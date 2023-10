Risk one day levert stevige winsten op

De financiële markten hebben er ineens zin in dankzij nog niet officieel bevestigde berichten dat de Chinese overheid een nieuwe ronde stimulans zou voorbereiden en zowaar wat 'dovish' uitlatingen van enkele Fed-officials. Het kan verkeren.

De gevechtshandelingen in het Midden Oosten, vooralsnog hoofdzakelijk tussen Israël en Hamas, hebben daarbij vooralsnog weinig impact op de beurzen, al kreeg de olieprijs eerder deze week wel een lift van de uitgebroken gevechten.

The fighting between Israel and Hamas is the latest in seven decades of war and conflict between Israelis and Palestinians that has drawn in outside powers and destabilized the wider Middle East.



The origin of the wars explained https://t.co/kfiE0Xf9T0 pic.twitter.com/9sZZmnFgPf — Reuters (@Reuters) October 10, 2023

Zo lang het conflict beperkt blijft tot een (zoveelste) clash tussen Israël en Hamas zal de impact op de financiële markten gering zijn. Het wordt uiteraard een ander verhaal als meer partijen betrokken raken bij het bloederige geweld in het Midden Oosten.

Damrak

Over naar het Damrak waar het, net als overigens op de overige Europese beurzen, het een typische risk on day is. En dat betekent dat vooral aandelen die de afgelopen periode zwaar onder druk stonden, nu de lijst met koplopers mogen aanvoeren.

Onderliggend bedrijfsnieuws blink vooral uit in afwezigheid, dus veel koersuitslagen zijn louter toe te wijzen aan het gekantelde sentiment. Het is uiteraard nog wat (te) vroeg voor een eindejaarsrally, maar dit soort dagen geven beleggers moed.

De lijst stijgers is lang, te lang voor een volledige opsomming. Enkele fondsen die er in positieve zin uitsprongen binnen de AEX waren onder andere ABN AMRO, Adyen, Besi en Prosus. Laatstgenoemde had overigens nog wel relevant bedrijfsnieuws (zie lager). KPN, NN Group en Shell profiteerden amper van het omgeslagen sentiment.

Ook binnen de AMX veelal stijgende koersen, onder aanvoering van onder andere AF-KLM, Basic Fit, Just Eat Takeaway en OCI. Eigenlijk viel alleen ECP uit de toon met een beperkte koersdaling.

Ook de smallcaps lagen gevraagd, met Ebusco als absolute koploper, op ruime afstand gevolgd door aandelen als Fastned, Heijmans en Sif Holding. Hier viel Nedap op met een koersdaling tegen de markt in.

De AEX won afgerond 1,8% om te sluiten op een stand van 739 punten.

Top drie stijgers/dalers

ASR

Het is een roerige periode voor ASR. De Nederlandse verzekeraar kreeg enkele weken geleden een forse nederlaag te verwerken in de rechtszaal en sindsdien is het aandeel fors in waarde gedaald.

Op de dag van de roemruchtige Woekerpolisuitspraak van het Hof kelderde de beurskoers met liefst 14%. De centrale vraag is wat de mogelijke financiële schade zal zijn voor ASR en wat dit betekent voor beleggers:

De Woekerpolisaffaire en het dividend van ASR IEX Premium https://t.co/Cgojo4bRwa via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 10, 2023

ABN AMRO

De Nederlandse grootbank ziet eindelijk dat de overheid zijn belang in de bank heeft gereduceerd tot onder de 50%. Belangrijk voor de bank, al zal diezelfde overheid voorlopig nog wel een aardige vinger in de pap hebben.

Nu ook de voorgestelde verhoging van de bankenbelasting wat wordt afgezwakt, ontstaat er allicht ruimte voor het aandeel voor een meer marktconforme waardering, al zit er nog wel een addertje onder het gras:

Belang Nederlandse overheid in ABN AMRO zakt onder de 50 IEX Premium https://t.co/jd5bAadNhY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 10, 2023

FlatexDegiro

De Duitse broker heeft flinke vorderingen gemaakt met het aanpakken van tekortkomingen in de bedrijfsvoering. Dat betekent dat de weg vrij komt te liggen om eigen aandelen in te kopen. Wat dit voor aandeelhouders in FlatexDegiro tot gevolg kan hebben, valt te lezen in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

FlatexDegiro: aandeleninkoopprogramma komt dichterbij IEX Premium https://t.co/IDvKhaybsi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 10, 2023

BlackBerry

Eeuwige overnamekandidaten en beleggers die blijven dromen van een fors overnamebod: de beurzen kennen tal van voorbeelden. Zo ook in de VS waar BlackBerry al zeker tien jaar als gedoodverfde overnamekandidaat geldt.

Hoe realistisch is dat in dit geval en als het tot een bod komt, waar moeten beleggers dan aan denken? Een frisse blik bij IEX Premium op het fonds:

BlackBerry al 10 jaar overnamekandidaat IEX Premium https://t.co/3p7Pci69ul via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 10, 2023

Wall Street

Hoewel ook in de VS de koersen stegen, was er sprake van veel lagere winsten dan in Europa. Pepsico (%) trok zijn outlook voor het gehele jaar licht omhoog, Rivian (%) kreeg fanmail van diverse banken en Akero ging 65% (!) onderuit op slecht testnieuws over een levermedicijn.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,7% in de plus, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq steeg afgerond 1%.

Rentes

Weinig actie op het rentevlak, behalve in de VS waar de rente een flinke snoekduik nam, en in Italië dat kapitaalmarktrentes van rond de 5% niet kan betalen. Interessant genoeg kroop de rente van Duitsland en Nederland juist enkele basispunten op.



Bron: Reuters

Brede markt

De kleur vandaag is overwegend groen. De meeste Europese beurzen laten een stevige winst zien, onder aanvoering van Zuid-Europese landen als Spanje en Italië. Wel ging in Parijs EuroAPI (- 58%) snoeihard onderuit op een outlookverlaging.

Olie, goud en bitcoin profiteren niet mee van het positieve sentiment en de VIX is nog ver verwijderd van stressniveaus. Wat helaas wel stevig steeg vandaag, samenhangende met het geweld in het Midden Oosten, was de gasprijs (+ 12%).

Het Damrak

ABN AMRO (+ 2,9%) kan de Nederlandse overheid uitzwaaien als meerderheidsaandeelhouder, een goede ontwikkeling voor de bank

(+ 2,9%) kan de Nederlandse overheid uitzwaaien als meerderheidsaandeelhouder, een goede ontwikkeling voor de bank Adyen (+ 4,2%) won vandaag vrijwel alles terug van het verlies gisteren, geen bedrijfsnieuws

(+ 4,2%) won vandaag vrijwel alles terug van het verlies gisteren, geen bedrijfsnieuws Philips (+ 2,5%) kreeg een flink hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank

(+ 2,5%) kreeg een flink hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank Prosus (+ 3,4%) heeft plannen om een onderdeel naar de beurs te brengen begin volgend jaar

(+ 3,4%) heeft plannen om een onderdeel naar de beurs te brengen begin volgend jaar AF-KLM (+ 5,6%) is ook zo'n typisch risk on aandeel, maar daarmee nog geen serieuze belegging

(+ 5,6%) is ook zo'n typisch risk on aandeel, maar daarmee nog geen serieuze belegging Just Eat Takeaway (+ 8,0%) blijft voorlopig vooral een speelbal van speculanten

(+ 8,0%) blijft voorlopig vooral een speelbal van speculanten Ebusco (+ 8,5%) verlengde het (grote) raamcontract met Deutsche Bahn én kreeg elders een speculatieve kooptip

(+ 8,5%) verlengde het (grote) raamcontract met Deutsche Bahn én kreeg elders een speculatieve kooptip Sif Holding (+ 4,7%) wist ook wat op te krabbelen nadat het de afgelopen weken zwaar moest inleveren

(+ 4,7%) wist ook wat op te krabbelen nadat het de afgelopen weken zwaar moest inleveren Op de lokale markt profiteerde ook beursuitbater Euronext (+ 2,1%) van het beterende sentiment

Agenda 11 oktober

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

Prosus wil belang te gelde maken

Prosus-owned PayU targets Feb for India IPO filing, hires bankers-sources https://t.co/jy1v2EGcw1 pic.twitter.com/1cTVomdzs1 — Reuters (@Reuters) October 10, 2023

Eindelijk enige afkoeling in de VS

US 10y yields plunge 14bp following dovish Fed speak, despite a flood of $111bn in 3, 10 & 30y supply between now & Thursday. pic.twitter.com/bsKBUexDvj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 10, 2023

Deutsche Bank bullish op Europese aandelen

Close your equity hedge and go overweight European stocks, says Deutsche Bank https://t.co/3iuSj4VRmQ — MarketWatch (@MarketWatch) October 10, 2023

Private equity heeft weinig opties

UK private equity managers now see selling companies to themselves as their best option to offload investments as a moribund IPO market and expensive financing deals make traditional exit routes more difficult https://t.co/fwcaej7eth — Financial Times (@FT) October 10, 2023

Chinese overheid overweegt nog meer stimulans