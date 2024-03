Meevallende kapitaalaanwas Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in 2023 meer kapitaal gegenereerd dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verzekeraar.

Volgens CEO Lard Friese wist Aegon in de tweede jaarhelft het commerciële momentum vast te houden.

De operationele kapitaalaanwas kwam afgelopen jaar, voor aftrek van holding- en financieringskosten, uit op 1,28 miljard euro, waaraan de tweede jaarhelft 660 miljoen euro bijdroeg. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 1,24 miljard euro en Aegon rekende zelf op iets meer dan 1,2 miljard euro voor heel 2023. Aanvankelijk ging de verzekeraar uit van 1,0 miljard euro, maar trok deze outlook in november op.

De contanten in kas bij de holding per eind vorig jaar bedroegen 2,4 miljard euro, waar analisten hadden gerekend op 2,3 miljard euro.

Operationeel verdiende Aegon afgelopen jaar 1,49 miljard euro en onder de streep restte een nettoresultaat van 199 miljoen euro negatief.

De vrije kasstroom kwam uit op 715 miljoen euro. Dat was veel meer dan verwacht. Aegon rekende zelfde op 600 miljoen euro.

De solvabiliteit van de verzekeraar daalde van 202 procent halverwege 2023 naar 193 procent ultimo vorig jaar. Hier lag de verwachting op 189 procent.

Aegon kondigde vrijdag een slotdividend aan van 0,16 euro per aandeel. Daarmee komt het totale dividend uit op 0,30 euro per aandeel. Het dividend is 30 procent hoger dan over 2022.

Aan het einde van 2023 had Aegon voor 829 miljoen euro eigen aandelen ingekocht onder het inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.

Aegon meldde vrijdag verder dat Friese wordt voorgedragen voor nog een termijn als CEO.

Doelen

Tijdens een beleggersdag eind juni vorig jaar maakte Aegon nieuwe doelstellingen bekend en vrijdag werden die herhaald. In 2025 verwacht Aegon operationeel circa 1,2 miljard aan kapitaal te genereren, met een vrije kasstroom van ongeveer 800 miljoen euro.

De dividenduitkering in 2025 zal naar verwachting van Aegon uitkomen op 0,40 euro per aandeel, zei Aegon eind juni. Over 2023 bedraagt het uit te keren dividend 0,30 euro. In 2022 was dit nog 0,23 euro per aandeel.