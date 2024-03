Waar blijven de pullbacks op de Europese beurzen?

Op de meeste Europese beurzen is er ruimte voor een buy the dips-scenario, zonder schade aan te brengen aan de positieve technische plaatjes.

Het eerste kwartaal van dit jaar zit er bijna op. De meeste Europese aandelenbeurzen hebben het, begeleid door uitstekende technische profielen, uitstekend gedaan. De winsten in de eerste drie maanden van dit jaar zijn bijzonder fraai. Waar het echter aan ontbreekt zijn tussentijdse correcties en winstnemingen, die de stoom van de ketel kunnen halen.

Italiaanse beurs aan kop in eerste kwartaal

Boven aan de lijst prijkt de Italiaanse beurs, met een YTD-winst van bijna 15%. Maar ook onze eigen AEX-index mag niet klagen: deze maakte een koerssprong van ruim 12% in de eerste drie maanden. Het Europese beursgemiddelde Euro Stoxx 50-index wist zo´n 12,5% te winnen.

Andere beurzen met positieve cijfers:

de Duitse DAX (+10,5%)

de Spaanse IBEX (+9,5%)

de Franse CAC40 index (+8,5%)

de Zwitserse SMI (+5,3%) en

de Belgische Bel20 (+2,2%).

Aan de verkeerde kant van de streep staat de Portugese PSI (-2%).

Buy the dip-scenario´s

In deze column kijk ik aan de hand van de langetermijn-beursgrafieken hoe groot de ruimte is voor tussentijdse winstnemingen. Ik beoordeel de AEX-index, Euro Stoxx 50-index, DAX-index, CAC40-index, Bel20-index, FTSE100-index, Italiaanse FTSE MIB, Spaanse IBEX, Portugese PSI en de Zwitserse SMI-index.

Let op, ik bekijk niet de waarschijnlijkheid van correcties. Ik beoordeel tot hoever de koersen in een tussentijdse correctie mogen dalen, zonder schade aan te brengen aan de sterke langetermijnplaatjes. Bij elke analyse wordt de procentuele afstand tot aan de relevante pullback-steunniveaus berekend.

Ik herhaal mijn stelling dat er op de meeste Europese beurzen ruimte is voor buy the dip-scenario´s.

Nederlandse beurs heeft ruimte voor buy the dips

De AEX zet binnen de opwaartse trend het berekende koersdoel van 880 punten nipt opzij. De index heeft pas steun rond 829,66 punten (de bodem van 15 november 2021). Daar ligt het vangnet van een perfecte pullback-bodem. De ruimte voor een terugval bedraagt een kleine 6%.

Voor de Nederlandse beurs geldt een buy the dips-scenario in het eventuele geval van een correctie.

De opwaarts tenderende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.



Euro Stoxx 50-index rijp voor een correctie



De weg naar boven is vrijgemaakt nadat barrière rond 4.415,23 punten (gevormd op 19 november 2021) is gebroken. De Euro Stoxx 50-index is toe aan een tussentijdse correctie. Behoudens het minidipje begin januari is de beursindex in één streep opgelopen.

Bij een eventuele terugval ligt er steun rond die voormalige horde op 4.415,23 punten. Een terugkeer naar deze oude top zou een fraaie pullback opleveren. Het technische plaatje van de Euro Stoxx 50-index zou bij een dergelijke tussentijdse correctie positief blijven.

De ruimte voor een tussentijds buy the dip-scenario bedraagt ruim 13%.

De opwaarts draaiende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.



DAX-index heeft ruimte voor een terugval

Ook de Duitse beurs heeft de weg omhoog gekozen nadat de voormalige barrière op het oude all-time high van 16.290,19 punten is gebroken. Deze top lag op 19 november 2021.

Behoudens een klein dipje van begin januari, hebben er geen winstnemingen plaatsgevonden.

Bij een eventuele terugval zou het oude all-time high van 16.290,19 punten een prima vangnet kunnen bieden. De ruimte voor een dergelijke pullback-correctie bedraagt zo'n 13%.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.

Het technische plaatje van de DAX wijst op een positief koersverloop in 2024.

CAC40-index wacht op een pullback

De Franse beurs zou zonder technische schade terug kunnen keren naar de voormalige horde rond 7.581,26 punten (de top van 28 april 2023). In dat geval zou zich een perfect pullback-scenario voltrekken.

Het technische plaatje sluit een dergelijke correctie niet uit, zonder het positieve plaatje van de Franse beurs in 2024 schade toe te brengen.

Er zou een perfecte pullback optreden indien de Franse beurs in een eventuele correctie niet meer dan 7,5% zou dalen.

De opwaartse krul van de 200-dagenlijn valideert een positieve technische conditie.

Bel 20-index worstelt zich omhoog

De Belgische beurs oogt technisch niet slecht, maar loopt achter bij de rest van Europa. De Bel 20-index heeft in elk geval de neerwaartse fase al verlaten. Het eerstvolgende koersdoel ligt daarna rond 3.962,29 punten (de top van 20 januari).

In het slechtste geval zakt de index terug naar de bovenkant van het oude dalende trendkanaal, die min of meer samenvalt met de steun rond 3.550,65 punten (de bodem van 19 januari). Het risico tot aan de steun bedraagt circa 7,5%.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult voorzichtig opwaarts. Positief is bovendien dat de beursindex er bovenuit te geklommen. Het technische plaatje van de Belgische beurs is aan de beterende hand.

Londense beurs in de probleemzone

De beurs van Londen laat op de grafiek van de FTSE100-index hogere bodems zien. Kopers op de Engelse beurs blijven actief.

We wachten tot de weerstand van 7.936,11 punten (top van 21 april 2023) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien. Daarna wordt 8.047,06 het volgende opwaartse koersdoel.

Bij een eventuele terugval ligt er steun rond 7.404,08 punten (de bodem van 19 januari). Dit impliceert een neerwaartse ruimte van een kleine 7%.

De zijwaartse tendens van 200-dagenlijn geeft een neutrale technische conditie weer.

Het technische plaatje van de FTSE100-index sluit een tussentijdse dip niet uit.



Italiaanse beurs heeft koersdoel bereikt

De FTSE MIB-index heeft het koersdoel rond de weerstand van 34.711 punten (gevormd op 5 mei 2008) bereikt. De Italiaanse beurs wist eind 2023 de stijgende trend te hervatten met de doorbraak boven de koerstop rond 3.000 punten.

De pullback-steun voor de beurs van Italië ligt er pas rond 29.757,68 punten (de top van 1 augustus 2023).

Het potentieel op de Italiaanse beurs is nihil, tegenover een maximaal risico van circa 14,5%.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de beurs van Italië op een positieve technische conditie.

Spaanse beurs oogt ijzersterk

De Spaanse beurs is uitgebroken nadat de IBEX-index oude toppen rond 9.700 punten heeft gepasseerd.

In de terugval van januari heeft de Spaanse beurs op 9.798,80 punten een hogere pullbackbodem achtergelaten, boven de toppen van vorig jaar zomer. Het positieve technische beeld is bevestigd omdat de index boven de toppen van eind december is gebroken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Spaanse beurs beweegt opwaarts en bevestigt een positieve technische conditie.

Het technische plaatje van de Spaanse beurs heeft circa 11,5% ruimte voor een eventuele terugval naar de steun.

Portugese beurs neutraliseert eerdere uitbraak

De beurs van Portugal is weer onder de koerstoppen van 2023 op 6.270 punten gezakt. Dit neutraliseert het koopsignaal van eind 2023.

Technisch verliest de PSI-index hiermee iets aan kracht. We zien een eerste steun op 6.081,72 punten (de bodem van 16 februari), tevens aan de onderkant van het stijgende trendkanaal

Weerstand ligt rond 6.665,15 puntne (de top van 12 januari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde vlakt wat af. Dat wijst bij de beurs van Portugal op een iets minder sterke technische conditie.

Zwitserse SMI-index klautert gestaag

De Zwitserse beurs zet de weg omhoog gestaag voort, maar oogt technisch minder sterk dan de meeste andere beurzen. De SMI-index beweegt technisch in een matige uptrend.

Bij een eventuele terugval ligt er steun op 11.064,90 punten (de bodem van 9 februari), aan de onderkant van het stijgende trendkanaal. De afstand tot deze steun bedraagt thans circa 5,7%.

De 200-dagenlijn van de beurs van Zwitserland laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.