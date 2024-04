Slotcall: AEX kansloos onderuit en alle ogen gericht op ASML

De AEX (-1,1%) gaat vandaag kansloos ten onder. Dat is de harde conclusie die beleggers aan het einde van deze handelsdag moeten trekken. De opening was al flink lager en dat verlies kon in de loop van de dag niet worden goedgemaakt. Uiteindelijk sluit de AEX fors lager op 874,67 punten.

De negatieve stemming wordt toegeschreven aan rentevrees en de onrust in het Midden-Oosten. Hoe dan ook: de AEX is weer wat verder verwijderd van de 900-puntengrens. Of dit het begin is van een serieuze correctie, moet nog blijken. Daarvoor kijken we ook alvast naar indexzwaargewicht ASML, dat morgen met cijfers komt. Overigens evenals Just Eat Takeaway, CM.com en TomTom. Analist Ivo Breukink blikt vooruit op de cijfers.

Breukink is niet de enige analist die zich nadrukkelijk bezighoudt met ASML. Andere analisten letten vooral op de orderinstroom, zo viel te lezen uit dit bericht. Robert Sanders (Deutsche Bank) denkt dat ASML ook dit kwartaal meer orders binnenhaalde van vooraf verwacht, vooral door opdrachten van TSMC en Micron. Sanders verhoogde gisteren het koersdoel voor ASML naar €1000.

"De consensus rekent op 5 miljard euro aan nieuwe orders, wat een terugkeer naar normale niveaus betekent, na de recordinstroom van €9,2 miljard euro in het vierde kwartaal", aldus analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Analist Andrew Gardiner van Citi Research verwacht niet dat de orderinstroom zal inzakken en gaat uit van €6 miljard. Citi ziet ASML in 2025 uitkomen in de bovenste helft van de afgegeven bandbreedte", zo bleek uit het nieuwsbericht. Hieronder ziet u de consensus.

*1= EUR in Miljoen | 2= EUR | © Bron: MarketScreener

De AMX (-1,2%) en AScX (-1,0%) kleuren eveneens rood. Verrassend is dat niet, want de indices elders in Europa laten niet veel anders zien. Vandaag is er wederom genoeg te doen rondom Alfen. Gisteren kelderde het aandeel, zonder directe aanleiding, al 12%. Vandaag lijken beleggers enigszins besluiteloos over wat te doen met het aandeel. Uiteindelijk kiest men toch voor kopen. Kijk hieronder vooral mee naar het koersverloop van Alfen vandaag.

Op Wall Street kwamen Johnson & Johnson, Morgan Stanley en Bank of America met Q1's. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand.

Rabobank koopt eigen certificaten in

Rabobank wil voor €1 miljard euro aan certificaten inkopen. Met deze inkoop wil de bank haar kapitaalpositie efficiënter maken, aldus de bank. Daarnaast zegt Rabobank het totaal aan certificaten weer terug te willen brengen naar het uitstaande aantal in december 2020. Toen keerde de bank certificaten uit in plaats van contanten. Dit gebeurde na een aanbeveling van de ECB om niet langer dividend uit te keren wegens de coronapandemie. Rabobank betaalt 108,5% van €25 nominaal. Maar dan rijst de vraag:

Modelportefeuilles: dit aandeel deed het in 2023 dubbel zo goed als de markt

Onze modelportefeuilles hebben de benchmark sinds de start met gemiddeld 11,2% verslagen. We lichten er twee interessante aandelen uit. De intrinsieke waarde van een ervan steeg met 32,7% in het afgelopen jaar. Dat is dicht in de buurt van de 35,1% die wij als rendement boekten. En het is nog steeds niet duur. Om welke aandelen het gaat, leest u in onderstaand verhaal

Plussen en minnen voor Fastned

Fastned kwam vanochtend met de trading update over het eerste kwartaal van 2024. Zoals we inmiddels van de uitbater van snellaadstations voor EV’s gewend zijn, bevat het rapport weer indrukwekkende groeipercentages. De groei was opnieuw indrukwekkend, maar de uitrol van nieuwe laadstations loopt wel wat meer vertraging op dit jaar. Of de ambitie gegrond is en het aandeel koopwaardig, leest u hieronder.

B&S presteert beter dan verwacht

De nu pas gepubliceerde jaarcijfers van groothandel B&S zijn beter dan verwacht. Pluspunt daarbij is dat de schuld verder omlaag is gebracht. Dat was nodig ook. Beleggers moesten dus even geduld hebben voor de late publicatie, maar onvoldoende capaciteit bij de nieuwe accountant KPMG werd als oorzaak aangewezen. Of het aandeel nog koopwaardig wordt geacht na de sterke stijging van recent, leest u in onderstaande analyse.

Top 3 stijgers en dalers

Avantium is lijstaanvoerder vandaag. Concern gaat samenwerken met onderzoeksbureau TNO voor de productie van zogeheten PEM (proton exchange membrane) elektrolyser teststations. Het lijstje stijgers wordt gecompleteerd door Fastned (dat vandaag cijfers rapporteerde) en Air France-KLM. Staalconcerns ArcelorMittal (adviesverlaging door Deutsche Bank) en Aperam doen het minder. Just Eat Takeaway wordt lager gezet, waarschijnlijk doordat het concern de stekker trekt uit Nieuw-Zeeland.

Rentes

De rentes lopen ook vandaag weer langzaam op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,78%.

Brede markt

De euro verliest nipt en noteert op 1,0624. Goud staat licht hoger op $2.385. Zilver (+2,4%) krijgt de handen ook niet op elkaar en noteert op $28,30. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) daalt naar 18,53. De bitcoin-trein krijgt een halt toegeroepen en noteert op $61.945,37. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $85,04 dollar.

Het Damrak

ASML (+0,3%) houdt het verlies beperkt door een koopaanbeveling van zakenbank Evercore. Morgen komt de chipmachinemaker met cijfers.

(+0,3%) houdt het verlies beperkt door een koopaanbeveling van zakenbank Evercore. Morgen komt de chipmachinemaker met cijfers. ArcelorMittal (-6,9%) daalt doordat het staalconcern door Deutsche Bank van de kooplijst is gehaald.

(-6,9%) daalt doordat het staalconcern door Deutsche Bank van de kooplijst is gehaald. Sectorgenoot Aperam (-6,7%) deelt mee in de malaise, nadat het concern koersdoelverlagingen krijgt van JP Morgan en Morgan Stanley.

(-6,7%) deelt mee in de malaise, nadat het concern koersdoelverlagingen krijgt van JP Morgan en Morgan Stanley. Het mysterie van Alfen (+0,8%) laat zich nog altijd niet ontrafelen.

(+0,8%) laat zich nog altijd niet ontrafelen. Just Eat Takeaway (-4,9%) heeft de keuze gemaakt om alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken stop te zetten. De maaltijdbezorger wil het bedrijf efficiënter maken en zich meer richten op het opbouwen van een duurzaam, winstgevend merk.

(-4,9%) heeft de keuze gemaakt om alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken stop te zetten. De maaltijdbezorger wil het bedrijf efficiënter maken en zich meer richten op het opbouwen van een duurzaam, winstgevend merk. Smallcapper B&S Group (+1,6%) behaalde meer omzet, zo meldde het bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers.

(+1,6%) behaalde meer omzet, zo meldde het bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers. Ook Fastned (+2,3%) behaalde meer omzet en ziet het aandeel stijgen.

(+2,3%) behaalde meer omzet en ziet het aandeel stijgen. DZ Bank verhoogt het koersdoel van ING (-2,3%) naar € 15,70 van € 13,00.

Agenda: woensdag 17 april

00:00 KPN - Jaarvergadering

00:50 Handelsbalans - Maart (Jap)

07:00 ASML - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers eerste kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers eerste kwartaal

07:00 TomTom - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

11:00 Inflatie - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Albert Heijn gaat CO2-uitstoot vermelden op productverpakkingen

Olie up!

Na drones volgen nu cyberaanvallen

? CYBERATTACK REPORTEDLY TARGETS ISRAELI DATA CENTERS



A major cyberattack compromised key information centers in Israel, the country's Haaretz newspaper reported Tuesday.



"Goud is het meest overgewaardeerd"

ECB ligt op schema