Het is naargeestig voorbeurs en aandelen en rentes touwtrekken

De AEX-indicatie is +0,1%, nadat op nippertje dit weekend Washington een begrotingsakkoord sloot. Het land is vandaag dus gewoon open.

Bloomberg vat deze dag samen, maar nergens is te vinden hoe laat de Fed-voorzitter spreekt :

US stock futures advanced along with Asian equities after a deal was reached on the weekend to avoid an American government shutdown. Traders are waiting to hear Federal Reserve Chief Jerome Powell’s remarks for any clues on how much further rates will need to rise.

Europese futures openen tussen -0,1% en +0,2%, het stelt bijzonder weinig voor

De Amerikaanse staan 0,3% à 0,5% (tech) hoger:

In Azië zijn China (zelfs de hele week), India en Hongkong gesloten. Taiwan ook? Japan tikt 0,1% hoger en Korea doet 0,1% lager

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +1,0% op 17,5 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -1,5% op 113,6

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0564

Goud verliest liefst 0,6%, olie staat vlak en crypto stijgt procenten. Hier bitcoin:



Is dit het? Meer nieuws is er zo snel niet te spotten.

Crypto exchange Coinbase obtains Monetary Authority Of Singapore licence https://t.co/KCRTK5atU4 pic.twitter.com/eBNRupc8kO — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2023



De rentes stijgen alweer, maar staan nog wel een eindje onder die plotselinge, hoge top van afgelopen donderdag (Nederland vloog even naar 3,34%):



Het is inderdaad touwtrekken tussen rente en aandelen, zoals hier onze AEX (oranje) en onze tienjaars laten zien.



Of de waardering:



Want:

Als je de koers/winst verhouding en de rente in een punten wolk zet, ziet je dat de of aandelen te hoge waardering of de rente naar beneden moet.

Of This time is differrent. pic.twitter.com/xWNb9iSZN3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 1, 2023



Eerste van de maand en dan doen we het altijd met de inkoopmanagersindices over de industrie over de afgelopen maand. Deze Purchasing Managers Indices (PMI's) zijn de beste leading indicators van het huidige economische momentum. Azië houdt weer niet over en wij al helemaal niet.



Onze economie blijft maar verslechteren, getuige de Nevi inkoopmanagersindex:



Het persbericht. Hier wordt u niet vrolijk van. Tussen 09:00 en 10:00 uur zien we wat de rest van Europa ervan bakt - u ziet de consensus, verwacht geen wonderen - en vanmiddag is de VS nog.



Nou, volgens Bloomberg kunnen we verder ook wel inpakken?



Komt uit dit sombere verhaal:

Sunny predictions for the US economy have gotten a bit too complacent — just as they did before every downturn of the past four decades https://t.co/vVU4e35DWO — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2023



En de beurs dan? De Nederlandse profs gokken op herstel van de afgestrafte aandelen.

De beursexperts zijn neutraal voor oktober. Bijna 60% verwacht een daling van de inflatie.

Adyen en NN Zijn de favoriete aandelen Philips en Arcelor juist niet.

Hier de link naar het verslag.https://t.co/8eFbNcS8gT — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 2, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 AEX start handelsweek naar verwachting terughoudend

07:57 Van Zeijl: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

07:46 Update: Krimp Japanse industrie neemt toe

07:24 Flinke krimp Nederlandse industrie

07:17 Europese beurzen openen naar verwachting terughoudend

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

01 okt Ajax draagt Van Praag en Van Wijk voor

01 okt Inkoopdata en banenrapporten bepalen beursweek

01 okt Caixin: Chinese industrie en dienstensector groeien, maar minder hard

01 okt AEX terughoudend aan einde van moeizame septembermaand

01 okt Tijdelijke oplossing om Amerikaanse shutdown te voorkomen

08:10 AEX start handelsweek naar verwachting terughoudend

07:57 Van Zeijl: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

07:46 Update: Krimp Japanse industrie neemt toe

07:24 Flinke krimp Nederlandse industrie

07:17 Europese beurzen openen naar verwachting terughoudend

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

01 okt Ajax draagt Van Praag en Van Wijk voor

01 okt Inkoopdata en banenrapporten bepalen beursweek

01 okt Caixin: Chinese industrie en dienstensector groeien, maar minder hard

01 okt AEX terughoudend aan einde van moeizame septembermaand

01 okt Tijdelijke oplossing om Amerikaanse shutdown te voorkomen

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Augustus (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,5%

S&P 500 -0,3%

Nasdaq Composite +0,1%

Nasdaq 100 +0,1%

Russell 2000 -0,5%

SOX +0,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index +1,2%

The S&P 500 ended lower on Friday, ending a weak third quarter https://t.co/Te0WbhrL0T pic.twitter.com/gfJpURqR1O — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2023



We doen het deze week met inkoopmanagersindices, Amerikaanse werkgelegenheid en China op vakantie:

WATCH: From the new Reserve Bank of Australia governor to the latest on the world stocks, here are some important stories to watch out for in business and finance pic.twitter.com/gZLVymbUqT — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2023



Oh, zit dat zo:

More than 21 million Chinese are expected to travel during this year's Golden Week — the equivalent of almost everyone in Australia getting on a plane in a little over a week.@SheryAhnNews reports https://t.co/QRgvL3Bblo pic.twitter.com/P7esUDTe0o — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2023



JP Morgan Chase-CEO Jamie Dimon zei vorige week dat we niet raar moeten opkijken van 7%.

BlackRock CEO Larry Fink expects 10-year Treasury yields to top 5% as shifts in geopolitics and supply chains make inflation more persistent https://t.co/crqhNC7leu — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2023



Wellicht wordt dit zo armpje drukken Brussel-Beijing:

China will back firms in the smart vehicle supply chain to form groups dedicated to spreading innovation, state media said, as it races to hammer out standards for assisted and autonomous driving functions by 2025. More here: https://t.co/SEOnYvdVbj — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2023



Stakingen en stagflatie, het lijken de seventies wel?

WATCH: United Auto Workers expands its strike at Ford and GM but spares Stellantis after last-minute concessions by the Chrysler parent https://t.co/a692WgdrYB pic.twitter.com/74iH4cPCq6 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2023



Veel plezier en succes vandaag.