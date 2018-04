Heeft de optie toekomst?

Erik Mauritz van BNP Paribas heeft hieronder wel een punt. Zoveel turbo's gaan er nu ook weer niet om, maar ik zie om mij heen wel een groeiende belangstelling voor turbo's. En eerlijk is eerlijk, ze zijn ook gemakkelijker te begrijpen.

'Ook de opkomst van concurrerende producten zoals turbo’s gaat ten koste van de handel in opties.' Valt best mee volgens mij; dinsdag bijvoorbeeld waren er 8.000 trades in Turbo's e.d. op Euronext Amsterdam vs 48.000 in opties. https://t.co/l8wcjjHU69 — Erik Mauritz (@erikmauritz) 5 april 2018

Het is een reactie op een artikel in de Telegraaf van Johan Wiering, waarin het seminar van afgelopen woensdagochtend besproken werd. Een zestigtal professionals uit de optiewereld bespraken daar de toekomst van de optie.

Ik was daar ook bij en mijn voornaamste punt van inbreng was dat ik constateerde dat steeds minder particuliere beleggers met opties in de weer zijn. Nu is de vraag of dat erg is of niet, maar een feit blijft dat de turbo steeds meer de plaats inneemt van de optie.

Of eigenlijk: er is steeds meer aandacht voor de turbo, vooral vanuit de aanbieders van diezelfde turbo, en er is eigenlijk niemand die zich bekommert om de optie.

Begin was moeilijk

De afgelopen week kon u lezen hoe de optiebeurs 40 jaar geleden in Nederland is opgezet. De optiebeurs is groot geworden door de particuliere belegger, die begin jaren tachtig, toen de rente begon te dalen, massaal in opties ging handelen.

De eerste jaren waren echter knudde, waardoor het management van de optiebeurs destijds stad en land introk om de bekendheid te vergroten. Momenteel gebeurt er echter weinig tot niets aan promotie van de optie.

De partijen die er inmiddels goed aan verdienen hebben de particuliere beleggers steeds minder nodig en handelen vooral internationaal. Euronext is een enorme organisatie die draait als een tierelier. Opties zijn inmiddels nog maar een klein onderdeel van het geheel.

De brokers zouden het kunnen doen, en doen het ook deels, bij Binck bijvoorbeeld geeft Peter Siks veel uitleg aan klanten maar tegelijkertijd wordt het handelen in (de eigen) turbo's gratis aangeboden.

Bron: Binck.nl

Zijn opties zinvol?

Eerst moet natuurlijk de vraag beantwoord worden of het uberhaupt zinvol is voor particuliere beleggers om met opties in de slag te gaan. De voorloper van de optie werd vooral gebruikt als verzekering. Vertaald naar de huidige tijd: een putoptie onder je positie kost je een deel van je rendement, maar als Trump straks echt uit de bocht vliegt kunt u uw verliezen behoorlijk beperken.

Binck deed onderzoek naar de motieven van haar optiebeleggers. Van die groep gebruikt 19% de optie nog ter afdekking van risico's.

Bron: Binck.nl.

Veelgebruikt is natuurlijk ook het schrijven van een calloptie op in bezit zijnde aandelen, het zogeheten gedekt schrijven. Vooral momenteel weer populairder, omdat enerzijds de opties weer wat duurder zijn door de gestegen volatiliteit, en anderzijds de beurscorrectie van begin februari het besef heeft doen doordringen dat de bomen niet tot in de hemel groeien.

Bron: Binck.nl

Een ander mogelijkheid die met name veel gevorderde optiegebruikers toepassen, is het kopen van langlopende callopties als stand-in voor echte, fysieke aandelenposities. Op die manier wordt er veel kapitaal vrijgespeeld, wat weer elders ingezet kan worden. De lage rente heeft de langlopende callopties een stuk goedkoper gemaakt.

Ik denk echter dat momenteel veel beleggers de optie vooral gebruiken als speculatiemiddel. Met kleine hoeveelheden geld kan zo een maximaal rendement behaald worden als de gewenste richting wordt ingezet. Zo niet, dan is het geld weg, maar loopt men niet het risico dat het verlies veel groter wordt, zoals met een futurecontract.

Vele wegen naar Rome

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en daarom gaan we vanaf volgende week op IEX Premium meer aandacht geven aan het werken met opties. We geven een concrete handelstip, voorzien van uitleg waarom we in dat aandeel gaan en waarom we die specifieke optie erbij hebben gezocht.

Die tips worden verzorgd door Active Hedge, een groep oud-optiehandelaren die vandaag de dag nog acief zijn in De Beursvloer, een online handelsplatform van Binck. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen met het gebruik van financiële instrumenten. En gaat u voor opties of turbo's? Graag uw reactie in de comments.