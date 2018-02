Tot in de 50-er jaren werd NIET op een gewapend betonnen strip of plaat gefundeerd, doch een muurtje gemetseld vanonder de vorstgrens. Iedere huidige bouwkundige kan uitleggen, dat de muren bij minste trillingen nergens door bij elkaar gehouden worden, doch scheuren in de bakstenen opleveren. Dit had men toen ook al kunnen weten.

Hoe nu die aardbevingen e4n dus scheuren op te lossen ? ? Heeft 20 jaar gaswinning gekost totdat de eerste aardbeving optrad, dus kan nu nog wel eens 20 jaar nabeven. Dat zal dus de Staat als ontvanger van dik 90% van de revenuen moeten vergoeden.