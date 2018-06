Vooruitblik: Blessuretijd H1

Kroosartig, jubelt de Duitse pers. Hmpf. Het stond in de grafieken geschreven? Kijk daar helemaal rechts. Ook al ver in de blessuretijd, nog net even zo'n klein uptickje.

Goedemiddag, er kan veel met die Reuters grafieken. Ik heb na de grausame 2-1 gisteren in mijn machteloze woede en met slappe lach tegelijk mijn best gedaan om de DAX 30 in een bearmarket te manipuleren. Het is me niet gelukt. Nou ja, de index is per saldo wel een beetje dood geld. Onze AEX doet lekker viel besser.

1001 redenen

Het is stilletjes dit weekend aan het bedrijfsfront, al is wel wat herrie bij Air France-KLM. Da's alleen normaal. Wel zijn er vandaag Turkse verkiezingen, maar dat raakt de brede markt niet.

Turks vote for president, parliament in crucial test for Erdogan https://t.co/HJAPuxKrBy pic.twitter.com/hX7HTu0wvt — Reuters Top News (@Reuters) 24 juni 2018

Meer onder de oppervlakte borrelt het wel in de EU. In de Duitse pers wordt openlijk over het vertrek van Bondskanselier Angela Merkel gespeculeerd. Wellicht dat daardoor ook de rente-spreads in de EU weer wat oplopen. Beeld ziet u onderaan deze longread.

Die Union vor dem Bruch: Merkels Finale https://t.co/XGs3xpN8qe pic.twitter.com/f1d67zmBeo — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 22 juni 2018

Intussen in de VS, dit hakte er vrijdag bij de Duitse autofabrikanten in. Toeval of niet, het was die dag precies 77 jaar geleden dat onder aanvoering van de Panzers (onder andere Daimler, MAN, BMW, Porsche, Krupp, Henschel en Rheinmetall) het Derde Rijk de Sovjet Unie binnen viel.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 juni 2018

Soms gefuseerd, maar al die Duitse bedrijven bestaan nog steeds. In de VS was Bethlehem Steel de grootste oorlogsproducent, maar dat ooit gigantisch grote bedrijf is al lang ter ziele. Zie deze tweet ook van de president. Misschien is mijn kleine historische uitweiding onzin, maar ik bedenk het me gewoon.

Steel is coming back fast! U.S. Steel is adding great capacity also. So are others. https://t.co/0Pzwjg3Vxn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 juni 2018

Kom ik eindelijk bij de beurs uit. Dat wil zeggen, bij de toekomstige beurs. Wat mogen we verwachten? Deze kwam ik vrijdag ook tegen en dit vind ik een bijzondere: meer winst, maar geen hogere koersen. Zo ken ik de grote (zaken)banken niet.

Here’s why Goldman says stock-market gains will be capped even as earnings rise

https://t.co/e13voCE9RO pic.twitter.com/xxi0s4K2kd — MarketWatch (@MarketWatch) 23 juni 2018

Citaatje uit het stuk:

In a Thursday note, strategists led by David Kostin raised their S&P 500 earnings estimate for each of the next three years, but left the price target for the index unchanged at 2,850 for year-end 2018 and 3,000 by the end of 2019.



The analysts said that “stock market price appreciation will be constrained by tightening monetary policy, a flattening yield curve, rising trade tensions and the upcoming midterm congressional elections.”

Ik denk dat The Firm hiermee perfect de actualiteit en het huidige sentiment beschrijft. De grafieken bevestigen dit. Of het een goede voorspelling is weet alleen de toekomst. Het verleden leert dat alleen rechtstreeks het heden in de toekomst extrapoleren meestal een hele dure hobby is.

Als het inderdaad tot een totale handelsoorlog komt, wordt dat uiteindelijk merkbaar in de winsten - Daimler waarschuwde deze week al - en snel zichtbaar in de outlooks van de bedrijven. Het kan ook allemaal meevallen en loslopen en wie weet wachten ons weer mooie koerswinsten.

Angst is in ieder geval een slechte raadgever op de beurs en er zijn altijd, maar dan ook altijd 1001 redenen om u zorgen te maken over van alles en nog wat. Vooral geopolitiek. En toch stijgen de beurzen per saldo al sinds.... voor mijn part al sinds 1602, toen de eerste aandelen VOC werden verhandeld.

Voor wie in winnaars en verliezers denkt is de tussenstand van de handelsoorlog tussen VS en vooral China en de Duitsers in het voordeel van de Amerikanen. Technologie en small caps voorop, Wall Street stijgt en de dollar trekt aan. Shanghai staat op het randje van een bearmarket en de DAX ligt per saldo stil.

De S&P 500 is al met al dit jaar flink goedkoper geworden, maar is historisch gezien nog altijd duur.

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.6, above the 10-year average of 14.4. https://t.co/Z1zMLdJeUL pic.twitter.com/IpZQnFJnGG — FactSet (@FactSet) 18 juni 2018

En de H1- of Q2-schattingen zijn:

$SPX EPS estimate for Q2 is up 0.2% since March 31, but up 8.7% over the past 12 months. https://t.co/Z1zMLdJeUL pic.twitter.com/QV3vs580BD — FactSet (@FactSet) 17 juni 2018

Helaas heb ik niet zulke mooie staatjes voor de Nederlandse beurs, maar ik kan wel in Datastream fröbelen. De AEX wordt er in ieder geval niet meer duurder op, maar wordt ook nog niet écht goedkoper. De index kost nu 15,4 keer de huidige winst en levert u 3,5% dividendrendement op.

Ik heb wel de verwachte winsten voor u. Helaas is dit wel voor het hele jaar en niet H1. Dat cijferrondje gaat met een paar weken los.

Vooruit, de AMX dan ook maar:

En de AScX ook nog:

Agenda

De agenda stelt niet veel voor deze week. We zitten echt in de 95e minuut van de blessuretijd van H1 en doen het met:

De eerste inflatiecijfers over juni, waaronder uit Duitsland

Er zijn twee voorlopende indicatoren over juni: Duitse Ifo Geschäftsklima en de inkoopmanagersindex uit de Windy City, de Chicago PMI

Jaarvergaderen doet u bij RELX en Envipco, dat behalve een notering in Brussel er ook een in Amsterdam krijgt

Nike heeft als laatste blue chip en Dow Jones fonds KW1-cijfers

General Electric verdwijnt deze week uit de Dow Jones ten faveure van Walgreens Boots Alliance: dat is $67 miljard waard, doet 16,2 keer de huidige winst en yieldt 2,4%

Er is ook nog een Amerikaans BBP-cijfer, maar dat is al de tweede of derde herziening. Meer een BBQ cijfer dus met die verwachte hitte

Dat er op papier niet veel te doen is, wil niet zeggen dat de koersen er ook een baalweek van maken. Zeker met die uitdijende handelsoorlog en EU ruzies kan het zomaar gebeuren dat op een onbenullig bericht de koersen de witte vlag hijsen. Dergelijke triggers omhoog zijn er zelden. Gaat meestal meer geleidelijk.

Hier is de hele agenda, kijk maar of er nog iets van uw gading bij zit.

25 jun

00:00 FNG AVA

09:00 Spanje inflatie PPI

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jun 101,8

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mei



26 jun

10:00 Envipco AVA

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex apr 6,5%

16:00 VS consumentenvertrouwen jun 128,1



27 jun

10:00 Italië consumentenvertrouwen jun 113,0

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

12:00 Italië inflatie PPI mei

14:30 VS orders duurzame goederen mei -0,9%

14:30 VS handelsbalans goederen mei

14:30 VS groothandelsvoorraden

16:00 VS pending home sales mei 1,0%

16:30 VS weekrapport olievoorraden



28 jun

06:30 Nederland ondernemersvertrouwen

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei 0,7% MoM

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen jul 10,6

09:00 Spanje inflatie CPI jun

09:30 RELX BAVA

10:00 ECB economisch bulletin

11:00 Italië inflatie CPI jun 0,2% MoM

11:00 EU consumentenvertrouwen jun -0,5

12:00 EU top

14:00 Duitsland inflatie CPI jun 0,1% MoM

14:30 VS jobless claims

14:30 VS BBP Q1 2,2% QoQ

22:00 Nike Q1-cijfers



29 jun

01:30 Japan industriële productie mei -1,1% MoM

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei -0,6% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei 2,4%

10:00 Duitsland werkloosheid jun -8K en 5,2%

10:30 VK BBP Q1 0,1% QoQ

11:00 EU inflatie CPI jun 2,0% YoY

14:30 VS personal income and outlays mei 0,4% en 0,4% MoM

14:30 VS PCE prijzenindex mei 0,2% MoM

15:45 VS Chicago PMI jun 60,0

Kan jij er nog wat van maken, Corné? Dutch Premium?! Zo te zien wel:

Video weekbericht:

- Andere manier van waardering van Europese aandelen

- Fiscale stimulering EU en US met elkaar vergeleken

- importtarieven met elkaar vergelijken

- En de Dutch discount (die nu een Dutch premium is)

- En de weekagendahttps://t.co/yJN6gTCacl — Corne van Zeijl (@beursanalist) 23 juni 2018

Kiek op de Grafiek

De AEX kan wel een trigger gebruiken? Tussen top en bodem, de index staat een beetje in niemandsland.

De AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) oogt net even scherper. De all time high is niet ver weg.

Deze week waren er dagelijks behoorlijke uitslagen, maar uiteindelijk staat de AEX VIX Index (volatiliteit) nog gewoon in de relaxstand.

De DAX zag u bovenaan mijn stukje, die komt aardig overeen met de Eurostoxx 600. Het beweegt allemaal flink, maar het schiet niet veel op.

De S&P 500 ziet er beter uit, maar met al die dalingsdagen (de Dow Jones zelfs acht op rij) is er geen nieuwere, hogere top gekomen.

Kijk ik wat verder op de Big Board, dan straalt technologie. De Nasdaq 100 zette deze week weer gewoon een nieuwe alle time high neer.

De midcaps doen het ook goed op Wall Street. De Russell 2000 vinkte ook een nieuwe all time high af.

Aan de andere kant van de oceaan staat met net geen -20% de Shanghai Composite op het randje van een bearmarket.

In Hongkong staat de Hangseng er daarentegen veel beter voor. Misschien wel iets voor traders, valt het ding uit de opgaande trend? Let wel, al deze grafieken zijn in eigen valuta.

Wat dat wereldwijde bewegen allemaal per saldo voor ons Nederlands beleggers oplevert, laat de MSCI World Index in euro's zien. Die komt even hard af van een nieuwe all time - niks raars na zo'n felle rit omhoog - maar staat er prima voor.

Onze rente is aardig afgekomen, veel meer dan waar de aandelenbewegingen van deze week op duiden. Onzekerheid over politiek Europa zoals ik al voorzichtig opperde...? Dit is speculeren, ik weet het niet.

Uiteraard loopt onze rente vrijwel één-op-één met onze grote Nachbar.

De Italiaanse rente is juist deze week weer wat opgelopen, daarom rep ik voorzichtig van wellicht politieke onzekerheid in de EU.

Intussen is Griekenland officieel haar bail-out status kwijt. Om dat te vieren, hier de hele grafiek sinds de introductie van de euro. Ja, de rente ziet er weer normaal uit, maar vergeet niet dat het land gedurende de helft van haar bestaan in default was/is.

De Amerikaanse rente bevalt het wel zo net even onder 3%.

Dan de moeder aller assets, is de stijging van de dollar tot staan gebracht? Het ding stuitert dagelijks in ieder geval vrolijk in het rond.

Zo te zien heeft Opec deze week niet alleen over olieproductie onderhandeld, maar tussen de bedrijven door ook een basiscursus TA gedaan. De opgaande trend is gered? Hier West-Texas Light Intermediate (WTI):

En hier Brent:

Goud is een beetje een druipgrafiek aan het schilderen. Geen wonder met die sterke dollar?

Bitcoin zette vrijdag weer een lager bodempie neer, dit is een fnuikende neergaande trend.

Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.