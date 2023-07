Slotcall: Shell en Unilever behoeden AEX voor stevig verlies

De AEX sluit de dag af in het rood. Het enige positieve van vandaag is dat we niet op het laagste niveau van de dag eindigen. De chippers ASML (-1,8%) en BESI (-3,4%) overtuigen vandaag niet.

Anders is dat voor de zwaargewichten Shell (-0,2%) en Unilever (+0,1%), die de AEX nog aardig op de been houden. Dankzij deze zwaargewichten presteren we minder slecht dan de Euro Stoxx 50 (-1,1%)en de Franse beurs (-1,6%)..

Binnen de AMX laat Just Eat Takeaway (+6,1%) een mooie winst zien op een middelmatige dag. Basic-Fit sluit 1,2% lager, wat mede te wijten is aan een koersverlaging door KBC Securities.

Rente met een kwartje omhoog

Vanavond is de Fed weer aan zet. Het is de verwachting dat de rente met 25 basispunten wordt verhoogd naar de bandbreedte 5,25%-5,50%. De spanning zit hem met name in de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Hint hij opnieuw op een renteverhoging of vindt hij het wel mooi geweest? Vanaf 20:00 uur houden wij u hier live van op de hoogte. Sla uw laptop dus nog niet dicht.



ASMI

ASMI (+2,9%) straalt vandaag op somber Damrak, maar startte vanochtend vroeg nog wel in de min. Want een halvering van het aantal orders in één kwartaal is niet mis. Dit zijn we niet meer zo gewend bij ASMI.

Inderdaad, de cyclus. En de markt schrikt daar niet meer van. Verder zijn de cijfers precies in het midden van de afgegeven bandbreedtes.

Onze analist Hildo Laman over de cijfers:

Maar het lage orderniveau is voorlopig geen voorteken voor drastisch lagere omzetten. De backlog (totaal van openstaande orders) staat nog altijd op €1.399,9 miljoen. In 2021 en 2022 was de omzet lager dan de hoeveelheid orders.

Dat is ruim voldoende om nog twee, drie of vier kwartalen met een lager orderniveau te doorstaan zonder dat de omzet daar substantieel door geraakt wordt. Ook in de komende jaren kan de backlog nog als stootkussen fungeren voor omzetschommelingen.

De kans is groot dat de markt in 2024 zal gaan aantrekken, waardoor het aantal orders weer zal stijgen. De omzet zal dat ook doen, en mogelijk harder dan de orders, waardoor de backlog verder terug kan lopen. Maar dat is geen probleem.

Als de orders harder dan verwacht stijgen, dan zou de backlog zelfs weer kunnen gaan stijgen.

Just Eat Takeaway

Onze analist Martin Crum is enthousiast en kritisch tegelijk over de H1-cijfers van Just Eat Takeaway (+6,1%). Geen outlookverhoging gemiste kans, hij zegt het echt. Waarom?

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft met zijn halfjaarcijfers opnieuw aan de verwachtingen voldaan. Opvallend genoeg werd de outlook niet verhoogd, hoewel de cijfers daar in onze optiek wel aanleiding toe gaven.



Het concern heeft opnieuw een flinke stap gezet richting de doelstelling van positieve cashflow, te bereiken medio volgend jaar, en wat ons betreft mogelijk eerder.



Tegelijkertijd werden de langetermijndoelstellingen herbevestigd. Dat is en blijft in onze optiek een tikje te ambitieus. Daar is onder andere hier al eens bij stilgestaan. Wij werken zelf daarom met een conservatiever scenario.



Grubhub blijft in de etalage staan: een herhaling van zetten. De cijfers van de Amerikaanse dochter verbeteren intussen wel en dat zal de verkoopprijs - mocht het ooit zover komen - geen kwaad doen.



Belangrijk is echter vooral dat Just Eat Takeaway de voorgespiegelde targets voor de nabije toekomst blijft behalen. De goede halfjaarcijfers van vanochtend zijn in dat verband zeker welkom.

Microsoft

Microsoft (-4,0%) gaat investeren om daadwerkelijk omzet en winst uit haar AI acticviteiten te halen. Het geld waait niet zomaar gratis door de ramen binnen dus. Het zat verstopt in de conference call, maar de markt schrok daar niet meer van. Wel van de afnemende cloud-groei, want verder waren de Q2's dik in orde.

Microsoft is alleen priced for perfection, is hard gestegen en wellicht daarom die dikke daling vandaag op de cijfers. Hier het oordeel van onze Ivo Breukink:

Ondanks de zwakte in het consumentensegment groeide Microsoft afgelopen kwartaal lekker door. Dit kwam vooral door sterke groei in de cloudomzet, maar ook door de populariteit van Office-producten. Omzet gerelateerd aan AI stelt nog niet veel voor, maar er is wel al enorm veel aandacht voor.



De kapitaaluitgaven afgelopen kwartaal namen toe tot $10,7 miljard, van iets minder dan $9 miljard vorig jaar. Microsoft verhoogde investeringen in cloudinfrastructuur om de groei van cloud en AI te ondersteunen. Die zullen naar verwachting alleen maar verder toenemen, gezien de sterke groei en interesse in deze gebieden. Een deel van het geld gaat ongetwijfeld naar de GPU’s van Nvidia.



De omzet uit AI is nu nog beperkt, maar CEO Satya Nadella benadrukte in de conference call de aandacht die klanten ervoor hebben. Eerder in het kwartaal werd bekendgemaakt dat het bedrijf een AI-product genaamd Copilot, dat een digitale persoonlijke assistent is, gaat aanbieden voor $30 per maand.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn stevig omhoog. Een uitzondering is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier. Vandaag gaan er vier basispunten van af, maar de Amerikaanse rente blijft nog altijd dicht in de buurt van de 4%.

Brede markt

De AEX sluit 0,6% lager en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (-0,5%), maar aanmerkelijk minder beroerd dan de Fransen (-1,3%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 0,2% tot 13,9 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,1%) noteert licht in de plus, terwijl de S&P500 (-0,2%) en Nasdaq (-0,5%) wat terrein prijsgeven.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) blijft aardig liggen.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (-0,2%) blijven dicht bij huis.

Hetzelfde geldt voor de bitcoin (+0,3%).

Het Damrak

Besi (-3,4%) zette gisteren nog even een all time high op het bord, maar vandaag doet het aandeel een stevige stap terug. Morgenochtend presenteert de chipper uit Duiven zijn tweedekwartaalcijfers.

(-3,4%) zette gisteren nog even een all time high op het bord, maar vandaag doet het aandeel een stevige stap terug. Morgenochtend presenteert de chipper uit Duiven zijn tweedekwartaalcijfers. Ook Shell (-0,2%) opent morgen de boeken, al kwam het voormalige Koninklijke Olie een paar weken geleden al door met een tradingupdate. Op veel verrassingen rekenen we dus niet.

(-0,2%) opent morgen de boeken, al kwam het voormalige Koninklijke Olie een paar weken geleden al door met een tradingupdate. Op veel verrassingen rekenen we dus niet. Philips (-3,1%) ligt er sinds de publicatie van zijn tweedekwartaalcijfers slecht bij.

(-3,1%) ligt er sinds de publicatie van zijn tweedekwartaalcijfers slecht bij. ABN Amro (-2,3%) levert vandaag wat in, maar verder hebben beleggers dit jaar niets te mopperen. Year to date noteert het aandeel circa 18% hoger.

(-2,3%) levert vandaag wat in, maar verder hebben beleggers dit jaar niets te mopperen. Year to date noteert het aandeel circa 18% hoger. Verder zijn de uitslagen binnen de AEX relatief beperkt.

Aalberts (-0,8%) gaat met een matig humeur de dag uit. Morgen kunnen beleggers worden opgevrolijkt door de halfjaarcijfers van de industrieel dienstverlener. Maar dan moeten ze natuurlijk wel meevallen. Wij kijken voornamelijk met interesse naar de marge-ontwikkeling. Een outlook geeft het bedrijf immers toch nooit af.

(-0,8%) gaat met een matig humeur de dag uit. Morgen kunnen beleggers worden opgevrolijkt door de halfjaarcijfers van de industrieel dienstverlener. Maar dan moeten ze natuurlijk wel meevallen. Wij kijken voornamelijk met interesse naar de marge-ontwikkeling. Een outlook geeft het bedrijf immers toch nooit af. Het is mij een raadsel waarom TKH (-2,4%) een veer moet laten. Het handelsvolume is ook niet indrukwekkend.

(-2,4%) een veer moet laten. Het handelsvolume is ook niet indrukwekkend. Binnen de ASCX speert Accsys (+4,1%) er op een hoog volume vandoor. De beleggingsrisico's blijven echter groot.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Akzo Nobel: van €78 naar €82 en Houden - ING

Akzo Nobel: van €73 naar €76 en Houden - Deutsche Bank

Akzo Nobel: van €83 naar €88 en Kopen - Jefferies

Basic-Fit: van €40 naar €39 en Kopen - KBC

KPN: van €4 naar €4,20 en Kopen - Morgan Stanley

Philips: van €10 naar €15 en Verkopen - Deutsche Bank

Philips: van €21 naar €22 en Kopen - Barclays

Agenda: donderdag 27 juli