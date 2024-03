Cijfers van Aegon, IMCD, Corbion en Heijmans.

Gisteren regende het cijfers en vandaag blijft het plenzen. De Nederlandse bedrijven die cijferen doen dat allemaal voorbeurs. Op de agenda hebben we Aegon, IMCD, Corbion en Heijmans. Wall Street sloot overwegend hoger, Azië deed het ook erg aardig en de futures op het Damrak wijzen op een hogere opening voor onze hoofdindex. De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Het is bovendien de eerste van de maand en dat betekent: inkoopmanagerindices diensten uit Japan, China, Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, eurozone, VK en VS. Nog specifieker is het de eerste van de maand maart. En wat wil dat zeggen? Nou, dat u vanaf vandaag uw aangifte inkomstenbelasting kunt doen. Kortom: we hoeven ons ook vandaag allerminst te vervelen.

Dan naar de cijfers, waar het vandaag de beurt is aan Aegon. Gisteren kwamen branchegenoten ASR en NN Group al met cijfers. De resultaten van NN werden door beleggers met open armen ontvangen. Het aandeel steeg ruim 8%. Die van ASR vielen minder goed: de solvabiliteitsdaling door de overname van Aegon Nederland was groter dan voorzien, en de verzekeraar geeft weinig zicht op het komende jaar. Einde dag noteerde het aandeel anderhalf procent lager.

Aegon lijkt een mixed bag

Is Aegon de lachende derde? Analist Martin Crum verwachtte vooraf al geen vuurwerk. De doelstellingen voor de middellange termijn zijn glashelder - nee, Interpolis is weer wat anders. Aegon focust zich, zeker na de verkoop van de Nederlandse verzekeringstak aan ASR, meer op de Amerikaanse markt en dat is terug te zien in de cijfers.

De verzekeraar ziet een groei in het aantal verkochte verzekeringen in de VS. Verder zijn de resultaten een mixed bag. Aan de ene kant is het positief dat de operationele kapitaalgeneratie met 16% is gestegen en dat de kapitaalratio's stevig blijven. Ook is het bemoedigend dat 76% van de geplande aandeleninkoop is voltooid en dat de vrije kasstroom de verwachtingen heeft overtroffen. Het aandeleninkoopprogramma, met een waarde van €1,5 miljard, eindigt in juni 2024.

Aan de andere kant is het teleurstellend dat het operationele resultaat met 32% is gedaald als gevolg van managementacties en weliswaar eenmalige 'benefits' in eerdere perioden. Bovendien is het eigen vermogen van aandeelhouders verminderd door kapitaalretouren, wat een zekere druk op de financiële stabiliteit kan veroorzaken. Dieper in de cijfers duiken onze analisten. Houd de site dus goed in de gaten.

IMCD evenaart 2022 niet

IMCD heeft in 2023 de resultaten uit 2022 niet kunnen evenaren, doordat de omzet en winst onder druk stonden, maar daarvoor was ook al gewaarschuwd. Dit bleek vandaag uit de cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. IMCD had te kampen met uitdagende macro-economische ontwikkelingen, terwijl 2022 juist een buitengewoon sterk jaar voor het bedrijf was.

In 2023 behaalde IMCD een omzet van €4,4 miljard euro, 3% minder dan de €4,6 miljard euro in 2022. De operationele EBITA daalde van €554 miljoen naar €515 miljoen euro en netto verdiende IMCD 7% minder. Het nettoresultaat bedroeg €292 miljoen euro. De operationele marge daalde van 12% in 2022 naar 11,6% in 2023. De vrije kasstroom steeg wel, van €434 naar €554 miljoen euro, een plus van 28%.

Eind 2023 had IMCD een nettoschuld van €1,3 miljard euro. Dat was meer dan de ruim 1 miljard euro eind 2022. Deze stijging was het gevolg van de uitkering van het dividend en betalingen gerelateerd aan overnames. Verder stelt IMCD over 2023 een dividend voor van ¤2,24 euro per aandeel. Over 2022 keerde IMCD €2,37 euro per aandeel uit. Een concrete outlook voor 2024 gaf IMCD vrijdag niet.



Lichte omzetdruk in vierde kwartaal voor Corbion

Een verdieping lager treffen we midkapfonds Corbion. Het aandeel van de producent van biologische voedingsingrediënten en biochemicaliën stond op 1 maart 2023 nog op €35,68. Gisteren sloot het aandeel op €17,47, wat ongeveer een halvering impliceert. Eerder viel het bij analist Martin Crum al op dat de ambities van Corbion voor de vrije kasstroom (fcf) echt te mager zijn en omhoog moeten.

Het volledige jaarresultaat van Corbion voor 2023 toont een gemengd beeld op het eerste gezicht. Hoewel de omzet een lichte organische stijging van 1.2% vertoonde, lijkt de totale groei met -1.0% te zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter, de aangepaste EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en operationele winst laten indrukwekkende organische stijgingen zien van respectievelijk 10,3% en 20,8%.

Het voornemen om de focus te verleggen naar fermentatie-gebaseerde technologieën door de aangekondigde verkoop van de Emulsifier-divisie weerspiegelt een strategische aanpassing van Corbion om zijn marktpositie te versterken en zich beter te positioneren voor toekomstige groei. De voorgestelde verhoging van het reguliere contante dividend met 9% getuigt van het vertrouwen van het bedrijf in zijn toekomstige kasstromen en groeipotentieel.

Heijmans ziet woningverkoop aantrekken

Nog een etage lager treffen we Heijmans. Op het eerste oog lijken de cijfers relatief mee te vallen. De resultaten van het bouwbedrijf voor het jaar 2023 laten namelijk een gestage groei zien. De omzet steeg tot €2,1 miljard, inclusief de vier maanden Van Wanrooij, wat resulteerde in een autonome groei van 10%.

De onderliggende EBITDA nam toe van €126 miljoen naar € 147 miljoen, met een marge van 6,9%. De orderportefeuille groeide tot €2,8 miljard, wat wijst op een gezonde vraag naar Heijmans' diensten. Ondanks een netto schuld van €137 miljoen, bleef de solvabiliteit op een stabiel niveau van 29%.

Het bedrijf zag een toename in de verkoop van woningen vanaf het vierde kwartaal van 2023, waarbij Heijmans Vastgoed in totaal 1.803 woningen verkocht gedurende het jaar. Vooruitkijkend naar 2024, wordt een omzet van € 2,5 miljard verwacht, met een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5%.

Vanaf het vierde kwartaal 2023 trekken de woningverkopen weer aan. Dit geldt met name in het segment voor buitenstedelijke grondgebonden woningen. Binnenstedelijk zijn projecten groter en lastiger faseerbaar, waardoor in dat segment het herstel iets langzamer op gang komt.

In 2023 werden uiteindelijk 1.803 woningen verkocht, waarvan 680 aan particulieren en 1.123 aan corporaties en beleggers. Het totaal aantal verkochte woningen bleef hiermee praktisch gelijk ten opzichte van 2022 (1.811 verkochte woningen). Projecten met grondgebonden woningen zoals Blent in Nijmegen, Hulakker in Lunteren en Borg en Buiten in Culemborg droegen hieraan bij



Heeft u nog vragen aan Heijmans-CEO?

Later vanmiddag geeft CEO Ton Hillen toelichting op de cijfers. IEX is bij de analistenconferentie aanwezig en houdt aansluitend een interview met de CEO. Heeft u nog prangende vragen voor de CEO van Heijmans? Laat deze dan achter in het onderstaande reactieveld.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn gisteravond hoger geëindigd. Bovendien bleek februari een succesvolle maand voor Wall Street, met nieuwe records voor de S&P en Dow. De S&P en Nasdaq stegen op maandbasis zo'n 4 tot 5% en de Dow ruim 1%.

De laatste handelsdag van de maand stond in het teken van de PCE-inflatie, die voor de Federal Reserve wordt gezien als een belangrijke graadmeter om het monetaire beleid te bepalen. De kerninflatie kwam in januari conform verwachting uit op 2,8%. In december stegen de PCE-kernprijzen met 2,9%. De algemene index kwam eveneens conform de verwachting uit op 2,4% in januari.

Hiermee achten analisten de kans op een eerste renteverlaging in juni vrij reëel. Ruim 60% van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek gisteren al uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers tot 4,26%.

Hieronder nog even de slotstanden op een rijtje.

S&P 500: +0,5%

Dow Jones: +0,1%

Nasdaq: +0,9%

Azië

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend in het groen, nadat op Wall Street techbeurs Nasdaq donderdagavond zijn 'all time high' aanscherpte.De Japanse beurs was de uitblinker met een stijging van 2% naar 39.939 punten. Sydney en Hongkong wonnen daarnaast grofweg een half procent.

Seoel hield de deuren gesloten vanwege een feestdag. Uit cijfers van S&P Global bleek bovendien dat de Chinese industrie in februari iets harder is gegroeid, terwijl in de Japanse industrie de krimp juist toenam. Hier de tussenstanden van de belangrijkste indices op een rij - geklokt om 8.00 uur:

Nikkei 225: +2,1%

Hang Seng (Hongkong): +0,6%

CSI 300: +0,6%

De indicatoren

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde eensgezind in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 13,40.

De euro stijgt licht tot 1,0814 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,74%.

De goudprijs stijgt met 0,2% naar $2.048 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,41.

Bitcoin dendert door en noteert 0,3% hoger op $61.415,17.

