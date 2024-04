Winst Bank of America onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het afgelopen kwartaal minder inkomsten en een lagere winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de winst was wel hoger dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de op één na grootste bank van de VS.

Bank of America boekte over het eerste kwartaal een aangepaste nettowinst van 7,2 miljard dollar, ofwel 0,83 dollar per aandeel en een nettowinst van 6,7 miljard of 0,76 dollar per aandeel. Dat was een jaar eerder 8,2 miljard dollar, of 0,94 dollar per aandeel.

Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,76 dollar per aandeel bij 25,49 miljard dollar aan inkomsten.

De inkomsten van Bank of America daalden van 26,3 miljard dollar over het eerste kwartaal van 2023 naar 25,8 miljard dollar afgelopen kwartaal. Bij de consumentenbank daalden de inkomsten op jaarbasis met 5 procent tot 10,2 miljard dollar. De nettorentebaten daalden op jaarbasis met 3 procent tot 14,0 miljard dollar.

De bank moest aan het einde van het eerste kwartaal 1,3 miljard dollar toevoegen aan de zogeheten stroppenpot voor kredietverliezen. Over het vierde kwartaal was dit 1,1 miljard dollar, over het eerste kwartaal een jaar eerder 931 miljoen euro.

De CET1 ratio noteerde aan het einde van het eerste kwartaal een stabiele 11,8 procent.

Het aandeel Bank of America noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent lager.