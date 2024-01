Ondertussen in China een lelijke default van een grote vermogensbeheerder

De financiële markten kenden de eerste week van het jaar bepaald geen droomstart. De hooggespannen verwachtingen zijn verruild voor sombere blikken. Toch komt een en ander niet als een complete verrassing: bij onder andere de IEX BeleggersPodCast van enkele weken geleden werd al geconstateerd dat de beurzen wel erg ver vooruit waren gelopen op - vooral - betere rentetijden.

Het jongste banencijfer uit de VS - een banengroei van 216k - viel vandaag wat hoger uit dan verwacht, maar onderliggend was er wel degelijk sprake van enige verdere afkoeling van de Amerikaanse banenmarkt.

Een ander signaal van een verdere afkoeling van de economie van de VS kwam van de ISM van de dienstensector over december: die daalde tot 50,6. Dat duidt weliswaar op nog enige groei, maar viel lager uit dan verwacht (52,5) en ook dat zou voer voor de bulls moeten zijn. Een herstel van de fabrieksorders over november (+ 2,6%) in de VS was conform verwachting.

De eerste beursweek is voor beleggers al met al geen feestje geweest. De AEX sloot eind 2023 op een stand van afgerond 787 punten en de balans opmakend na de eerste, bijna volle handelsweek, is er sprake van een daling met circa 1%. Geen drama uiteraard, wel een teleurstellende jaarstart en daar zullen beleggers het mee moeten doen.

Dan over naar het Damrak, waar de markt zich vandaag veerkrachtig toonde en duidelijk afstand nam van de low eerder op de dag. Beleggers trokken zich op aan een stoïcijns hoger openend Wall Street. De AEX lukte het net niet meer om het koersverlies van eerder op de dag geheel in te lopen en sloot uiteindelijk 0,2% lager op 778,70 punten.

Het vierde kwartaal verliep voor Silicon Motion beter dan het bedrijf van te voren had verwacht. De gedetailleerde cijfers komen volgende maand pas, maar zullen waarschijnlijk boven de guidance uitkomen:

Sinds de publicatie van de sterke cijfers over het derde kwartaal van 2023 is de koers van ingenieursbureau Arcadis met 25% gestegen. Daarmee laat het de AEX ver achter zich, die over deze maanden toch ook een mooie rit van circa 8% heeft gemaakt. Die koersstijging van Arcadis komt niet uit de lucht vallen:

De geschiedenis herhaalt zich zelden exact, maar het is wel zo dat er hiermee vaak ook over de toekomst wel iets zinnigs te zeggen valt. Dat kan in dit geval contrair ingestelde beleggers een fraai rendement opleveren:

Natuurlijk is ook op de eerste vrijdag van 2024 een nieuwe IEX BeleggersPodCast gemaakt. Hoewel het traditioneel een nieuwsluwe week is, viel er zeker wel het nodige te bespreken. Dat doet deze week hoofd IEX Beleggersdesk Hildo Laman, samen met Erik Mauritz (Trade Republic) met Milou Brand (Jong Beleggen) als gespreksleidster.

Deze week onder meer: ASML, Arcadis, Sligro, BYD, Fed-notulen en de verrassend grote invloed van het sentiment op de beurs:

e-Toro marktanalist Jean Paul van Oudheusden ziet in 2024 twee belangrijke thema's. Welke dat zijn leest u bij IEX Premium:

Martine Hafkamp, oprichtster van Fintesa Vermogensbeheer, kijkt vooruit naar het nieuwe beleggingsjaar en heeft een uitgesproken mening:

De relatief hoge banengroei maakte verrassend weinig indruk op Wall Street. Terecht, een nadere beschouwing maakte inzichtelijk dat het onderliggende cijfer wel degelijk de nodige zwakte vertoonde.

Apple (+ 0,1%) is nóg 's werelds meest waardevolle bedrijf, maar Microsoft (+ 0,8%) zit de iPhone-maker inmiddels wel aardig op de hielen. Verder viel op dat vaccinproducent Moderna (+ 2,9%) opnieuw aardig wat koerswinst wist te realiseren, maar dat gold tevens voor BioNTech (+ 3,3%).

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,2% hoger, de S&P 500 won tussentijds 0,4% en de Nasdaq steeg met een half procent.

Amper beweging op de internationale obligatiemarkten, althans aan het eind van de handel. Hier valt voor beleggers niet zo gek veel aan af te lezen, temeer daar de handel in de eerste week van januari traditioneel relatief dun is.

Tienjaarsrente Nederland 2,43% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,12% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,65% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 3,79% (onveranderd)

Tienjaarsrente VS 3,97% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,77% (plus 4 basispunten)

Een wat diffuus beeld op de brede markt vandaag, maar dat gold niet voor de Franse drankproducent Remy Cointreau (- 12%%) en in mindere mate Pernod Ricard (- 3,6%). China start een antidumpingsonderzoek naar vanuit de EU ingevoerde sterke drank. Ondertussen bleek uit datzelfde China dat de grote vermogensbeheerder Zhongzhi is omgevallen. Dat zal het sentiment rond Chinese aandelen alvast geen goed doen.

De VIX (14,3) deed vandaag alweer een aardige stap terug, de olieprijs (+ 1,5%) zwiept recent aardig heen en weer en blijft een speelbal van speculanten, goud (+ 0,2%) komt niet echt los van de $2.000 en bitcoin noteert rond de $43k. De Amerikaanse dollar tot slot heeft ook wel eens beweeglijker tijden gekend.

Besi (+ 1,4%) deed vandaag wat het al geruime tijd doet: de markt outperformen.

(+ 1,4%) deed vandaag wat het al geruime tijd doet: de markt outperformen. Philips (+ 1,0%) blijft koersmatig wonderwel presteren. Wellicht dat dit nog samenhangt met het afwikkelen van de transactie met een Amerikaanse zakenbank e/o bijkopen, maar dat is speculatief.

(+ 1,0%) blijft koersmatig wonderwel presteren. Wellicht dat dit nog samenhangt met het afwikkelen van de transactie met een Amerikaanse zakenbank e/o bijkopen, maar dat is speculatief. Randstad (- 1,3%) lijkt nu toch wat onder druk te komen als gevolg van aanhoudend sombere berichten uit uitzendland

(- 1,3%) lijkt nu toch wat onder druk te komen als gevolg van aanhoudend sombere berichten uit uitzendland Aalberts (- 3,6%) verwerkte een downgrade van een invloedrijke Amerikaanse zakenbank naar sell tamelijk slecht

(- 3,6%) verwerkte een downgrade van een invloedrijke Amerikaanse zakenbank naar sell tamelijk slecht Alfen (+ 1,6%) liet vandaag een bescheiden herstel zien, na de afgelopen dagen flink te hebben ingeleverd

(+ 1,6%) liet vandaag een bescheiden herstel zien, na de afgelopen dagen flink te hebben ingeleverd JDE Peet's (- 0,6%) blijft voor beleggers een 'dode belegging' zoals de IEX Beleggersdesk geruime tijd geleden al concludeerde. Jammer.

(- 0,6%) blijft voor beleggers een 'dode belegging' zoals de IEX Beleggersdesk geruime tijd geleden al concludeerde. Jammer. Ebusco (- 2,9%) zal dit jaar dan eindelijk moeten laten zien dat de opschalingsproblemen en supply chain issues onder controle zijn

(- 2,9%) zal dit jaar dan eindelijk moeten laten zien dat de opschalingsproblemen en supply chain issues onder controle zijn Sif (+ 2,9%) sprong ertussenuit vandaag binnen de AScX, relevant nieuws vandaag kon zo snel niet gevonden worden, maar het handelsvolume was bescheiden

(+ 2,9%) sprong ertussenuit vandaag binnen de AScX, relevant nieuws vandaag kon zo snel niet gevonden worden, maar het handelsvolume was bescheiden Op de lokale markt ligt Ajax (+ 1,5%) er als het spreekwoordelijke dode vogeltje bij ondanks dat de club een aardige opmars heeft gemaakt in de eredivisie.

Agenda 07 januari

00:00 Shell - Kwartaalupdate

11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment - December (eur)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS)

Goed weekend!