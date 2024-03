IMCD evenaart 2022 niet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in 2023 de resultaten uit 2022 niet kunnen evenaren, doordat de omzet en winst onder druk stonden, maar daarvoor was ook al gewaarschuwd. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. IMCD had te kampen met uitdagende macro-economische ontwikkelingen, terwijl 2022 juist een buitengewoon sterk jaar voor het bedrijf was. In 2023 behaalde IMCD een omzet van 4,4 miljard euro, 3 procent minder dan de 4,6 miljard euro in 2022. De operationele EBITA daalde van 554 miljoen naar 515 miljoen euro en netto verdiende IMCD 7 procent minder. Het nettoresultaat bedroeg 292 miljoen euro. De operationele marge daalde van 12,0 procent in 2022 naar 11,6 procent in 2023. De vrije kasstroom steeg wel, van 434 naar 554 miljoen euro, een plus van 28 procent. Eind 2023 had IMCD een nettoschuld van 1,3 miljard euro. Dat was meer dan de ruim 1 miljard euro eind 2022. Deze stijging was het gevolg van de uitkering van het dividend en betalingen gerelateerd aan overnames. IMCD stelt over 2023 een dividend voor van 2,24 euro per aandeel. Over 2022 keerde IMCD 2,37 euro per aandeel uit. Een concrete outlook voor 2024 gaf IMCD vrijdag niet. Bron: ABM Financial News

