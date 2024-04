Beursblik: ogen gericht op orderinstroom ASML Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal in het eerste kwartaal conform de eigen outlook hebben gepresteerd en daarom letten analisten vooral op de nieuwe orders, waarbij verschillende analisten op een meevaller rekenen. In de eerste drie maanden van dit jaar verwacht ASML een omzet van 5,0 tot 5,5 miljard euro. De brutomarge komt dit kwartaal vermoedelijk uit op 48 tot 49 procent. De analistenconsensus ziet ASML hierin slagen en zit aan de bovenkant van de door de Veldhovenaren afgegeven bandbreedtes. In het vierde kwartaal boekte ASML een recordinstroom van nieuwe orders. "De orderinstroom was erg erg sterk", aldus CFO Roger Dassen destijds in een toelichting op de cijfers van ASML. Volgens de CFO ging het om een recordbedrag van 9,2 miljard euro, waarvan circa 5,6 miljard euro bestemd is voor de technologie EUV. Daarmee was de orderinstroom veel sterker dan analisten hadden voorzien. En analist Robert Sanders van Deutsche Bank denkt dat ASML ook in het eerste kwartaal weer veel meer orders binnenhaalde dan de consensus verwacht, vooral door opdrachten van TSMC en Micron. Sanders verhoogde dinsdag het koersdoel voor ASML naar 1.000 euro. "De consensus rekent op 5 miljard euro aan nieuwe orders, wat een terugkeer naar normale niveaus betekent, na de recordinstroom van 9,2 miljard euro in het vierde kwartaal", aldus analist Michael Roeg van Degroof Petercam, die zijn koersdoel dinsdag verhoogde naar 1.070 euro. Analist Andrew Gardiner van Citi Research verwacht niet dat de orderinstroom zal inzakken en gaat uit van 6,0 miljard euro. De bank zette het aandeel ASML dan ook op de 'positive catalyst watch', wat betekent dat de bank verwacht dat het aandeel bovengemiddeld goed zal presteren dit cijferseizoen. Het koersdoel van Citi luidt 1.250 euro. Ook bij ING gaat analist Marc Hesselink uit van 6,0 miljard euro aan nieuwe orders. Daarbij merkte de analist wel op dat dit een volatiel cijfer is en per kwartaal flink kan afwijken. Roeg denkt dat ASML woensdag voor het tweede kwartaal een outlook zal geven van 6,5 miljard euro aan omzet met een brutomarge van 50,5 procent. Voor 2024 rekent ASML op een omzet gelijk aan die in 2023, toen dit 27,6 miljard euro was. Wel merkte ASML bij de vorige kwartaalupdate op dat dit een conservatieve verwachting is. Degroof verwacht niet dat ASML woensdag de outlook voor dit jaar zal verhogen, wat ook de mening van Gardiner van Citi is. Maar voor de middellange termijn zal ASML een "overtuigend positief geluid" laten horen, denkt hij. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. Citi ziet ASML in 2025 uitkomen in de bovenste helft van de afgegeven bandbreedte. Woensdag voorbeurs opent ASML de boeken. Bron: ABM Financial News

