Morgan Stanley overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet en winst zien stijgen, vooral gedreven door een groei van het beheerd vermogen naar 7.000 miljard dollar. Dit maakte de Amerikaanse zakenbank dinsdag voorbeurs bekend. De Amerikaanse zakenbank boekte afgelopen kwartaal 15,1 miljard dollar aan inkomsten, wat meer was dan de 14,5 miljard dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 14,4 miljard dollar. Bij de vermogensbeheertak, goed voor circa 45 procent van de totale omzet van Morgan Stanley, stegen de inkomsten op jaarbasis met 5 procent, naar 6,9 miljard dollar. Analisten zullen de nieuwe topman Ted Pick in de conference call vermoedelijk vragen stellen over recente berichten dat meerdere Amerikaanse toezichthouders Morgan Stanley onderzoeken op mogelijke tekortkomingen in de manier waarop zij klanten screenen voor haar vermogensbeheerdivisie. Bij de investment bankactiviteiten stegen de inkomsten op jaarbasis met 16 procent, terwijl die bij de handelstak nagenoeg stabiel bleven. De nettowinst steeg van 3,0 naar 3,4 miljard dollar of 2,02 dollar per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een nettowinst van 1,66 dollar per aandeel, tegen 1,70 dollar een jaar eerder, aldus FactSet. De voorzieningen voor kredietverliezen daalden als gevolg van verbeteringen in de macro-economische vooruitzichten ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf heeft voor 1,0 miljard dollar van zijn aandelen teruggekocht gedurende het kwartaal als onderdeel van het aandeleninkoopprogramma. Morgan Stanley zal dit kwartaal 0,85 dollar aan dividend uitkeren. Het aandeel gaat 30 april ex-dividend en zal tot betaling overgaan op 15 mei. Het aandeel Morgan Stanley lijkt dinsdag 3,3 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

