Via een SPAC naar de beurs nog weinig succesvol

Ofschoon ook de Amsterdamse beurs overspoeld is met SPACs, lege beurshulzen wachtend om een ander bedrijf snel naar de beurs te brengen, is het aantal effectieve IPO’s met SPACs in Amsterdam gering.

Een beursgang met een ‘special purpuse acquisition company’ of SPAC, is de facto een omgekeerde overname. De SPAC, vaak opgezet door financieel adviseurs, haalt geld op bij beleggers, vraagt een notering aan en probeert binnen twee tot drie jaar een kandidaat te lokken.

De aandeelhoudersvergadering beslist over de overname. Aandeelhouders kunnen tegen stemmen en hun initiële investering (veelal €10 per aandeel) grotendeels terugkrijgen. Het verdienmodel is de vergoeding voor de oprichters van de SPAC die tot 20% van het kapitaal kan oplopen.

Afgelopen jaren slaagden transacties met het Duitse recyclebedrijf Cabka, de Britse medicijnontwikkelaar BenevolentAI, gamingbedrijf Azerion en media- en gokbedrijf FL Entertainment. Succesvol waren ze bepaald niet; aandeelhouders die hierin meegingen staan tot twee derde in de min.

FL Entertainment (-15%)

De keuze van de Franse FL Entertainment Group van pionier Stéphane Courbit voor Amsterdam was eervol, gezien de successen van multimediaproducent Banijay, gokgroep Betclic Everest Group en de tv-producent EndemolShine. FL Entertertainment was in 2022 goed voor €4 miljard omzet en een Ebitda van €670 miljoen.

FL Entertainment ging begin juli 2022 de beurs op via Pegasus Entrepeneurial voor een prijs van €11,50 per aandeel, maar de koers van FL zakte diverse malen onder de €9 om daar eind juli weer boven te komen - een verlies van circa 15%.

Cabka (-20%)

De Duitse maker van (gerecyclede) plastic pallets en containers Cabka landde begin maart 2022 op Euronext in Amsterdam via de overname door Dutch Star Companies Two, een SPAC die sinds november 2020 genoteerd stond en eerder met ‘One’ CM.com aan een notering hielp.

Cabka was met een omzet van €170 miljoen en een Ebitda van €28 miljoen in 2021 al winstgevend. Met €45 miljoen vers kapitaal bij de beursgang werd een versnelde expansie voorzien, maar het resultaat over 2022 viel tegen: het bedrijf boekte toen een omzet van €210 miljoen bij een Ebitda van ruim €22 miljoen.

De koers van Cabka daalde van zo’n €9 begin maart 2022 naar recent €6,70 en maakte daarna een stijging door, zoals de meeste koersen. Op het moment van schrijven staat er €7,68 op de borden.

BenevolentAI (-86%)

Het Britse BenevolentAI, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, kreeg in april 2022 een beursnotering via een fusie met de Luxemburgse SPAC Odyssey.

Deze haalde in 2021 €300 miljoen op bij investeerders, maar driekwart is al vervlogen. De beursgang bracht dankzij een extra investering van de oprichters €225 miljoen op.

BenevolentAI was zeer veelbelovend en bereikte een beurswaarde van €1,5 miljard, ondanks het feit dat het bedrijf over het boekjaar 2021 een omzet behaalde van slechts £4,6 miljoen en £86 miljoen verlies leed.

Het vertrouwen smolt sinds mei 2022 gestaag maar zeker weg: de koers van BenevolentAI daalde van €10 naar recent €1,20 ondanks de mondiale AI-hype.

New Amsterdam Invest (-0,5%)

Begin juli 2021 brachten vastgoedondernemers Aren en Arie van Dam, Elisha Evers en Cor Verkade hun SPAC New Amsterdam Invest (NAI) naar Euronext in Amsterdam. Het kwam uit de koker van vastgoedinvesteerders Van Dam en Verkade, die Elisha Evers, zelfstandig vastgoedondernemer en CFO van de Israëlische start-up WikiBrains, erbij haalden.

Het doel was om een vastgoedonderneming met een portefeuille van €40 tot €100 miljoen over te nemen. Het kwartet nam elk 5%.

Uiteindelijk bleef de ‘de-SPAC’ (de overname) binnen eigen kring met de recente ‘acquisitie’ van het Britse Somerset Park Group van dezelfde eigenaren. Deze nam reeds een aantal objecten in het Verenigd Koningrijk en de VS over. Daarmee werd voldaan aan de effectuering van het doel van de SPAC, maar de constructie stuitte op de nodige kritiek.

Intussen waren immers verliezen geboekt met NAI. Momenteel noteert het aandeel tegen de €9, waarmee het verlies beperkt is.

Azerion (-76%)

De beursgang begin 2022 van Azerion via de SPAC EFIC1 bracht Atilla Aytekin en Umut Akpinar in de Quote 500, maar de kopers deelden bepaald niet in de rijkdom. De beursgang was al een forse tegenvaller, waarbij niet de verwachte €400 miljoen in de SPAC werd binnengesleept, maar €93 miljoen.

De koers van Azerion daalde van een kleine €10 naar €1,40 in mei 2023, en krabbelde op tot recent zo’n €2,70.

De resultaten van de exploitant van massale hoeveelheden persoonsgegevens voor reclame in de vermomming van een online spelletjesbedrijf vielen niet mee. In 2022 behaalde Azerion ruim €450 miljoen omzet en €52 miljoen ‘adjusted Ebitda’. De winstmarge daalde van 15% tot 11%.

In februari maakte Azerion bekend bijna 60 miljoen aandelen in de portefeuille weg te gooien. In maart kondigde de AFM een onderzoek aan naar mogelijke onregelmatigheden in de handel in Azerion.

GIG (-36%)

De meest recente beursgang via een SPAC is Global Interconnection Group (GIG) uit Guernsey, die een notering in Amsterdam verwierf via Disruptive Capital Acquisition Company. Die poogde eerder om het Deense Saxo Bank naar de beurs te brengen.

Voor £160 miljoen is het beursfonds de eigenaar geworden van een bedrijf zonder omzet, met een verlies van £7 miljoen en een negatief eigen vermogen van £11,5 miljoen, zo blijkt uit eind juni 2023 gepubliceerde financiële cijfers.

GIG, voorheen Advanced Cables, is een producent en uitbater van kabels die electriciteitsnetwerken verbinden, en aanbieder van een platform voor beheer. Onder meer netwerken in Engeland en IJsland worden momenteel verbonden.

Op dit moment staat de koers op £6,35: een flink verlies ten opzichte van de £10 vlak voor de overname.

SPACs geen reddingsboei

Recent schreven we over het matige IPO-klimaat aan Euronext Amsterdam, dat averij opliep door het afblazen van de beursgangen van WeTransfer, Bol.com, Saxo Bank en Coolblue. SPACs dragen weinig bij aan een positiever beeld, want het aantal ‘de-SPACs’ - werkelijke noteringen na overname – is gering.

Bovendien brengen de beschreven koersdalingen deze bedrijven in de onderste regionen van de ruim veertig IPO’s die Amsterdam sinds 2018 telde. De beste zijn Adyen, Alfen (beiden meer dan 500% koerswinst) en Fastned (bijna 200%), maar meer dan de helft liep tegen een koersdaling aan.

