Paniekbarometer springt op Alert-fase I

De E-VIX-index, de Europese paniekbarometer slaat op tilt. Deze maand is de VIX een dikke 7 procentpunt opgelopen naar bijna 20, het hoogste punt sinds oktober. Zorgwekkend is dat de VIX-index door de toppen van de afgelopen maanden, tussen 15 en 15,92 punten, is gebroken.

De hoge stand van de E-VIX, de stijging ervan, alsmede het feit dat de recente toppen zijn gebroken, geeft aan dat de onrust op de aandelenmarkten in Europa toeneemt. Oppassen dus!

Ondanks de oplopende VIX index worden de correcties op de Europese beurzen niet groter. Vooralsnog is de technische schade te overzien. Correcties zijn wel nodig om de druk wat van de ketel te halen. Want Europese aandelen zijn sinds de oktober-bodems van vorig jaar gemiddeld een kwart in waarde toegenomen. Ik had in mijn blog al eerder aangegeven dat Europese aandelen toe waren aan pullback scenario´s.

En vorige week nog duidde de hoge stand van de VIX erop dat er langzaam onrust de Europese aandelenmarkten kwam binnensluipen.

Europese paniekbarometer geeft Alert-fase I aan

De VIX geeft als een seismograaf aan dat de grond het onder de oppervlakte van de markten begint te trillen en te borrelen. Er is dus enige reden tot zorg, maar bovengronds staat alles nog overeind. Hoe dan ook, we worden wel alert. Het is misschien geen slecht idee om al wat geld van tafel te halen.

E-VIX staat voor Europese Volatility Index. Het is een indicator die wordt gebruikt om de volatiliteit te meten op de Europese aandelenmarkten. Een stijgende VIX-indicator weerspiegelt toenemende onrust op de Europese aandelenmarkten, en vice versa.

De E-VIX is gebaseerd op realtime EURO STOXX 50-optieprijzen. Iets meer uitleg over de E-VIX kunt u onderaan deze column vinden.

Hieronder bekijk ik in detail de technische kortetermijnplaatjes van de AEX en van de Eurostoxx50.

Europese VIX klautert op

Eind vorig jaar daalde de E-VIX van 24 naar 12 punten. In die periode is de bodem op de Europese aandelenmarkten gevormd. De afgelopen maanden de bleef VIX-Europa relatief rustig hangen in de zone tussen 12,50-16 punten. Gedurende deze fase zijn Europese aandelen fors opgelopen.

Zolang de VIX binnen die bandbreedte bleef, was er sprake van relatieve rust op de Europese aandelenmarkten.

Nu de VIX echter uit die range is gebroken, neemt de onrust de Europese aandelenmarkten toe. De Europese paniekindicator geeft Alert-fase I aan. Opletten dus.

Nederlandse beurs begint te haperen

Het beeld van de Nederlandse beurs begint iets te haperen. In de afgelopen weken is bij de AEX-index een consolidatie zichtbaar boven de steun van 874,26 punten (de bodem van 5 april). Zolang deze steun intact blijft is de technische schade verwaarloosbaar.

Indien deze steun breekt loopt de technische conditie van de AEX grotere schade op.

De AEX-index laat sinds oktober hogere koersbodems op de grafiek achter en dat duidt erop dat de koopkrachtige vraag onder beleggers actief blijft.

Het berekend koersdoel handhaven we op 900 punten.



Euro Stoxx 50 ondergaat winstnemingen

De Euro Stoxx 50-index laat vanaf oktober nog steeds een patroon zien van hogere bodems.

Op de ultrakorte termijn is er wel wat zwakte zichtbaar. De recente correctie bracht de Euro Stoxx 50 index terug onder de toppen van medio maart, wat een licht verzwakking signaleert. Vooralsnog beweegt de koers binnen de stijgende trend en blijven we positief.

We verwachten steun op 4.934,40 punten (de bodem van 11 april). Weerstand ligt rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).

Vooralsnog is de technische schade beperkt. De trendlijn vanaf eind oktober geeft aan waar het kantelpunt ligt.

Uitleg Europese VIX

De E-VIX is gebaseerd op realtime EURO STOXX 50-optieprijzen en is ontworpen om de verwachtingen van volatiliteit weer te geven.

Die worden berekend door de vierkantswortel te nemen van de impliciete variantie over alle opties van een bepaalde tijd tot expiratie. De VSTOXX-indices maken deel uit van een consistente familie van volatiliteitsindices: VSTOXX gebaseerd op de EURO STOXX 50.

In overeenstemming met de ESMA-vereisten zijn de wegingen van de componenten van de VSTOXX-index openbaar beschikbaar.