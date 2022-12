Saxo Bank krijgt geen Amsterdamse notering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Saxo Bank en Disruptive Capital Acquisition Company onderzoeken niet langer de mogelijkheden voor een beursnotering voor de broker in Amsterdam. Dit meldden de twee bedrijven woensdagochtend. Saxo en DCAC lieten weten de gesprekken te hebben beëindigd. "De timing [van een beursgang] is niet optimaal.” DCAC gaat nu andere opties bekijken. In principe moet de SPAC voor 11 januari 2023 een kandidaat hebben gevonden om naar de beurs te brengen, maar deze deadline kan nog wel verlengd worden. Saxo nam enkele jaren terug BinckBank over, dat destijds genoteerd was aan het Amsterdamse Damrak. Via de SPAC van DCAC zou Saxo weer kunnen terugkeren op Beursplein 5. De plannen voor de beursgang werden in september aangekondigd. Toen werd gesproken van een waardering van minimaal 2 miljard euro. Bron: ABM Financial News

