/2Py6v4N0bN pic.twitter.com/cpixQFeNZp — IEA (@IEA) 28 juni 2018

Update 10:00 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Peter Nederlof, directeur Keijser Capital N.V., luidt de beursgong in Amsterdam. Keijser Capital viert dit jaar haar 115 jarige bestaan als onafhankelijke, financiële organisatie. https://t.co/KxS5o94IcQ pic.twitter.com/ahGCD3KFYi — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 28 juni 2018

Update 09:25 uur: Spanje

De inflatie in Spanje trekt aan:

#Spain's #inflation level rises to 2.3% in June, highest since April last year. pic.twitter.com/mHL7omGdyZ — jeroen blokland (@jsblokland) 28 juni 2018

Update 09:15 uur: Emerging markets

Even een overzicht van de emerging markets:

Emerging markets under increasing pressure as trade war fears bite:



-Chinese stocks extend slide into bear market territory, now down 23% from January peak (-10% this month)

-Brazilian stocks also in a bear market

-Indian rupee at record low pic.twitter.com/UuYXnUiIGm — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 28 juni 2018

Update 09:00 uur: Basic Fit

KBC over Basic Fit:

KBCS voegt #BasicFit toe aan de coverage met koopadvies en €35 koersdoel. De snelgroeiende fitnessketens scoort klanten aan de lopende band, groeit snel en toont geen tekenen van verzwakking. Meer groei, dus, stijgende marges en dito cash flows tot en met 2015 (minstens) pic.twitter.com/xutmXcESbH — Tom Simonts (@TSimonts) 28 juni 2018

Update 09:00 uur: Uber vs Lyft

De nummer twee van de markt haalt vers geld op:

The race toward IPO between two of the biggest names in the ride-hailing industry just got tighter. After completing another round of funding, Lyft is now valued at $15.1 billion – a quarter of its rival Uber. https://t.co/khu1EQ99Ih — CNBC (@CNBC) 28 juni 2018

Update 08:00 uur: Arcadis

Opdracht voor Arcadis:

Arcadis krijgt opdracht in Australië https://t.co/KjdpoUUMkO via @IEXnl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 juni 2018

Update 08:00 uur: China

De Chinese yuan verliest in verder in waarde tegenover de dollar:

Update 08:00 uur: Argentinië

Gaat hard daar:

#Argentina’s stock market, #MERVAL, is down almost 9% today and more than 14% during the last 3 trading days! pic.twitter.com/6KtyS83lPA — jeroen blokland (@jsblokland) 27 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen: