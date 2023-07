Slotcall: Ontgoochelende cijfers Heineken zetten AEX in het rood

Ondanks dat Heineken (-8,0%) vandaag door het putje gaat, blijft de AEX (-0,0%) vandaag relatief dicht bij huis. Dit dankzij zwaargewichten als Adyen (+0,9%) en Shell (+1,1%) die er zin in hebben. Al met al presteren we in Amsterdam in lijn met de overige Europese indices.

Alleen de CAC (+0,3%) doet het een fractie beter. Het brede beeld is dat de Europese beurzen in de buurt noteren van de slotstand van vrijdag. Grote uitschieters zijn er niet. ArcelorMittal (+2,4%) ligt sterk en Besi (+1,2%) zet een nieuwe all time high op het bord.

Afgezien van Heineken zijn de uitslagen van de verliezers vrij beperkt. Belangrijk richtinggevend nieuws was er overigens niet. De Nederlandse inflatie zakte in de maand juli tot 4,6%, maar dit is geen cijfer waarop de koersen gaan wapperen.

Beleggers kijken voornamelijk naar het inflatiecijfer van grote economieën als Frankrijk en Duitsland, omdat deze landen leidend zijn voor het beleid van de ECB. Wij moeten er gewoon mee leven dat we als land in de Eurozone niet heel veel voorstellen.

Heineken

Heineken (-8,0%) krijgt zoals eerder benoemd een pak rammel. De grootste tegenvaller is dat de bierconsumptie onder druk staat (-5,6% YoY). Dit als gevolg van de gestegen bierprijzen. Het maakt pijnlijk duidelijk dat de brouwer toch niet zoveel pricing power heeft als iedereen dacht.

Zowel de omzet- als winstgevendheid viel lager uit dan verwacht. Het bedrijf zag zich daarnaast genoodzaakt om zijn outlook voor dit jaar neerwaarts bij te stellen. Kortom, slecht nieuws.

In de traditionele media wordt voornamelijk bericht over de Ruslandaffaire, maar dit heeft de koers niet geraakt. Rusland is immers een zeer kleine markt voor Heineken. Het is vooral de tegenvallende ontwikkeling van de biervolumes die het aandeel lager zetten. Wat analist Ivo Breukink van het aandeel vindt, leest u in het onderstaande artikel.

Heineken: kater door Rusland IEX Premium https://t.co/dGhtjKzlC8 via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) July 31, 2023



WDP

WDP (-1,1%) is dit jaar niet vooruit te branden op de beurs. De Belgische logistieke vastgoedinvesteerder heeft last van de gestegen rente. Dit heeft er mede toegeleid dat het bedrijf zijn vastgoedportefeuille in het tweede kwartaal met 2,2% heeft moeten afwaarderen.

Voor een vastgoedfonds is dit extra vervelend, omdat de panden veelal met vreemd vermogen (schulden) zijn gefinancierd. Positief is wel dat de loan-to-value-ratio van 38,3% solide is.

Het dividendrendement bedraagt 4,3%. Of dit voldoende is om het aandeel te voorzien van een koopadvies, leest u in het onderstaande artikel.

WDP staat er goed voor IEX Premium https://t.co/FIiU655Vxc via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 31, 2023



CM.com

De koers van CM.com (+0,4%) wil nog niet serieus herstellen. Afgelopen week presenteerde het technologiebedrijf zijn tweedekwartaalcijfers en daaruit bleek dat het zijn marges flink opwaarts heeft bijgesteld.

Een belangrijk minpunt is dat de omzetgroei is gedaald tot slechts 1%. De groei is er dus helemaal uit. Positief is wel dat CM.com zijn outlook heeft verhoogd. Tevens gaat het management er vanuit dat CM.com sneller een positieve Ebitda en vrije kasstroom weet te bereiken.

CM.com moet echter nog wel wachten tot 2025 om een nettowinst te realiseren. Of het nu verstandig is om de aandelen op te pikken, leest u in het onderstaande artikel.

Verbetering op Ebitda-niveau is sterk bij CMcom IEX Premium https://t.co/0IudhMKbk1 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 31, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Vivoryon (+3,9%) scoort een nummer-1 positie. Dit is geen unicum. Hoog speculatieve aandelen scoren in dit soort lijstjes wel vaker hoog. Het verhaal Heineken (-8,0%) is bekend.

Rentes

De rentes blijven vandaag relatief dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt een basispuntje op tot 2,81%.

Nederland: +1 basispunt (2,81%)

Duitsland: +1 basispunt (2,46%)

Italië: -1 basispunt (4,09%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (4,35%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (3,95%)

Brede markt

De AEX sluit 0,3% lager en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. De Franse beurs is met een plus van 0,4% de positieve uitschieter.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 3,5% tot 13,8 punten.

Wall Street noteert rondom de slotstand van vrijdag.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,6%) en met name zilver (+1,9%) vinden de weg omhoog.

Olie: Brent (+1,2%) loopt ook wat op.

De bitcoin (-0,1%) handhaaft zich rond de $29.000.

Het Damrak

Randstad (+1,6%) lijkt wat uit te bodemen. Het handelsvolume ligt een fractie boven het daggemiddelde.

(+1,6%) lijkt wat uit te bodemen. Het handelsvolume ligt een fractie boven het daggemiddelde. Shell (+1,1%) werd afgelopen week op zijn cijfers nog licht afgestraft, maar vandaag staat de koers alweer in de lift.

(+1,1%) werd afgelopen week op zijn cijfers nog licht afgestraft, maar vandaag staat de koers alweer in de lift. Het is mij een raadsel waarom Ahold (-1,3%) een stap terug doet. Op woensdag 9 augustus presenteert de supermarktketen uit Zaandam zijn halfjaarcijfers.

(-1,3%) een stap terug doet. Op woensdag 9 augustus presenteert de supermarktketen uit Zaandam zijn halfjaarcijfers. Verder bewegen vandaag zo'n beetje alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma.

Alfen (+3,3%) waagt een dappere herstelpoging.

(+3,3%) waagt een dappere herstelpoging. Berenberg heeft AMG (-5,2%) van de kooplijst geschrapt. Het koersdoel gaat met €12 omlaag naar €43.

(-5,2%) van de kooplijst geschrapt. Het koersdoel gaat met €12 omlaag naar €43. Signify (-1,5%) ging vrijdag omhoog op beroerde Q2-cijfers. Vandaag corrigeert het aandeel weer.

(-1,5%) ging vrijdag omhoog op beroerde Q2-cijfers. Vandaag corrigeert het aandeel weer. Binnen de ASCX is Pharming (+2,2%) aan een opmars bezig. Komende donderdag geeft de biofarmaceut een kijkje in de boeken.

(+2,2%) aan een opmars bezig. Komende donderdag geeft de biofarmaceut een kijkje in de boeken. Ebusco (+3,8%) doet het vandaag wel aardig, maar als we een iets langere grafiek erbij pakken dan is het een groot drama. Het grote probleem is dat het bedrijf structureel niet weet te voldoen aan zijn eigen doelstellingen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AMG: naar Houden van Kopen en naar €43 van €55 - Berenberg

ArcelorMittal: naar €34 van €35 en Kopen - Deutsche Bank

ASML: naar Houden van Kopen en naar €713 van €735 - Sanford & Bernstein

Just Eat Takeaway: naar €22,20 van €26 en Houden - Morgan Stanley

Signify: naar €38 van €42 en Kopen - Berenberg

Signify: naar €31 van €29 en Houden - UBS

WDP: naar €28 van €31 en Houden - Kepler Cheuvreux

Agenda: dinsdag 1 augustus

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juli (Chi)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Juli (eur)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VK)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juli (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)