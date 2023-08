Exor vindt Philips perfecte combinatie van healthcare en tech

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft het belang in Philips gekocht, omdat het gecharmeerd is van de combinatie van healthcare en technologie. Dit zei een woordvoerder van de investeerder maandag tegen ABM Financial News.

Exor is "enorm goed" te spreken over de transformatie die Philips de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt, van conglomeraat naar healthtechbedrijf. De investeerder is ook positief over de begin dit jaar door CEO Roy Jakobs gepresenteerde strategie, en de stappen die Philips sindsdien heeft gezet.

De problemen met beademingsapparaten waar Philips momenteel mee worstelt, beschouwt Exor als een tijdelijke kwestie. En Exor kijk naar Philips op de lange termijn. "Dan weegt dit minder zwaar."

Exor concentreert zich op drie sectoren, namelijk luxe, technologie en healthcare, en met Philips komen die laatste twee perfect samen, aldus de zegsman van Exor.

De investeerder heeft al belangen in Lifenet Healthcare en Institut Mérieux en daar komt nu Philips bij. Philips is ook direct de grootste investering van Exor in dit segment.

Exor kocht zelf een belang in Philips tot net onder de 3 procent en de resterende 12 procent werd via een mandaat door een grote bank gekocht.

Het aandeel Philips noteert maandag bijna 5 procent hoger. Exor daalde bijna een procent.