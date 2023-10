ONWARD® stapt in brain-computer interface technologie om mensen met een dwarslaesie meer mogelijkheden te geven

Disclaimer: Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van ONWARD Medical N.V. voordat u definitieve investeringsbeslissingen neemt.

In een lichte, luchtige kamer van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zet een lange, donkerharige Nederlandse man doelgerichte stappen. Vastberaden en met behulp van een rollator loopt hij verder over de houten vloer. Aan de zijlijn kijken journalisten vol ontzag naar hem.



De man die deze zinvolle wandeling in de kliniek maakt is Gert-Jan Oskam. Hij is 40 jaar oud en twaalf jaar geleden raakte hij verlamd bij een fietsongeluk in China en was hij gebonden aan een rolstoel. Nu staat hij in het middelpunt van een grote wetenschappelijke doorbraak. Hij kan lopen met verhoogde controle over zijn benen door eraan te denken.

Oskam is de eerste persoon ter wereld bij wie onderzoek is gedaan naar hersen- en ruggengraatimplantaten om zijn verlamde benen te bewegen met behulp van gedachtegestuurde bewegingen. Simpel gezegd, hij denkt na over lopen en dankzij de AI-gestuurde technologie heeft hij meer controle over zijn benen. Een baanbrekend artikel in Nature dit voorjaar documenteerde de innovatieve wetenschap achter zijn geval en Gert-Jan's reis leidde tot wereldwijde media-aandacht, waaronder BBC, CNN en de New York Times.

Het systeem dat Oskam gebruikt om natuurlijker te bewegen is gebaseerd op de ARC™ onderzoekstherapie. Deze therapie zorgt voor gerichte, geprogrammeerde elektrische stimulatie van het ruggenmerg met als doel beweging of een specifieke functie te herstellen en wordt ontwikkeld door ONWARD Medical. ONWARD is een in Nederland gevestigd medtechbedrijf dat een notering heeft op Euronext.

"Een bedrijf als ONWARD laat mensen met een dwarslaesie zien dat er hoop is," zegt Oskam.

ONWARD ARC-IM(R) ruggenmergstimulator en CEA-Clinatec WIMAGINE(R) brain-computer interface

Disclaimer: Alle ONWARD apparaten en therapieën, inclusief maar niet beperkt tot ARC-IM ®, ARC-EX ®, en ARC Therapy ™, alleen of in combinatie met BCI, zijn onderzoek en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

Photo credit: Courtesy, Jean-François Desmarchelier

ONWARD bouwt voort op het werk waarbij de ARC Therapy wordt gecombineerd met de brain-computer interface (BCI) technologie om de beweging te herstellen. Het bedrijf kondigde in september aan dat, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, een persoon met een ruggenmergletsel geïmplanteerd was met zijn ARC-IM® Stimulator en ARC Therapy plus een BCI waardoor de patiënt zijn armen, handen en vingers kon bewegen.

Beide gebeurtenissen maken deel uit van een haalbaarheidsstudie waarin de Clinatec WIMAGINE® BCI en ONWARD ARC Therapy worden geëvalueerd. Het onderzoek wordt gecoördineerd door .NeuroRestore mededirecteuren professor Grégoire Courtine, een neurowetenschapper, en Dr. Jocelyne Bloch, een neurochirurg aan het academisch ziekenhuis in Lausanne (CHUV), evenals Guillaume Charvet, hoofd van het Medical Device Development Lab bij CEA-Clinate.

Het systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om een "digitale brug" te bouwen tussen de hersenen en het ruggenmerg. De BCI is ontworpen om de intentie van een verlamd persoon om zijn ledematen te bewegen op te vangen en zijn gedachten te decoderen. De geïmplanteerde ruggenmergstimulator, ARC-IM, zet vervolgens deze gedecodeerde informatie om in ARC Therapy, om precieze stimulatie van het ruggenmerg door gedachtegestuurde beweging op te wekken.

Dave Marver, CEO van ONWARD, zegt dat dit nieuwste project, waarbij de beweging in de bovenste ledematen wordt hersteld, waarschijnlijk een uitdagender technologische prestatie is dan het herstel van de beweging in de onderste ledematen, in het geval van Gert-Jan.

"Het is een meer verfijnde beweging die we proberen te herstellen", legt Marver uit. "Iemand in staat stellen om met zijn vingers te grijpen vereist een fijne motorische controle. We zijn erg benieuwd hoe ARC-therapie door onze implanteerbare ARC-IM stimulator de functie van de bovenste ledematen kan herstellen na een dwarslaesie en hoe de toevoeging van de BCI onze therapie kan verbeteren."

Gert-Jan loopt met digitale brug in universitair ziekenhuis Lausanne (EPFL). Photo credit: NeuroRestore

Marver kwam bij ONWARD na 15 jaar leidinggevende functies te hebben bekleed bij Medtronic. Hij richtte ook een high-profile sporttechnologie start-up op en leidde deze, waar hij drie, door TIME magazine uitgeroepen "Inventions of the Year" ontwikkelde. Hij kwam in 2020 bij ONWARD, voor het beursdebuut van het bedrijf in oktober 2021. Het zou de grootste beursgang zijn van een medtechbedrijf in een vroeg stadium in de Europese geschiedenis.

Sindsdien heeft ONWARD verschillende belangrijke mijlpalen bereikt, een indrukwekkende IP-portefeuille opgebouwd van meer dan 200 uitgegeven patenten en negen Breakthrough Device Designations gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration, en strategische partnerschappen opgezet met belangengroepen zoals de Christopher and Dana Reeve Foundation.

Het bedrijf verwacht zijn niet-invasieve ARC-EX®-systeem, dat ARC-therapie via de huid toedient om de kracht en functie van de bovenste ledematen te verbeteren, in de tweede helft van 2024 in de VS en daarna in Europa op de markt te brengen. Het apparaat zou het eerste ONWARD-product op de markt zijn. In afwachting van de lancering heeft het bedrijf belangrijke aanpassingen gedaan in de samenstelling van zijn managementteam en heeft onlangs een overeenkomst gesloten met een belangrijke Amerikaanse overheidsleverancier.

Hoewel het meer dan tien jaar kan duren om de BCI-technologie voor gedachtegestuurde beweging te commercialiseren, zegt Marver dat oplossingen zoals de uitwendige ARC-EX en de implanteerbare ARC-IM op korte termijn hoop kunnen bieden aan mensen met een dwarslaesie om zelfstandiger te leven.

"Uiteindelijk is het onze visie dat iemand met een verlamming naar de dokter kan gaan en de onvervulde behoefte kan selecteren die hij wil herstellen, zodat hij kan genieten van het leven op elke manier die voor hem belangrijk is", zegt Marver.