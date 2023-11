AEX opent vlak, maar olie zit in een bearmarkt

De AEX gaat vlak van start en het wordt vandaag zoeken naar richtingbepalend beursnieuws.

We sluiten deze tot nu toe positieve beursweek namelijk af met een mager gevulde agenda, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Eerst maar even het overzicht van de markten.

De Europese futures staan licht hoger

Wall Street sloot met kleine verliezen: S&P500 en Nasdaq allebei -0,2%

In Azie is het beeld gemengd. Hongkong staat flink lager (-2%), Shanghai licht lager tot onveranderd en Japan op een kleine plus

Euro/dollar ligt vrij vlak op $1,085

Maar dan de olieprijs: die keldert opzienbarend snel tot nu $73,10 (WTI)

Opvallendste beweging overnight is misschien wel de 10% koersdaling die Alibaba in China om de oren kreeg, nadat het plannen om de clouddivisie naar de beurs te brengen in de ijskast zette. Naar eigen zeggen een gevolg van de Chinese chiprestricties van de VS.

In Amerika was het Walmart dat fors (7,4%) lager ging, nadat het meldde een verzwakking in de consumentenuitgaven te bespeuren. Dit zijn, met Black Friday en de feestdagen in aantocht, niet de dingen die je wilt horen van een retailer. Overigens had Walmart woensdag nog een all-time high neergezet.

Het andere grote verhaal op de markten is de snelle val van de olieprijs. Gisteren ging daar 5% vanaf - bij zowel Brent als WTI - en daarmee is het zwarte goud op weg om zijn vierde achtereenvolgende week van prijsdaling af te sluiten.

De olieprijs viel gisteren tot 77,6 dollar/Brent vat. Zit daarmee in een berenmarkt, ondanks een rist beperkende maatregelen door OPEC+. Met een nakende recessie valt niet te spotten, terwijl nieuwe beperkingen evenmin uit te sluiten zijn. pic.twitter.com/b0cYCCj3WZ — Tom Simonts (@TSimonts) November 17, 2023

Ook interessant om te blijven volgen - uiteraard voor de olie- en grondstofgerelateerde fondsen, maar ook vanwege de neerwaartse effecten op de inflatie.

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren

De agenda voor vandaag

Een beperkte agenda vandaag met een handvol macro's en de benoeming van Michael van Praag in de RvC van Ajax. De Europese inflatie is uiteraard van belang, maar het gaat wel om een definitief cijfer, het voorlopige was al bekend.

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

11:00 Inflatie - Oktober def. (eur)

14:00 Ajax - Aandeelhoudersvergadering

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Oktober (VS)

Analistenadviezen

Barclays verlaagt het koersdoel van ArcelorMittal naar 26,00 van 27,00

Wells Fargo geeft koopadvies voor UMG met een koersdoel van 28,00

Citi Research verhoogt het koersdoel van OCI naar 23,50 van 21,40

En dan nog even dit

See you later, dictator

Here's the moment US President Joe Biden said he still believes his Chinese counterpart Xi Jinping was a dictator, casting a shadow over what both sides had characterized as their most productive meeting to date https://t.co/StCwJXpl4D pic.twitter.com/Bpte3juDGf — Bloomberg (@business) November 16, 2023



Houdt ook Sinterklaas de hand op de knip?

WATCH: Holiday toy sales in Europe and the United States expected to slow down amid economic struggles https://t.co/yhgwNiYkJr pic.twitter.com/TdmvFUqvvA — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2023



'Free up'? Is er een nieuw synoniem voor 'overbodig maken' gevonden?

Accenture says generative AI will free up 40% of its workers https://t.co/lRWLu04nBH — Bloomberg (@business) November 16, 2023



Als de munt niet financieel 'to the moon' gaat, dan maar echt naar de maan?

The dogecoin community is planning to launch a physical token to the moon in December https://t.co/DBXN25mHwo — Markets Insider (@MktsInsider) November 16, 2023

Veel plezier en succes vandaag.