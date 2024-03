Winst Heijmans in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft in 2023 zowel de omzet als de winst flink zien stijgen. Dit kwam vrijdag naar voren uit de jaarcijfers van de bouwer. "Ook in 2023 hadden wij goede en voorspelbare financiële resultaten, ondanks een dip in de woningmarkt die met name bij Vastgoed werd gevoeld. Bouw & Techniek en Infra compenseerden deze terugval in omzet ruimschoots", zei CEO Ton Hillen in een toelichting. "De toekomst zien we positief tegemoet met een stijgende orderportefeuille, waarbij in 2024 een jaaromzet van 2,5 miljard euro in zicht komt", voegde Hillen toe. Het afgelopen jaar bedroeg de omzet ruim 2,1 miljard euro, ten opzichte van 1,8 miljard euro een jaar eerder. Bij de rapportering van de derde kwartaalcijfers verhoogde de bouwer nog de outlook van een onderliggende EBITDA van meer dan 107 miljoen euro, naar minimaal 120 miljoen euro. Vrijdag meldde Heijmans een stijging van 126 miljoen naar 147 miljoen euro. De marge van het bedrijfsresultaat bedroeg inclusief Van Wanrooij 6,9 procent. Netto bedroeg de winst 60 miljoen euro, net als in 2022. Heijmans stelde vrijdag een dividend voor van 0,89 euro per aandeel, ofwel een pay-out ratio van 40 procent. Het jaardividend bedroeg in 2022 nog 1,01 euro. Voor het lopende jaar rekent Heijmans op een marge van minimaal 6,5 procent. Een omzet van 2,5 miljard euro komt daarnaast “in zicht”. De bouwer meldde ook dat de verkoop van woningen in het afgelopen kwartaal aantrok. In 2023 verkocht Heijmans Vastgoed 1.803 woningen, ten opzichte van 1.811 een jaar eerder. De orderportefeuille van Heijmans steeg in de verslagperiode naar bijna 2,8 miljard euro, ten opzichte van 2,4 miljard euro een jaar eerder. Tot slot bedroeg de nettoschuld 137 miljoen euro, en de bouwer meldde op schema te liggen "om in 2026 weer een positieve netto kaspositie te behalen". Bron: ABM Financial News

