Spektakel voorbeurs met vooral ASR en ASML. Wat is het druk

Laatste handelsdag van de maand vandaag en het is een zeldzaam goede maand:



Dit jaar is ook prima, zeker gelet op die enorme wall of worry:



Een index is maar een gemiddelde, weten we maar al te goed, maar met uitzondering van uitschieters ASMI en Besi vallen de verschillen dit jaar misschien wel mee:



Ook goedemorgen, de AEX-indicatie is +0,3% en het is druk de laatste dag van het jaar. Groot nieuws is er van ASR, ASML krijgt een Frans tintje, onze inflatie loopt terug en er is een enorme macroagenda. Nabeurs Wall Street hadden Salesforce (+8,8%) en Snowflake (+7,6%) nog cijfers. Het overzicht.

Europese futures openen 0,1% à 0,3% in de plus.

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,4% (tech) hoger.

In Azië staan er overwegend bescheiden plussen op het bord:

Alibaba -0,6%

Tencent +2,4%

TSMC+0,5%

Samsung +0,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +2,3% op 13,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +4,1% op 114,6.

De dollar ligt vlak op 1,0971.

Goud daalt 0,2%, olie stijgt 0,5% en crypto dikt een paar tienden aan. Bitcoin staat nu op $37.899,46.

Shhht! Zachtjes! Straks maken we de rentes nog wakker.



Eerst dit, onze inflatie over november. Dat hebben we dan ook weer gehad?

In november 2023 was de #inflatie bij de snelle raming (o.b.v. nog niet volledige gegevens) 1,6%. Exclusief energie was dit 4,1%. Vergeleken met oktober daalden de prijzen met 1,1% De reguliere cijfers van de #CPI worden 12 december gepubliceerd. Meer op: https://t.co/ZwRHOvzEIE pic.twitter.com/gIx7C8HRDK — CBS (@statistiekcbs) November 30, 2023



Dan nu als een haas naar ASR dat de deze herfst opgelaaide, aloude woekerpolis-affaire schikt met 5 claimorganisaties voor in totaal opgeteld en afgetrokken €300 miljoen.



Goed nieuws, want het bedrag valt reuze mee. Zeker geen worst case-scenario. Ja zeg het maar, dat wordt lekker openen straks?

Correctie: totale schikking is €300 miljoen, omdat ASR ook nog €50 miljoen reserveert voor de mensen die zich niet hadden aangesloten met een claimstichting. Feit blijft dat dit een mooie meevaller is voor beleggers. — Niels Koerts (@KoertsNiels) November 29, 2023



Bij Aegon valt in principe geen actie te verwachten, maar NN dan?

Voor $NN zal het gezien de uitspraak van de rechter lastiger worden om op korte termijn te schikken, maar niets is onmogelijk. Ik verwacht dat NN eveneens omhoog zal gaan op het bericht. https://t.co/NxQGkhvOmZ — Niels Koerts (@KoertsNiels) November 29, 2023



Nog meer ASR, dat houdt namelijk vandaag ook een beleggersdag. Ze verhoogt in ieder geval de verwachte synergievoordelen uit de overgenomen Aegon-activiteiten naar €215 van €185 miljoen.



Meer groot nieuws, de CEO en CFO van ASML treden volgend jaar terug. En de nieuwe topman is geen Nederlander.



Geen beurs-, maar wel een staatsman. En wat voor eentje. Het gaat helaas hard deze dagen met krasse knarren.

Henry Kissinger, the former secretary of state who defined US foreign policy in the 1970s, has died at 100. Here's a look at his legacy https://t.co/1QyCTOghyC pic.twitter.com/sfWW96JFxn — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

Alfen dus:



De agenda kent EU inflatiecijfers, Amerika ook en die Chinese inkoopmanagersindex is door op een laffe 50,2.

00:50 Industriële productie - Oktober (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Oktober (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - November (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Oktober (NL)

06:30 Producentenprijzen - Oktober (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Dld)

08:45 Inflatie - November vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Derde kwartaal def. (Fra)

09:55 Werkloosheid - November (Dld)

11:00 Inflatie - November vlpg (eur)

11:00 Werkloosheid - Oktober (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - Oktober (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - November (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

Ja, er is heel veel Amerikaanse data en let vooral op die Personal Consumption Expenditure.



En dan nog even dit

Dow Jones +0,04%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite -0,2%

Nasdaq 100 -0,1%

Russell 2000 +0,6%

SOX +0,9%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,3%

WATCH: Major US indexes ended flat amid eased recession fears and uncertainty over Fed's policy on interest rates https://t.co/hS5bdPWphY pic.twitter.com/I4lv6KYfSk — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2023



Zorgenkind China:

China's manufacturing activity contracted for a second straight month in November and at a quicker pace, an official factory survey showed, suggesting more government policy support measures are needed to help shore up economic growth. More here: https://t.co/VRHLkuW3Hs — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2023



Intussen aan de regenzijde van de Himalaya:

NEW: From condom maker Mankind Pharma to renewable energy firm IREDA, the 2023 IPO rush in India shows no sign of slowing.



Bloomberg's @menakadoshi writes on what’s driving the boom in this week’s India Edition.



(This is free to read.) https://t.co/ehv3qWYKA4 — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Deze meneer was ook weer lekker bezig gisteren:

Speaking at the 2023 DealBook Summit in New York on Wednesday, Elon Musk, the owner of social media site X (formerly Twitter), scoffed at advertisers boycotting the platform. https://t.co/u0oVfba34b pic.twitter.com/V3r1iYo2h5 — CNBC (@CNBC) November 29, 2023



Geen Nederland (nog?):

Robinhood Markets is launching commission-free stock trading in the UK, marking the international debut of the company that benefitted from the “meme-stock” frenzy of the Covid pandemic https://t.co/yHG2PqXpuC — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Verrassend:

WATCH: General Motors announced it would initiate an accelerated $10 billion share buyback program and increase its quarterly dividend by 33% next year https://t.co/mOOPRsGMoq pic.twitter.com/fGyF3dtfep — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2023



Klinkt niet logisch, nee:

Workers slam Thyssenkrupp leaders for board expansion during cost cutting https://t.co/QgyOGTxHp2 pic.twitter.com/NchUqNPDsD — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2023



AMG:

The swift and brutal decline in lithium prices may still have room to run as bearish bets mount on the Chinese futures market that trades the battery metal https://t.co/gMKObQOTkk — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Ach:

Alibaba is set to lose its position as China’s most valuable e-commerce firm to eight-year-old upstart PDD, a watershed moment for an internet industry that Jack Ma’s iconic firm dominated for more than a decade. https://t.co/I7qACqcgzR — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Vandaag begint die klimaattop in Dubai, waar uiteraard alle deelnemers heen zijn gefietst en gelopen. Er is ook nog een Opec-bijeenkomst. Niet in Dubai, dat dan weer wel:

Occidental Petroleum is in talks to buy CrownRock, according to the Wall Street Journal, as a dealmaking frenzy continues on the US oil patch https://t.co/BNTzFM71Nz — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2023



Veel plezier en succes vandaag.