Lichte omzetdruk in vierde kwartaal voor Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het vierde kwartaal van 2023 de kernomzet licht zien afnemen, maar de onderliggende resultaten zien stijgen en het dividend verhoogd. Dit bleek vrijdagochtend uit de cijfers van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën, die eerder al een paar voorlopige resultaten publiceerde.

Eind januari meldde Corbion over 2023 al een omzet van 1,44 miljard euro. De omzet bij de kernactiviteiten steeg autonoom met 3,0 procent, terwijl de aangepaste EBITDA met 16,2 procent steeg. De marge kwam uit op 13,0 procent. Dat was 12,0 procent in 2022.

De aangepaste EBITDA over 2023 voor de gehele groep van krap 192 miljoen euro was ook al bekend, en betekende een marge van 13,3 procent. Over 2022 stond deze post op 184,4 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam uit op 18,6 miljoen euro, met een schuldratio van 3,1 aan het einde van 2023.

De kernomzet over het vierde kwartaal was vrijdag nieuw. Deze daalde van 326,5 miljoen naar 311,7 miljoen euro. De totale omzet daalde van 377,5 naar 352,8 miljoen euro.

De aangepaste kern-EBITDA steeg over het vierde kwartaal wel, van 33,5 miljoen naar 42,2 miljoen euro. Voor de groep kwam deze post uit op 49,0 miljoen euro tegen 41,6 miljoen euro over het laatste kwartaal van 2022.

Eind vorige maand gaf de onderneming ook verder inhoud aan de herstructurering, die het bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal al aankondigde. Die moet circa 55 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen opleveren.

Vrijdag voegde Corbion daar aan toe dat eenmalige herstructureringskosten naar verwachting tussen de 15 en 20 miljoen euro komen te liggen.

Verder boekte Corbion over 2023 een nettowinst van 72,9 miljoen euro. Dat was 90,0 miljoen euro in 2022.

Dividend

Corbion wil over 2023 een dividend uitkeren van 0,61 per aandeel, tegen 0,56 euro per aandeel over 2022.

Outlook

Voor 2024 sorteert Corbion voor op een autonome groei van 2 tot 6 procent voor de kernactiviteiten, gedragen door groei bij Health & Nutrition en een opwaartse trend bij Food.

Voor de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten wordt door Corbion een groei van meer dan 15 procent voorzien.

Bij Corbion ligt voor beide posten het accent in de tweede jaarhelft. In het eerste kwartaal zal de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten autonoom nog dalen, waarschuwde het bedrijf vrijdag.

Voor elk kwartaal in 2024 gaat Corbion uit van een positieve kasstroom.

Verder voorziet Corbion dat de schuldratio zal verbeteren naar 1,8 tot 2,3, inclusief de verkoopopbrengsten van de emulgatoractiviteiten aan Kingswood.