Liveblog: Wessanen en ASMI

Update 10:30 uur: Opec

Waarom de olieprijzen nog verder omhoog zouden kunnen?

Bullish Oil Signals Proliferate as OPEC Cuts Get Even Deeper https://t.co/OWIxpGsvn4 via @WaelMahdi #OOTT pic.twitter.com/Mj3UnLsmRx — Stuart Wallace (@StuartLWallace) 20 april 2018

Update 09:10 uur: ASMI en Wessanen

Even een blik op een paar opvallende cijferaars:

#ASMI (-9,4%) en #Wessanen (-6,1%) krijgen flinke tikken na Q1-rapportages — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 april 2018

Update 09:10 uur: Sif

Opdracht voor een windmolenpark voor de kust van Borssele:

Update 09:00 uur: Reckitt Benckiser

Behoorlijk onderuit na tegenvallende Q1-cijfers:

Deze had ik even gemist vanochtend:

RECKITT BENCKISER SHARES DOWN 5 PCT AFTER Q1 RESULTS, SALES GROWTH MISSES ESTIMATES#ReckittBenckiser — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 april 2018

Update 08:20 uur: SNB

Hij heeft wel een punt...

Swiss franc is still considered a haven despite touching a milestone low, SNB president says https://t.co/pwpPYwMsai pic.twitter.com/kfnMtpi4MB — Bloomberg (@business) 20 april 2018

Update 08:00 uur: Neways

De Q1-cijfers van Neways zijn er ook nog:

Update 08:00 uur: IKEA

Beter teamwork dan dat twee mensen het zouden doen:

This robot assembles an IKEA chair in just over 20 minutes https://t.co/UOaiuyZkK9 pic.twitter.com/zLV2qhQzkc — CNNMoney (@CNNMoney) 20 april 2018

Update 08:00 uur: Wessanen

De Q1-cijfers van Wessanen zijn er ook:

Q1-cijfers #Wessanen zijn er en hier is de tabel uit het persbericht:https://t.co/pbDRsqg7aI pic.twitter.com/P6Am1rW7qo — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 april 2018

Update 08:00 uur: Wereldhave

De Q1-cijfers van Wereldhave zijn uit en hieronder vindt u alles:

De Q1-cijfers van #Wereldhave zijn uit en hier de tabel met de bezettingsgraad uit de rapportage:https://t.co/6s83IqNZJk pic.twitter.com/8kGOfJtoHc — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 april 2018

Update 07:54 uur: Deutsche

Een foutje van de bank in uw voordeel, helaas u ontvangt niets...

Deutsche Bank inadvertently made a $35 billion payment in a single transaction https://t.co/ISu23NkJBW pic.twitter.com/N7EYY59C1s — Bloomberg (@business) 20 april 2018

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ASML: naar €195 van €180 - Barclays

Unilever: naar 4480P van 4490P - Barclays

Unilever: naar €54 van €55 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12,50 van €17 - UBS

ASMI: naar €67 van €70 - Natixis

Arcadis: naar €21 van €22 - Kepler Cheuvreux