Ah, zó verkreeg Exor 'ongemerkt' 15% in Philips

Waarom zijn er geen wettelijk verplichte meldingen geweest dat Exor eerst 3%, toen 5%, daarna 10% en nu 15% van Philips heeft?

Het is een vraag waar de beurs al de hele dag op kauwt. Tot Reuters hieronder aan toe. Hoe heeft Exor dit gedaan, dat het blijkbaar onopgemerkt 15% van Philips naar binnen heeft geharkt? Blijkbaar hoefde de investeerder niet eens bij die percentages een just one more thing Whatsappje naar de toezichthouder te sturen.

Anybody got a clear explanation of how Exor bought 15% of Philips in a couple of days without anybody noticing they were accumulating? "Derivatives" and "common practice" are not too satisfying as an answer @ArendJanKamp @amsterdamtrader — Toby Sterling (@lbsterling) August 14, 2023

Hoe heeft Exor dit gefikst?

Het zit zo. Om te beginnen staan er 920,08 miljoen aandelen Philips uit. Daarvan heeft Exor er nu 15%, ofwel 138,01 miljoen. Dat was dan wel even werk, want er gaan gemiddeld 1,5 miljoen Flippen per dag doorheen. Dan ben je even bezig om er 138,01 miljoen te kopen, laat staan dat het immer alerte boek niets doorheeft.

Zie hier de koers en de omzetten de laatste dertig dagen. De laatste tijd zijn er zelfs dagen dat er heel wat minder doorheen ging. Die piek is van 24 juli toen Philips met cijfers kwam en de outlook verhoogde. En toch 5,8% daalde, maar dit even terzijde.



ABM Financial News ligt vandaag een tipje van de sluier op hoe Exor dit heeft gefikst:

Exor kocht zelf een belang in Philips tot net onder de 3% en de resterende 12% werd via een mandaat door een grote bank gekocht.

Bank

Inderdaad, een bank - Exor wil niet zeggen welke - garandeert het beleggingsvehikel van de Italiaanse familie Agnelli die hoeveelheid aandelen die ze nodig heeft om tot die 15% te komen. Blijkbaar heeft de bank onder de grootste aandeelhouders van Philips partijen hiertoe bereid gevonden (om te verkopen aan Exor).

U mag raden welke bank het is, het zal wel een grootmacht in New York zijn? Een dik adresboek en groot netwerk zijn wel handig om genoeg neuzen van zoveel relatief kleine partijen in Philips dezelfde kant uit te krijgen. Nu mag u nog een keer gokken, want wie van deze partijen willen wel van hun belang in Philips af?

Onduidelijk is of daarbij een vaste prijs of range is afgesproken.

Over prijs gesproken, eigenlijk heeft Exor wel pech. Met +36,6% heeft Philips dit jaar een magnifiek ritje achter de rug en baalt Exor nu misschien dat het de stukken niet voor - volgens zijn rekensommen dan - een prikkie op de beursvloer kan afhalen.



Misschien daarom deze onorthodoxe constructie? Eigenlijk koopt Exor een soort call op zo'n 12% van de aandelen. Die bank moet ze leveren. Gokje tussendoor, het is Goldman Sachs, dat is altijd goed in niet-alledaagse financiële constructies. Leuk om te raden wie, maar verder is het niet belangrijk voor de belegging.

Het kan ook zijn dat Exor zo onzichtbaar mogelijk wil zijn. Want het boek weet er wel raad mee, als ze een grote koper vermoedt, of zelfs spot.

Exor wil echt invloed

Exor wil echt een grote positie in de onderneming. Het bedrijf levert ook een commissaris en is dus echt uit op invloed. Dit is dan de constructie die Exor met de bank heeft bedacht.

Gefeliciteerd, het is gelukt. Niemand had iets door.

Mag u verder raden hoe de sfeer bij de AFM is, want daar staan ze nu sneu die 3%, 5%, 10% en 15% af te stoffen? Oh ja, als Philips-aandeelhouder houdt u komende tijd iedere dag het AFM meldingenregister bij. Als daar niets verschijnt is het ook nieuws.