CEO Cabka: "Beursgang brengt financiële stuwkracht en meer bekendheid"

Ondanks de heftige turbulentie op de aandelenmarkten mocht Euronext Amsterdam vandaag een nieuwkomer verwelkomen: Cabka, een Duitse producent van gerecyclede pallets en containers. Een specifieke bestemming voor de opbrengst van de beursgang via een SPAC heeft topman Tim Litjens niet. Het is hem vooral te doen om naamsbekendheid en financiële stuwkracht voor verdere groei.

Het getuigt zonder meer van lef: de gang naar de beurs maken terwijl Russische tanks door Oekraïne denderen en de inflatie oploopt. Maar dit is geen gewone beursgang. Cabka krijgt een notering via een zogeheten special purpuse acquisition company (SPAC), opgetuigd door investeringsvehikel Dutch Star Companies Two.

Blanco cheque-fonds

Een SPAC is een fonds zonder activiteiten dat naar de beurs gaat. Met het opgehaalde kapitaal zoekt het management binnen twee jaar een overnamekandidaat, die vervolgens wordt omgetoverd tot een beursfonds. Omdat beleggers eigenlijk een blanco cheque geven, wordt zo’n lege beurshuls ook wel 'blanco cheque-fonds' genoemd.



De initiators van Dutch Star Companies (voormalig Delta Lloyd-CEO Niek Hoek, oud-SHV-voorman Stephan Nanninga en Gerbrand ter Brugge, partner van adviesbureau Oaklins) zijn geen onbekenden op Beursplein 5. Ze brachten eerder met succes techbedrijf CM.com naar de beurs.

Dat smaakte naar meer en dus maakt op 19 november 2020 Dutch Star Companies Two zijn beursdebuut. Dit investeringsvehikel haalde €110 miljoen op en is inmiddels gefuseerd met Cabka, een Duitse fabrikant van plastic pallets en containers gemaakt van gerecyclede grondstoffen.

Van de opbrengst is €63,3 miljoen gebruikt om de huidige minderheidsaandeelhouders van Cabka uit te kopen en circa €45,5 miljoen voor een kapitaalinjectie. De oprichter van Cabka, Gat Ramon, houdt een minderheidsbelang van 45,8% in het bedrijf.

Geleidelijke dividendverhoging

Cabka mikt voor de middellange termijn op een hoge enkelcijferige groei en een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 20%. Daarnaast wil het bedrijf de pay-out-ratio voor het dividend geleidelijk verhogen naar 30 tot 35%. Over 2022 wil Cabka €0,15 per aandeel uitkeren.

In 2021 zag de palletfabrikant de omzet met 27% stijgen tot €170,6 miljoen. De onderliggende EBITDA (winst voor belastingen, rentebetalingen, afschrijvingen en afboekingen) steeg met 41% naar €31 miljoen. Dit alles resulteerde in een nettowinst van €4,5 miljoen.

Organische groei en overnames

In een toelichting op de beursgang laat Tim Litjens, CEO van Cabka, weten de opbrengst van de beursgang te willen gebruiken voor verdere groei: zowel organisch als via overnames. Een specifieke bestemming is er niet. "De beursgang levert financiële stuwkracht en meer bekendheid op," vertelt hij.



Cabka koos voor een beursgang via een SPAC vanwege de ondersteuning na de beursgang. "Normaal gesproken treden adviseurs terug als de listing eenmaal een feit is. Bij een SPAC is dat niet het geval. Wij blijven nog jarenlang betrokken bij de vennootschap", vult Derk Hoek, betrokken bij Dutch Star Companies II (en inderdaad zoon van), aan.

CM.com

Litjens heeft met zijn team alle SPAC's ter wereld bekeken. De ruime ervaring van het team en het succes van de beursgang van CM.com maakten dat de keuze viel op Dutch Star Companies.

Een ander pluspunt van Dutch Star is volgens Hoek dat het investeringsvehikel beschikt over een bestand van 300 aandeelhouders uit het netwerk van Hoek, Nanninga en Gerbrand. "Wij hebben een goede relatie met onze investeerders en kennen hun wensen en grenzen goed."

De investeerders in Dutch Star Companies Two stemden dan ook met een bijna Noord-Koreaanse meerderheid van 100% voor de fusie met Cabka en bleven aan boord.

Technologische kennis

Omgekeerd was Dutch Star Companies gecharmeerd van de activiteiten van Cabka, dat inmiddels bijna 28 jaar bestaat. "Cabka maakt van plastic afval hoogwaardige producten, helpt logistieke ketens verduurzamen en draagt bij aan de ESG-footprint. Daarnaast beschikt het bedrijf over veel technologische kennis. Cabka beschikt over data van 3000 soorten plastic, om hoogwaardige eindproducten van te kunnen maken," legt Hoek uit.

Cabka levert pallets en containers aan bedrijven over de hele wereld, waaronder Volkswagen, Heineken en Lidl. Het concern levert niet alleen standaardafmetingen, maar biedt ook maatwerk. "Veel grote bedrijven hebben logistieke processen die helemaal op hen zijn toegespitst. Wij ontwerpen producten die volledig op maat zijn gemaakt, waarbij we samen met de klant kijken naar het design, de gekozen materialen, maar ook het afval dat de klant zelf heeft," vertelt Litjens.

De fabrieken staan vooral in Europa en Noord-Amerika. Dat blijft volgens de Nederlandse CEO voorlopig zo. "Wij zien in deze markt nog veel kansen. We kunnen de hele logistieke keten van klanten goedkoper maken en de CO2-footprint terugdringen. Daarmee voorzien we in een behoefte." Volgens Litjens is de markt voor gerecycled plastic in Europa inmiddels vrij volwassen.

In de markt voor pallets vormen gerecyclede pallets nog een nichemarkt, erkent Litjens. "Maar het marktaandeel groeit wel."

Haperingen toeleveringsketen

De haperingen in de wereldwijde toeleveringsketens zijn ook voor Cabka voelbaar, vooral in de automotive-sector, een belangrijke afnemer van Cabka. "Die sector zit nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Door het wereldwijde chiptekort hebben autobedrijven hun productie moeten afschalen. Dat merken we wel."

Ook de oplopende prijzen van grondstoffen zijn voelbaar. "Toch is onze brutowinstmarge vorig jaar aardig op niveau gebleven, terwijl ook toen al de prijzen in de lift zaten," besluit Litjens.

De koers van het aandeel DSC2 staat op het moment van schrijven 7% in de plus op €10,70 euro. Daarmee is het lef tot nu toe beloond.