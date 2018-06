Liveblog: Binck en Adyen

Update 12:10 uur: Singapore

Beurs van Singapore in correctiemodus:

Global trade fears send Singapore's benchmark index into a correction https://t.co/Xenk34SM31 pic.twitter.com/RzNrFwuSew — Bloomberg (@business) 25 juni 2018

Update 11:50 uur: IBM en Nvidia

Samenwerking IBM en Nvidia om de snelste supercomputer te bouwen:

IBM partnered with Nvidia to create the world’s fastest supercomputer, called Summit. IBM says it is one of their "greatest achievements." via @cnbctech https://t.co/Ua9LFrgD77 pic.twitter.com/dyGIPCi6Zy — CNBC (@CNBC) 25 juni 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/rxo44Gbrvn — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juni 2018

En zo staan de futures erbij:

DOW FUTURES DOWN ABOUT 0.7 PCT, S&P FUTURES DOWN 0.6 PCT, NASDAQ FUTURES DOWN ABOUT 0.9 PCT — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 juni 2018

Update 11:20 uur: Frankrijk

Interessant voor beleggers in Altice:

Franse telecomwaakhond over mogelijke consolidatie in de sector: pic.twitter.com/1YEjnymNmu — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 juni 2018

Update 11:20 uur: Adyen

Er is in ieder geval genoeg te beleven in het aandeel Adyen:

#adyen zet nieuwe high neer van €504,30. Hoger dus nog dan de 'pop' op de eerste handelsdag (13 juni) — durk veenstra (@durkveenstra) 25 juni 2018

Update 11:00 uur: China

Officieel in een bearmarket:

CHINA: stocks in Shanghai drop another -1.1% overnight officially moving into #crash territory, down -20% since JAN pic.twitter.com/oa4nJIK1pD — Keith McCullough (@KeithMcCullough) 25 juni 2018

Update 10:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend doorrr...

De handel is weer geopened, dit keer met Team AkzoNobel, zij voltooide onlangs de Volvo Ocean Race met een finish in Den Haag. Martine Grael, van Team AkzoNobel, laat er geen gras over groeien en slaat met sportieve slag op de gong #VolvOceanRace https://t.co/qAVMVpXkVt pic.twitter.com/Guk2Fxz0h5 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 25 juni 2018

Update 10:00 uur: Ifo

De Duitse Ifo Geschäftsklima is uit en valt toch wat tegen:

Ifo Business Climate drops to 101.8 in June from 102.3 in May as expected. BUT Current assessment has worsened significantly more than expected. Plunged to 105.1 vs 105.6 expected. Expectations a tad bether than expected. pic.twitter.com/AYLx5KOTcR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

To put things into perspective. Germany's Ifo business climate at 101.8 still at elevated levels. Points to GDP YoY growth of 2%. pic.twitter.com/7eQ5RYOgx3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

Update 10:00 uur: Traden

Goed verhaal over traden:

How to Recover From Trading Failures https://t.co/RQ5FgbI8ha Guest Post by @akfallible — Steve Burns (@SJosephBurns) 25 juni 2018

Update 09:50 uur: Heijmans

Het is ze gelukt:

Update 09:20 uur: Bitcoin

Het was weer een gezellig weekend zo te zien:

Bitcoin falls below $6,000 for the first time since February https://t.co/cX2Badzvwh pic.twitter.com/QQMddYwqbK — Bloomberg Crypto (@crypto) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Telenet

Intussen in België:

Telenet sust beleggers met aandeleninkoop van 300 miljoen euro https://t.co/qtocdw2a3W — De Tijd (@tijd) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Meituan

Chinees techbedrijf wil een IPO doen en Bloomberg keek er eventjes naar:

Ahead of mega IPO, Meituan reveals a $2.9 billion loss but also sizzling sales growth https://t.co/OlpdcNOcOw pic.twitter.com/XvCQCbHSdz — Bloomberg Technology (@technology) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: OCI

OCI start met de productie in haar nieuwe fabriek:

OCI begint met productie in nieuwe fabriek VS https://t.co/ov5J8AZZFJ #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Agenda

Tom met een blik op de agenda voor vandaag en veel is het niet...

Omdat #Carnival het enige bedrijf is met kwartaalcijfers, ligt de focus vandaag nogal zwaar op macronieuws. Alle ogen zijn gericht op de IFO-cijfers in Duitsland en de hoop op een lapsus in de speech van ECB-gouverneur Nowotny (da"s namelijk altijd leuk) pic.twitter.com/yy0GoIZRW7 — Tom Simonts (@TSimonts) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Brunel: naar €16 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

Binck: naar hold van reduce en naar €4,60 van €4,30 - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell: naar €35 van €33,50 (buy) - Independent Research