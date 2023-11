ASR komt tot finale schikking in woekerpoliszaak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft voor 250 miljoen euro een akkoord bereikt met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. Dat maakte de verzekeraar woensdag nabeurs bekend. De overeenkomst wordt definitief zodra 90 procent van de aangesloten klanten ermee akkoord gaat. Met de overeenkomst worden alle collectieve procedures van de belangenorganisaties tegen Aegon en ASR Nederland stopgezet. Het gaat om de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond. ASR neemt een voorziening van 300 miljoen euro, inclusief een extra voorziening van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet eerder een vergoeding kregen en die zich niet hebben aangesloten bij de claimorganisaties. Deze klanten kunnen zich vanaf 4 december melden bij ASR voor nadere informatie. De voorziening zal geen invloed hebben op het dividend of kapitaalbeleid van de verzekeraar, benadrukte ASR woensdag. ASR en Aegon hadden inmiddels al circa 2 miljard euro besteed aan aanvullende maatregelen die werden getroffen voor klanten. Met het nu bereikte akkoord voor 250 miljoen euro worden verdere juridische procedures beëindigd en wordt het dossier voor ASR afgerond. Er zullen door deze partijen geen nieuwe procedures worden aangespannen, ook niet voor producten van ASR en Aegon waarover nog geen collectieve procedures lopen. Het zal enkele maanden duren voordat duidelijk is uitgewerkt hoe de finale uitkering voor ieder product eruit zal zien, stelde ASR. ASR Nederland geeft donderdag een beleggersupdate over de integratie van Aegon Nederland. Bron: ABM Financial News

