Sligro: Beslissing Emté dichtbij

Dit artikel is onderdeel van IEX Premium en krijgt u cadeau van ons. Wilt u de aanbeveling en meer Premium artikelen lezen, klik dan hier om een maand gratis IEX Premium te proberen.



Morgen, woensdag 3 januari, publiceert Sligro haar omzetcijfers over Q4 en geheel 2017. Bij de presentatie van de Q3 trading update waarschuwde het management al dat de jaarwinst dit jaar niet uit zou komen boven die van 2016 (€1,67 per aandeel). Het vierde kwartaal is traditioneel belangrijk en zou nog voor een verrassing kunnen zorgen.

Foodservice

Sligro bestaat uit twee delen: de groothandel (Sligro Foodservice) en de 133 winkels van Emté (Foodretail). Foodservice bestaat uit een netwerk van zeflbedieningszaken (50) en bezorgingscentra (8) dat zich richt op o.a. horeca en grootverbruik. In België nam Sligro in 2016 Java Foodservice over, dat zich primair richt op bedrijven en hotels.

Afgelopen mei sloot Sligro een grote deal met Heineken, waarbij Sligro de logisitieke activiteiten inzake bier en cider van Heineken uit gaat voeren voor een periode van vijftien jaar. Daarnaast koopt Sligro de drankengroothandelsactiviteiten van Heineken voor de Nederlandse horeca.



Afbeelding: organisatiestructuur Sligro (Bron: Sligro).

Foodretail

Bij Foodretail liggen de zaken anders. De 133 (waarvan 30 franchisers) winkels van Emté, grotendeels in Oost- en Zuid-Nederland, hebben moeite aan te pikken bij de groei van de andere supermarktketens. Sligro heeft de afgelopen jaren behoorlijk geinvesteerd in deze formule (Emté 3.0) maar moest vorig jaar opbiechten dat dit (nog) niet aansloeg.

De ombouw van de eerste 24 winkels lijkt nog niet de gewenste meerwaarde op te leveren en voor de rest van het jaar zou Sligro nog slechts de vier winkels waar men bezig was met ombouwen vervolmaken. Uiteindelijk werden dat er slechts drie. Sligro investeert dus niet verder in de winkels en dat betekent natuurlijk dat het management wel overtuigd is van het feit dat er een andere merknaam op de gevel moet.

Verkoop aan hoogstbiedende

Letterlijk heeft het Sligro-management gezegd: "Een zelfstandige toekomst lijkt niet langer de beste strategie." Het marktaandeel van Emté is met 2,5%, te laag om enige rol van betekenis te kunnen spelen in de sterk concurrerende supermarktwereld.

De meest logische oplossing zou zijn de supermarkttak te verkopen aan de hoogstbiedende en met het vrijgekomen geld verder te investeren in de Foodservice-tak. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De zaak ligt echter gecompliceerder dan we denken: er is zeker interesse voor de supermarkten, maar Sligro wil wel graag de synergievoordelen die het nu ziet tussen Foodservice en Foodretail behouden. Het zou dan gaan om ca. €15-20 miljoen per jaar, geen klein bier. Daarmee lijkt een simpele verkoop van de winkels aan bijvoorbeeld Jumbo, dat informeel al haar interesse bekendmaakte, geen haalbare kaart.

En het Belgische Colruyt?

Een mogelijke oplossing zou een partnerschap kunnen zijn met het Belgische Colruyt. Colruyt, de grootste (31,7% marktaandeel) Belgische supermarktketen, verkocht afgelopen jaar haar Franse deel van haar groothandelstak Pro á Pro aan Metro. Colruyt zet jaarlijks ruim €9 miljard om waarvan 18%, ca. €1,7 miljard in Foodservice.

De Belgische groothandelstak heeft zij nog en zou niet verkocht gaan worden, aldus Colruyt recent. Maar: gedeelde belangen met Sligro zijn er wel degelijk, want Colruyt voelt in België de hete adem van Ahold Delhaize in haar nek en zou door het samengaan met Sligro in één klap voet aan wal in Nederland kunnen zetten.

Dat heeft Colruyt eerder geprobeerd, in 2006/2007, maar de cultuurverschillen (qua assortiment, klantengedrag en attitude, aldus CEO Jef Colruyt vorig jaar in het FD) en 'tegenwerking van collega's' deed Colruyt destijds besluiten Nederland links te laten liggen.



Afbeelding: Vestigingen van Colruyt in België. Colruyt komt de grens niet over... (bron: Colruyt).

Door een partnerschap met Colruyt doen zowel Colruyt als Sligro een reuzenstap in de richting waarin zij sterk zijn. Colruyt krijgt voet aan de grond in Nederland waar zij haar lageprijzenformule kan uitbouwen, Sligro kan verder groeien in België en Luxemburg met Foodservice. Overigens: Colruyt heeft bijna een half miljard cash op de plank liggen.

Conclusie

De eventuele samenwerking met Colruyt is maar een idee: het gaat erom dat de supermarkten bij Sligro een blok aan het been zijn. Het management lijkt zich dit momenteel ten volle te realiseren. Een verkoop lijkt geen haalbare kaart in verband met de interne synergie-effecten.

Een eventueel partnerschap met Colruyt of een andere Nederlandse supermarktketen (Coop, Jumbo) zou Sligro in één klap een stuk aantrekkelijker maken want in Foodservice is het de absolute marktleider. Het management heeft aangegeven tot het einde van 2017 de tijd te nemen om de boel te overdenken. Wellicht dat morgen een tipje van de sluier opgelicht wordt, maar waarschijnlijk moeten we wachten tot 25 januari, bij de presentatie van de officiële jaarcijfers.

