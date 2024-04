Johnson & Johnson scherpt outlook aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het eerste kwartaal van 2024 hogere resultaten behaald en besloot om de outlook licht aan te scherpen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse gezondheidsbedrijf. "De solide prestaties van Johnson & Johnson in het eerste kwartaal weerspiegelen onze aangescherpte focus en de vooruitgang in onze portfolio en pijplijn," zei CEO Joaquin Duato in een toelichting. In het eerste kwartaal behaalde Johnson & Johnson een 2,3 procent hogere omzet van 21,38 miljard dollar, met een operationele groei van 3,9 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 21,39 miljard dollar. Het leeuwendeel van de omzet werd behaald door de tak Innovative Medicine, goed voor 13,6 miljard dollar aan inkomsten. Op jaarbasis betekende dat een groei van 1,1 procent. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal op jaarbasis uit op 5,4 miljard dollar, tegenover een verlies van 491 miljoen dollar in dezelfde periode in 2023. De aangepaste winst per aandeel van 2,71 dollar lag op jaarbasis 12,4 procent hoger en was meer dan de 2,64 dollar waar de markt op rekende. Outlook Johnson & Johnson scherpte dinsdag de outlook licht aan. Zo wordt nu gerekend op een omzetgroei van 5,5 tot 6,0 procent en een aangepaste winst per aandeel van 10,57 tot 10,72 dollar, wat op jaarbasis een gemiddelde stijging van 7,7 procent zou zijn. Het bedrijf rekende eerder op een aangepaste omzetgroei van 5,0 tot 6,0 procent en een aangepaste winst van 10,55 tot 10,75 dollar, wat gemiddeld een groei van 7,4 procent zou betekenen ten opzichte van de aangepaste winst per aandeel van 9,92 dollar afgelopen jaar. De gerapporteerde jaaromzet komt in de nieuwe verwachting aan de bovenkant van de bandbreedte wel iets lager uit, op 88,4 miljard dollar, tegen eerder 88,6 miljard dollar, maar werd aan de onderkant van die bandbreedte juist licht opwaarts bijgesteld, van 87,8 naar 88,0 miljard dollar. Daarmee blijft de omzetverwachting voor dit jaar gemiddeld gelijk op 88,2 miljard dollar. Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 1,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

