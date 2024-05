Wall street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een licht hogere opening, na tegenvallende inflatiecijfers. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen. Bezorgdheid over de inflatiedruk en het toekomstige rentepad blijven de toon zetten. Uit de meest recente data van de Amerikaanse overheid bleek dat de kerninflatie in april hoger is uitgevallen dan verwacht. De zogeheten PCE index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg 2,8 procent op jaarbasis, gelijk aan het cijfer in maart. Economen hadden echter op een kerninflatie van 2,7 procent gerekend. Ondanks de gestage daling van de kerninflatie, die in een jaar tijd daalde van 4,8 procent naar 2,8 procent, bestaan er volgens Scope Markets nog steeds aanzienlijke vragen over wat er nodig zou zijn voordat de Fed zou beginnen met het verlagen van de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag 2 basispunten hoger op 4,533 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunt steeg tot 4,944 procent. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inkomens in april zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de bestedingen van Amerikanen met 0,2 procent toenamen. Later op de dag verschijnt de inkoopmanagersindex van Chicago. Olie noteerde vrijdag licht hoger op 77,98 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0863. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0830 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0832 op de borden. Bedrijfsnieuws Gap won voorbeurs circa 23 procent, nadat de Amerikaanse kledingretailer met beter dan verwachte resultaten kwam en de outlook verhoogde. Dell Technologies is in het afgelopen kwartaal gegroeid, onder meer dankzij een flink hogere omzet bij de tak die AI-servers maakt. Het aantal daalde voorbeurs desondanks met ruim 14 procent. Trump Media & Technology steeg voorbeurs circa 5,3 procent, nadat de voormalige president Donald Trump schuldig werd bevonden aan alle 34 aanklachten wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens rondom het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice. Marvell Technology verloor 3,6 procent, nadat de chipfabrikant een 12 procent lagere maar iets beter dan verwachte omzet van 1,16 miljard dollar rapporteerde, terwijl de aangepaste winst van 0,24 dollar per aandeel in lijn was met de verwachtingen. Zscaler steeg voorbeurs ruim 16 procent, nadat het cybersecuritybedrijf een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal. Nordstrom rapporteerde een groter dan verwacht verlies. Het concern boekte over het eerste kwartaal een omzet van 3,34 miljard dollar, in vergelijking met 3,18 miljard dollar een jaar eerder en een schatting van 3,19 miljard dollar. Het aandeel verloor voorbeurs circa 3,7 procent. Salesforce noteerde voorbeurs 0,7 procent hoger, nadat het aandeel donderdag bijna 20 procent daalde na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook. Ulta Beauty steeg bijna 9,0 procent, ondanks het feit dat de cosmetica retailer zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagde. Costco heeft in zijn fiscale derde kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt, terwijl de identieke omzet steeg met 6,6 procent. De identieke omzet uit e-commerce steeg het afgelopen kwartaal met 21 procent. Het aandeel daalde voorbeurs 0,7 procent. Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Adaptimmune Therapeutics steeg voorbeurs met bijna 23 procent. Galapagos, dat tevens een notering heeft in de VS, noteerde voorbeurs 0,6 procent hoger. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent lager op 5.235,48 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het rood op 38.111,48 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 16.737,08 punten. Bron: ABM Financial News

