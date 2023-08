Dat de inflatie zo hoog blijft heeft de ECB aan zichzelf te wijten. Eerst te gul blijven met geldschepping, dan te laat reageren. Een lagere inflatie zal er in de huidige situatie pas komen als de rente zo hoog wordt totdat bedrijven en particulieren hierdoor in problemen komen. Momenteel is de arbeidsmarkt dusdanig krap dat personeel voor elke lastenverzwaring hogere looneisen zal (gaan) stellen. M.a.w de loon-prijs spiraal is er inmiddels al en die moet doorbroken worden. Dat kan alleen maar door de economie (desnoods kwaadschiks) in een recessie te duwen.

Echter er komt nog zeker drie bijkomend problemen met een hogere rente 1) bedrijfsfaillissementen, 2) werkeloosheid 3) overheden kunnen geen lastencompensatie bieden want met hun hoge schulden nemen hun rentelasten toe (voor een aantal landen zijn de schulden en rente nu al niet houdbaar).

Met dank aan de ECB.