Technische analyse van Nvidia

Ook dit jaar heeft het aandeel Nvidia Wall Street op sleeptouw genomen. Nvidia staat in 2024 op ruim 80% koerswinst. Kijken we iets lange terug dan is de stijging nog extremer. Medio oktober 2022 noteerde Nvidia een intraday low rond $108,13. Met een stand van $907 nu, staat de koers van Nvidia bijna 740% hoger.

Een prangende vraag is of er een begrenzer zit op de exorbitante koersstijgingen van Nvidia. En indien dit zo is, zou Nvidia dan zand kunnen strooien in de raderen van de bullmarkt?

Spoiler: Ik denk niet dat Nvidia aan het einde van de groeicyclus zit. Wel zie ik bij Nvidia een aantal technische signalen van oververhitting, waardoor een tijdelijke adempauze niet ondenkbaar is. Echter, gezien het uiterst sterke technisch profiel, zal een daling waarschijnlijk éénmalig zijn, dus niet structureel. Want beleggers die de rally van Nvidia gemist hebben, zullen op elke forse dip alsnog instappen.

Een bescheiden correctie zal mijns inziens niet tot het einde van Wall Streets bullmarkt leiden.

Signalen die op overdrijving wijzen

In het technische plaatje van Nvidia zie ik 3 technische indicatoren die aangeven dat het aandeel Nvidia de overdrijvingsfase ingaat:

Nvidia nadert de bovenkant van het langetermijn trendkanaal (grafiek 2).

De RSI van Nvidia staat, met een stand op 93, ver in de overboughtzone. Dat wil zeggen dat het aandeel overgekocht is geraakt (grafiek 3).

De afstand tussen de koers en de lijn van het 200-daags gemiddelde bedraagt bijna 80%. Dat impliceert dat Nvidia extreem ver van de comfortabele koerszone is verwijderd (grafiek 4).

Deze signalen wijzen niet direct op een forse terugval. Wel concludeer ik dat deze bullmarkt rally op adem moet komen. In deze analyse bespreek ik het langetermijnplaatje van Nvidia (grafiek 1), alsmede bovenstaande drie indicatoren (grafieken 2,3 en 4).

Nvidia oogt sterk

Nvidia heeft zich technisch zeer sterk ontwikkeld. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretigheid in de markt. Op dit moment is ruimte beperkt tot ons eerst berekend koersdoel rond $1.000. De voormalige weerstand op $502,66 (gevormd op 25 augustus 2023) biedt nu steun. De volgende steun ligt op $401 (bodem van 26 juni 2023).

Zolang het aandeel hogere hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint, na een vlakke periode, weer op te lopen. Dat wijst op sterkere prestaties ten opzichte van de rest van de markt.

NVIDIA: Bovenkant meerjarig stijgende trendkanaal

De koers van Nvidia zou zich aan de bovenkant van het meerjarige stijgende trendkanaal bevinden. De denkbeeldige trendlijn W over alle belangrijke koerstoppen sinds 2012 iets boven $1.000, wordt thans genaderd. Het is technisch niet uitgesloten dat Nvidia vanaf trendlijn W terugvalt.

NVIDIA: RSI wijst op extreme overbought conditie



De RSI van Nvidia meet overreacties van de markt. De RSI staat, met een stand van bijna 93, ver in de gevarenzone. De RSI geeft dus een extreme overbought conditie (zwaar overgekocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die overreacties van de markt weergeeft.

De RSI geeft dus aan wanneer de markt te ver naar boven (of naar onderen) doorschiet. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Aan de RSI kunnen echter geen directe verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke stijgende trend kan soms maandenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Het valt op dat eerdere extreem hoge RSI-waarden in het verleden steeds tot correcties hebben geleid. Deze eerdere overbought condities zijn gemarkeerd met de rode cirkels. Er is bij Nvidia dus geen sprake van negatieve divergentie. Wel is het aandeel zwaar overgekocht (oranje cirkel).

NVIDIA: afstand tussen koers en 200-dagenlijn

De grafiek hieronder behoeft enige toelichting. Om de afwijking van de koers ten opzichte van de 200-dagenlijn goed zichtbaar te maken, is de 200-dagenlijn strak getrokken tot een horizontale lijn (paarse lijn).

De getallen op de Y-as, de verticale as, geven de procentuele afwijking van de koers ten opzichte van de 200-dagenlijn (paarse lijn) weer. De koers van Nvidia zelf wordt weergegeven door de grillige lijn erboven. Deze lijn heeft drie kleuren:

Zwart: de koers bevindt zich minder dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de veilige zone

Blauw: de koers nadert de gevarenzone, waarbij het risico dreigt dat de 30% zone wordt overschreden

Rood: de koers bevindt zich meer dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de gevarenzone

De koers van NVIDIA is 77,54% verwijderd van haar 200-dagenlijn. Dat is extreem ver. Dat impliceert dat, wat betreft de afwijking ten opzichte van de 200-dagenlijn, Nvidia in de gevarenzone beweegt.

Ook bij deze indicator geldt de waarschuwing dat het bereiken van de gevarenzone niet direct betekent dat een correctie nu op de loer ligt. Want bij een aandeel in een sterke stijgende trend kan de soms maandenlang in de gevarenzone bewegen.