Liveblog: KASBank en Galapagos

Update 13:30 uur: Boeing en General Dynamics

Boeing is het zwaarst wegende Dow Jones fonds en ruim een dollar boven de consensus.

$BA Boeing Q1 18 Earnings Results:

- Core EPS: $3.64 (Estimate $2.59)

- Revenue: $23.4B (Estimate $22.23B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 25 april 2018

Meer bommen en granaten verkocht dit kwartaal:

$GD General Dynamics Q1 18 Earnings Results:

- EPS Cont Ops: $2.65 (Estimate $2.48)

- Revenue: $7.54B (Estimate $7.54B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 25 april 2018

$NOC Northrop Grumman Q1 18 Earnings Results:

- EPS: $4.21 (Estimate $3.63)

- Revenue: $6.7B (Estimate $6.63B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 25 april 2018

Update 13:20 uur: BTD

Voor de buy the dip club twittert Arend Jan de volgende grafieken:

Wall Street maakt zich op voor deze dagen Q1's grote techs op delicaat moment, zie hier de Donald & Trump 500 pic.twitter.com/QvNcmSh6qr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Gisteren daalde #Alphabet *#Google) -4,5% op double digit cijfers, maar niet goed genoeg dus. Fonds ligt beroerd pic.twitter.com/E0GtTHTN3l — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Vanavond Facebook

Om 22u Q1's #Facebook (wpa $1,35, maar beurs snakt naar outlook) en dat is vandaag op een dubbelde dip verkrijgbaar pic.twitter.com/a3snozg5My — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Voor morgen staan deze grootmachten op de rol:

Morgen komt #Amazon met Q1's ("Winst is een keuze", is altijd het motto) en ook dat oogt dipperig pic.twitter.com/6f6pKW2T1p — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

#Microsoft komt ook morgen nabeurs Wall Street met Q1's, maar hier loopt de koers nog redelijk met het hoofd in de cloud pic.twitter.com/XmmTR5wJ94 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Apple volgende week:

Q1's #Apple dinsdag zijn helemaal spannend, want niet alleen ligt dit aandeel slecht, de ene na andere toeleverancier winstwaarschuwt en wordt afgestraft pic.twitter.com/iuGYEX4FZL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Update 13:10 uur: Twitter

Q1-cijfers Twitter zijn er en die zijn beter dan verwacht:

Rise and shine at 4 a.m. PT! Twitter just reported and beat metrics on all fronts. Shares are soaring.

- Q1 336 MAU

- revenue increased 21% to $665 million

- second quarter of GAAP profitability#TicTocNews @tictoc pic.twitter.com/P6xVVNFLSl — Selina Wang (@Selina_y_wang) 25 april 2018

Update 13:00 uur: Verbrandingsmotor

Zou ook wel tijd worden nadat we de verbrandingsmotor al ruim 150 jaar gebruiken.

Aston Martin CEO: “We’re probably in the biggest change in the automotive industry since we moved from horse to car.” https://t.co/TJbw187kSA @business — John Fraher (@johnfraher) 25 april 2018

Bosch geeft het nog niet op:

Bosch claimt beslissende doorbraak in dieseltechnologie. https://t.co/GwNnxxOxxF 'combinatie van geavanceerde injectietechnologie, nieuw luchtsysteem en een intelligent warmtebeheer' Plus: Bosch zegt met AI een verbrandingsmotor die geen CO2 uitstoot te willen verwezenlijken. — Jean Wanningen (@trias_politica) 25 april 2018

Update 12:00 uur: Tussendoortje

Omdat deze zo leuk is :-)

Update 12:00 uur: Galapagos

Zeg het maar. Vanavond de cijfers. Let op, want Tostrams gebruikt altijd logaritmische grafieken. Ik niet, want dan doen mijn lijntjes het niet meer :-)

Om 22u Q1 cijfers Damrak-lieveling #Galapagos en volgens @RoyceTostrams & Co valt de koers juist uit opgaande trend https://t.co/S2RmAbMg7c via @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Of toch net er binnen? Kijk maar welke grafiek beter in uw straatje past:

Update 12:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/OiPUGkUwBD — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 april 2018

Update 12:00 uur: IPO's Damrak

Eerlijk is eerlijk. Het had ook slechter gekund:

#Alfen B&S en #NIBC zijn iets meer dan een maand genoteerd. Maar u had gewoon weer beter uw geld een maandje geleden in de #AEX kunnen stoppen. Dan was u beter uit: pic.twitter.com/Y58MrZiK9Z — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 april 2018

Update 11:40 uur: AVA KAS Bank

De AVA van KAS Bank is bezig en Roland Visser doet verslag vanaf daar:

Update 11:40 uur: China

China gooit de automarkt open voor buitenlandse bedrijven. Importtarieven worden verlaagd.

China working on "substantial" cut in auto tariffs and restriction relief on foreign investment in China's auto industry https://t.co/fum3hSGBFV pic.twitter.com/O6uFozUfbr — China Xinhua News (@XHNews) 25 april 2018

Update 10:00 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

NSI viert met een slag op de gong haar 20-jarige notering aan de Amsterdamse beurs van Euronext. Dick van Klooster, een van de Young Talents bij NSI, luidde de gong. https://t.co/IvZfxukZAY pic.twitter.com/ShOzUPBA4I — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 25 april 2018

Update 09:10 uur: Unilever

Inmiddels ingehaald door Ahold Delhaize:

Heeft Paul soms ook date met diva #AEX? De stijger van de dag (niet blazen) op de beurs is een naam die we momenteel meer horen #Unilever pic.twitter.com/Z5AQEITNxr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Update 09:00 uur: Rente

We willen gewoon ergens over kunnen klagen :-)

Resumerend, eerst allemaal heel naar en erg dat die gemene #Fed rente kop in drukte en nu is een "fatsoenlijke" 3% weer heel naar en erg, lees ik overal #degroeten pic.twitter.com/sJ2ZLqkG0F — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Update 08:40 uur: Bone

Intussen op de Belgische biotechmarkt:

Bone Therapeutics kan voort tot september 2019 https://t.co/hCyXX3gUpv — De Tijd (@tijd) 25 april 2018

Update 08:30 uur: Boskalis

Opdracht voor Boskalis Westminster:

Update 08:00 uur: Value8

Update 08:00 uur: KAS Bank

De Q1-cijfers van KAS Bank zijn er:

De Q1-cijfers van #KASBank zijn uit en hier is de tabel uit het persbericht https://t.co/jJeuEfqd3A pic.twitter.com/MdBWRvDBRu — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 april 2018

Update 08:00 uur: ICT Group

De Q1-cijfers van ICT Group:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: