Beursblik: weinig spannends aan Amerikaanse kerninflatie

(ABM FN-Dow Jones) De kerninflatie in april in de VS was niet al te spannend en kwam grotendeels overeen met verwachtingen, maar is daarmee nog wel altijd te hoog om een renteverlaging te ondersteunen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Maar de uitgaven gecorrigeerd voor de inflatie lieten onverwacht een daling zien, en dat biedt meer steun voor een renteverlaging door de Fed in september.

"Die uitgaven daalden op maandbasis met 0,1 procent, terwijl er een lichte plus was verwacht. Dit cijfer vormt ook de basis voor de consumptieve bestedingen van de VS en is voor de Fed het cijfer waar op wordt gelet", aldus Marey.

De zogeheten PCE-kerninflatie bedroeg in april 2,8 procent op jaarbasis. Economen hadden op een daling van de kerninflatie gerekend van 2,8 naar 2,7 procent.

De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van de inflatiedata 0,4 procent hoger op 1,0879 dollar, na kort voor publicatie op 1,0852 dollar te hebben genoteerd.